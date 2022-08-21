التخلص من الطاقة السلبية خطوة خطوة

يحيط بكل شخص عوامل كثيرة قد تؤذيه وتشحنه بالطاقة السلبية وتظهر آثار هذه الطاقة بشكل انفعالي على سلوكه وتصرفه وكلامه، ففي حال كان الشخص مشحونا بطاقة إيجابية فإن الراحة النفسية والاطمئنان تظهران على كلامه وتصرفاته وأفعاله، أما في حال كان مشحونا بطاقة سلبية تظهر عليه علامات القلق والتململ والضيق والاكتئاب.

دائما تنتقل الطاقة السلبية إلى الأشخاص الذين لديهم شخصية حساسة جدا ويصابون بالقلق والاكتئاب بسرعة. سنوضح مفهوم الطاقة، وكيف يمكننا التخلص من الطاقة السلبية واكتساب الطاقة الإيجابية بدلا منها فيما يلي:

مفهوم الطاقة

تعتبر الطاقة هالة تحيط بالشخص، وتختلف من شخص لآخر. وإنَ علم الطاقة هو حقيقة علمية وليس خرافة كما يعتقد البعض، حيث تصغر هذه الهالة كلما كان الشخص يشعر بالعصبية والضيق، وتكبر كلما شعر بالاطمئنان والاتزان، ويمكن أن يتحكم كل شخص فينا بهذه الطاقة من خلال كيفية بناء الأفكار داخله، ففي حال زاد التفكير بأفكار سلبية تزيد طاقته السلبية، وكلما زادت هذه الطاقة السلبية في داخله يزيد احتمال تحولها إلى أمراض نفسية وجسدية.

كيف يمكننا التخلص من الطاقة السلبية؟

تفريغ الطاقة السلبية عن طريق خيالك

من الممكن أن نجد في حياتنا بعض الأشخاص المستفزين والذين يثيرون الأعصاب ويبعثون الريبة والاكتئاب في داخلنا، فيقومون بسلب الطاقة الإيجابية منا ويشعروننا بهالة من الطاقة السلبية. ومن الممكن أن نجد أحدهم يشتمنا أو يظلمنا ولا نستطيع مواجهته، لذلك يمكننا أن نأخذ حقنا منه باستخدام الخيال.

كل ما علينا فعله هو أن نتخيل وجود هذا الشخص أمامنا ونعاتبه عن طريق الكلام أو نحمل وسادة ونضربه بقوة بها، حتى نفرغ كل المشاعر والطاقة السلبية الموجودة في داخلنا، ثم بعد ذلك يمكننا أن نجلس ونفكر ونسأل أنفسنا هل تخلصنا من كمية الطاقة السلبية التي استحوذت على تفكيرنا ومشاعرنا؟ وهل وصلنا إلى مرحلة الراحة والاسترخاء؟

بعد الإجابة على هذه الأسئلة علينا التفكير بأنه لو فرغنا هذه الطاقة السلبية على نفس الشخص الذي سببها لنا بشكل واقعي وحقيقي ما الذي كنا سنشعر به؟ وما هي النتائج التي ستعود علينا في حال ضربناه أيضا؟ وعندها سنتعلم بأن الحذر من نتائج ردود الأفعال والعواقب التي لا داعي لها وتفريغ الطاقة السلبية الموجودة داخلنا دون أن نلجأ للعنف هي أفضل طريقة.

ذلك لأن العنف مع الناس لا يخفف من تأثير المشكلة بل يزيدها، وإنَ ضرب أي شخص يبعث في النفس مشاعر القلق وعدم الاطمئنان من جديد، ويبتعد عنا باقي الأشخاص بسبب ردة الفعل العصبية. لذلك علينا أن نتدرب كي نكون أشخاص هادئين ومسيطرين على سلوكنا وأعصابنا ومشاعرنا، لأن كل شخص يتمتع بالطاقة الإيجابية يكون متمتعا بالاتزان ومتحكما في أفعاله وأقواله وسلوكياته.

نترك المجال لتتحرر مشاعرنا

في حال شعرنا بألم أو حزن واحتجنا إلى البكاء فإذن يجب علينا البكاء وألا نقوم بكبت مشاعرنا حتى لا تتراكم بداخلنا وتخرج في وقت غير مناسب وبالتالي تؤثر علينا بشكل سلبي، لأن التفكير في هذه الأمور لزمن طويل والانشغال بها يؤدي إلى شحن أجسامنا بطاقة سلبية، لذلك يجب علينا عدم إخفاء وتخزين المشاعر ولا داعي للخجل إذا قمنا بالصراخ والبكاء بل نترك المجال لتتحرر المشاعر التي بداخلنا كي لا تؤثر على سلامتنا النفسية والجسدية.

تحويل الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية

يمكننا أن نحول الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية كما يتم تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، وذلك عن طريق ممارسة الرياضة والركض والمشي في الطبيعة والرقص وحتى من الممكن أن نقوم بأشياء مفيدة كمساعدة أحد أو القيام بأي عمل مفيد نستطيع عن طريقه التخلص من الطاقة السلبية وتحويلها إلى طاقة إيجابية، حتى لا نضطر إلى اللجوء للعنف وإخراج هذه الطاقة السلبية بوسائل أو طرق غير مناسبة.

الابتعاد عن الأشخاص السلبيين

يمكننا الإحساس بالأشخاص السلبيين أثناء جلوسنا معهم، فمن خلال إحساسنا يمكننا أن نستدل بأن أحدا ما لديه طاقة سلبية، لذلك يجب علينا الابتعاد عنه وتقليل الجلوس معه وعدم التأثر بأفكاره أو كلامه كي لا تنتقل الطاقة السلبية إلينا، والتقرب دوما من الأشخاص الإيجابيين.

المحافظة على الابتسامة دائما

كي نشعر بالاسترخاء والراحة يجب أن نحافظ على ابتسامتنا دوما، لأن الابتسامة تقلل من شعورنا بالقلق والتوتر، وتطرد نسبة كبيرة من الطاقة السلبية الموجودة داخلنا إلى خارج الجسم، حيث أثبتت بعض الدراسات العلمية التي قام بها بعض الاختصاصيين على عدة أشخاص كانوا مصابين بالقلق والتوتر أنهم تمكنوا من التخلص من قلقهم وتوترهم عن طريق المحافظة على ابتساماتهم.

فعل الأشياء التي نحبها

من المهم أن نبحث عن أشياء تساعدنا في الترويح عن أنفسنا وتخفف قلقنا، وتجعلنا نشعر بطاقة إيجابية، فمثلا يمكننا أن نمارس هوايتنا المفضلة أو نقوم بعمل نحبه، إذ يقوم بعض الأشخاص بممارسة هواياتهم المختلفة ومواهبهم التي يملكونها ليطردوا الطاقة السلبية والشعور من الداخل بزيادة الثقة والفخر بالذات الذي يتحول بدوره إلى طاقة إيجابية.

الشكوى للأشخاص المتخصصين

أي أن نقوم بحديث الفضفضة عما يوجد في داخلنا، ويجب أن يكون التفريغ والفضفضة لأشخاص متخصصين بذلك، كي لا تنتقل هذه الطاقة السلبية الموجودة بداخلنا للشخص الآخر، وكي نضمن ألا نوقع أنفسنا ببعض المشاكل بسبب ما سنقوله.

توفير الطاقة الإيجابية قبل الخلود للنوم

قبل النوم يجب أن نوقف تفكيرنا بالمواضيع التي تشغلنا، ويمكننا ذلك عن طريق التأمل وإغلاق العينين والنظر في مكان معين وعدم الرمش بالعينين، والبعض ينصح بأن نبعد الهواتف المحمولة عن مكان السرير أثناء النوم.

استبدال الأفكار السلبية بأفكار أخرى إيجابية

يجب أن نعوّد أنفسنا على النظر إلى نصف الكوب المملوء من خلال التفكير بالنعم التي لدينا والأحداث الجيدة التي تحصل معنا، وعدم التفكير بالأشياء التي فقدناها سابقا، وقد يكون الأمر كبداية صعبا لكن التعود عليه يساعدنا في التخلص من الطاقة السلبية التي تنتابنا وتنتقل إلينا.

تحمل المسؤولية

يجب أن يقف كل شخص فينا وراء أي خطأ يقوم به ويتحمل مسؤوليته، لأن عدم القدرة على تحمل المسؤولية في أي أمر هو من العلامات التي يعاني منها حامل الطاقة السلبية، لذلك إن أردنا أن نتخلص منها يجب علينا أن نسيطر عليها ونعترف بأخطائنا ونتحمل مسؤولية أي قرار نتخذه.