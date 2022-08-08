دليلك الشامل عن طائر النحل

طائر النحل أو آكل النحل ليست إلا أسماء لطائر لطالما سمعنا فيروز تناديه في أغانيها وهو "طير الوروار". يتميز طائر الوروار بألوانه النابضة وجسمه الرشيق والريش الطويل نسبيا على ذيله. يعتمد طائر الوروار في غذائه على الحشرات الطائرة وخصوصا النصوح والنحل ولذلك سمي بطائر النحل.

تنتمي كل طيور النحل إلى نفس الفصيلة وهي Merops التي قدمها للعالم، العالم السويدي كارل لينيوس في العام 1758 في النسخة العاشرة من كتابه Systema Naturae.

موسم تزاوج طائر النحل

يمكن القول إن موسم تزاوج طيور النحل هو في فصل الربيع وتحديدا في أيار/مايو أو أوائل حزيران/يونيو.

تقوم أنثى طائر النحل ببناء العش تحضيرا للبيض ولا يقوم الذكر بجزء كبير من العمل في هذه المرحلة.

عادة ما تبيض الأنثى من 4 إلى 7 بيضات ولكن هذا الرقم يمكن أن يصل إلى 9.

تتميز بيوض طائر النحل بأنها شفافة اللون تقريبا تميل إلى البيض وهي صغيرة الحجم ولا يتجاوز وزنها 6.4 غ.

بعد أن تفقس البيوض يعمل الأب والأم على جلب الحشرات إلى الصغار التي تتحول من اللون القرمزي إلى الرمادي قبل أن ينبت عليها الريش الملون.

تبقى عيون الصغار مغمضة لمدة أسبوع ثم تبدأ بالرؤية وينبت الريش لتتمكن بعد ذلك من بناء أعشاش مستقلة لها.

طائر النحل وخطره على النحل

كما ذكرنا سابقا فإن طائر النحل يقوم باقتناص النحلات أثناء طيرانها وجمعها للرحيق وتقدر حاجة الطائر الواحد منها وسطيا بشكل يومي إلى 225 نحلة وهو عدد كبير نسبيا. يقوم طائر النحل بالتربص للحشرات وخصوصا النحل بين الشجيرات والأزهار لينقض عليها فجأة، كما لوحظ أن النحل يميز صوت هذا الطائر في الطبيعة ويحاول الاختباء منه حفاظا على حياته.

حماية النحل من خطر طائر النحل

يمكن أن يشكل انتشار طائر النحل في الطبيعة بكثرة خطرا على أعداد النحل في الطبيعة وفي المحميات والمزارع التي تربي النحل بهدف قطف العسل. لذلك يلجأ مربو النحل إلى عدة أساليب وطرق لتقليل أعداده أو ردعه من القضاء على خلاياهم مثل:

الصيد المنظم لهذا الطائر بهدف تقليل أعداده في المنطقة. كان يعتقد أن الأصوات الصاخبة والقوية قد تطرد طيور النحل من المنطقة ولكن التجربة أثبتت أن طيور النحل إما لا تتأثر بهذه الأصوات أو أنها اعتادت عليها. العمل على طرد الطائر يدويا وذلك بتعيين بعض العمال للقيام بإزعاج الطيور هذه إلى أن تترك منطقة المناحل كليا. بالرغم من صعوبة مبدأ إغلاق خلايا النحل وعد السماح له بالخروج من داخلها إلا أن هذه الطريقة أثبتت فعاليتها لأنها تحمي النحل من هجوم الطائر وبنفس الوقت تدفع الطائر إلى الهجرة لأنه لا يتمكن من التغذي على نحل الخلايا. يمكن أن يؤدي استخدام الفزاعات إلى بعض الفائدة في هذه الناحية.

شباك الوروار

يمكن استخدام شباك حريرية أو مصنوعة من مواد تشبه الحرير تنصب بطريقة معينة ولها أبعاد ومواصفات خاصة للإمساك بهذا الطائر.

لا تتجاوز أبعاد الفتحات في هذه الشباك 1.8 سنتيمترا لكي تتمكن من الإمساك بهذا الطائر الصغير نسبيا.

يبلغ طول الشبكة الكلي إما 30 أو 15 مترا وتكون بارتفاع 2 متر.

يتم تشييد هذه الشباك بشكل متعاقب وعلى ارتفاعات متفاوتة بمختلف الاتجاهات حول مكان تواجد خلايا النحل.

يمكن أن يكون ارتفاع الشبكة عن الأرض مترا واحدا ثم تليها شبكة أخرى على ارتفاع 1.5 م عن الأرض وهكذا.

بهذه الطريقة يضمن مربي النحل أن معظم الطيور سيتم إمساكها في الشبكة.

جرى استخدام هذه الطريقة سابقا وتحديدا في منطقة تبوك وكانت ناجحة.

تمكنت شباك الوروار من التقاط أعداد كبيرة من طائر النحل في الأيام الأولى لنصبها ثم بدأت هذه الأعداد بالتناقص جراء التقاط معظم الطيور أو هجرة ما تبقى منها.

أنواع طائر النحل

يمكن تصنيف طائر النحل إلى 27 نوعا نذكر منها: