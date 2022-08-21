ما هو أضخم حيوان على كوكب الأرض؟

قد يعتقد الكثيرون أن الديناصور فيما مضى كان أضخم الحيوانات على وجه الأرض، كما أن علماء الطبيعة والآثار يذكرون فيل الماموث الضخم كمرشح منافس للديناصورات ولكن هذه المخلوقات التي انقرضت في عصرنا الحالي في الحقيقة ليست أكبر الحيوانات على وجه الأرض وإنما هناك منافس آخر يحتل المركز الأول في قائمة الحيوانات الحية حاليا والمنقرضة.

حوت أنتاركتيكا الأزرق

طول ووزن الحوت الأزرق

يعرف هذه النوع من الحيتان باللغة العربية باسم "الحوت الأزرق" أما اسمه العلمي فهو "Balaenoptera Musculus" وهو حيوان ثدي من فئة الحيتان البالينية. قد يصل طول الحوت الأزرق إلى 29.9 م ويصل وزنه إلى 199 طن وهو أكبر الحيوانات على وجه الأرض في الوقت المعاصر وفي أي زمنٍ مضى.

أنواع الحوت الأزرق الفرعية

يتراوح لون جسم الحوت الأزرق ذو الشكل الطولاني الانسيابي في الحقيقة ما بين الأزرق الرمادي والأزرق الفاتح من جهة البطن ويتفرع إلى عدة أجناس فرعية هي:

حوت موسكولوس في شمال المحيط الأطلسي وشمال المحيط الهادئ.

حوت انترميديا في المحيط الجنوبي.

حوت بريفيكادا (حوت بيغمي الأزرق) في المحيط الهندي وجنوب المحيط الهادئ.

حوت إنديكا في شمال المحيط الهندي.

وقد سجل علماء تواجدا للحيتان الزرقاء بمحاذاة سواحل تشيلي فيما يمكن أن يكون صنفا خامسا لها.

أعداد وهجرة الحوت الأزرق

بشكل عام تهاجر الحيتان الزرقاء من مواطن تغذيتها الصيفية قرب القطبين إلى أماكن تزاوجها في الشتاء بالقرب من المناطق المدارية والاستوائية. وقد جرى تسجيل حالات لتواجد الحيتان في مكان محدد خلال العام أي من دون أن تهاجر أو تغير موطنها أو حالات هجرة جزئية تتعلق بالعمر أو الجنس. عادة ما يكون الحوت الأزرق حيوانا فرديا يهاجر ويعيش لوحده أو في مجموعات صغيرة جدا من دون أن يكون له نظام اجتماعي محدد إلا فيما يختص بعلاقة الأم وصغيرها.

كانت أعداد الحيتان الزرقاء فيما مضى وفيرة في كل المحيطات حتى نهاية القرن التاسع عشر. انخفضت أعداد الحيتان الزرقاء إلى أن كادت تصنف بالحيوانات المهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر لها. قامت لجنة حماية الحيتان الدولية في العام 1966 بتجريم صيد الحيتان الزرقاء، وبالرغم من هذه الجهود الحثيثة فإن اتحاد الحفاظ على الطبيعة يصنف الحوت الأزرق بأنه تحت خطر الانقراض منذ العام 2018 وخصوصا أن هذه المخلوقات لا زالت تواجه أخطارا كثيرة يعتبر الإنسان مسؤولا عنها غير الصيد مثل حوادث السفن والتلوث وضوضاء المحيطات والتغير المناخي.

متوسط عمر الحوت الأزرق

يعيش الحوت الأزرق بين 80-90 عاما ويعرف العلماء عمر الحوت الأزرق ويحددونه تقريبيا عبر فحص شمع الأذنين لديه حيث تتشكل في كل عام طبقة فاتحة اللون وأخرى داكنة خلال موسم الصوم والهجرة وخلال موسم التغذية ولذلك تعتبر كل حلقتين فاتحة وداكنة دلالة على عام جديد في حياة الحوت.

بالإضافة إلى هذه الطريقة فإن رحم حوت بيغمي تتشكل عليه ندوب محددة عند الأنثى في كل إباضة والتي يمكن أن تحدث كل عامين ونصف وهي طريقة أخرى لحساب عمر الحوت. يذكر أن أقصى عمر جرى تسجيله لحوت بيغمي بهذه الطريقة كان 73 عاما.

غذاء الحوت

يتغذى الحوت الأزرق على القشريات بشكل شبه تام والتي تدعى بالإنجليزية (Krills) بالرغم من اختلاف أنواعها تبعا للمنطقة التي يقطنها الحوت. قد يبتلع الحوت الأزرق الواحد ما يبلغ 40 مليون حيوانا قشريا خلال اليوم وقد يبلغ ذلك من حيث الوزن ثلاثة أطنان ونصف من هذه المخلوقات الصغيرة لتغطية الحاجة اليومية الهائلة للحوت من السعرات الحرارية والتي تقدر بـ1.5 مليار.

تكثر القشريات التي يتغذى عليها الحوت الأزرق في الأماكن الباردة أما في موسم التزاوج الذي يهاجر الحوت فيه إلى المناطق الدافئة فيخف استهلاك الحوت من الغذاء، إلا أن ذلك لا يؤثر سلبا بشكل كبير على هذه الحيوانات لأن بإمكانها تناول أضعاف مضاعفة عن حاجتها اليومية من الطاقة بشكل مسبق لموسم الهجرة وشح الغذاء.

حيوانات أخرى ضخمة في الطبيعة

كما ذكرنا سابقا فالحوت الأزرق القطبي هو الحيوان الأضخم على كوكب الأرض إلا أن هناك حيوانات ضخمة أخرى تجدر الإشارة إليها في هذا المقال.

أضخم طائر على سطح الأرض

تحتل النعامة دونا عن كل طيور الأرض المرتبة الأولى في سباق أضخم الطيور. قد يصل ارتفاع ذكر النعامة إلى 2.8 م ووزنه إلى 156 كغم بينما يبلغ طول الأنثى 2 م وتكون أصغر حجما ووزنا من الذكر.

كانت النعامة تسمى سابقا "طائر الجمل" لأنها ضخمة جدا بالمقارنة مع غيرها من الطيور مثل الكناري أو الدجاج والبط على سبيل المثال. لا تستطيع النعامة التحليق لأن جناحيها غير قادرين على رفع جسمها الضخم والثقيل والطيران بها وتتميز بصغر رأسها وسرعتها الفائقة التي قد تصل إلى 70 كم/ ساعة.

أكبر الزواحف على كوكب الأرض

يحتل المرتبة الأولى من حيث الضخامة بين الزواحف حيوان مفترس قد يدب النظر إليه الرعب في قلوب الكثيرين وهو تمساح الماء المالح. حيث تصل أطوال الذكور من هذا الحيوان إلى 6 م ويتجاوز وزنه 1075 كغم وهو ما يعادل ضعف وزن الدب البني بينما يبلغ طول الأنثى حوالي 3 م فقط.

أكبر قارض على سطح الأرض

يبدو نوع "كابيبارا" من القوارض مثل حيوان هامستر عملاق يصل طوله إلى حوالي 1.4 م وهو ضعف طول حيوان القندس على سبيل المثال وقد يصل وزنه إلى 65 كغم. تعيش هذه الحيوانات المميزة في قطعان يبلغ عدد أفراد الواحد منها حوالي 40 فردا ولا يمكن التفريق بين الذكور والإناث منها فقط من حيث الحجم.

أكبر الأفاعي على كوكب الأرض

ليس سرا أن الأناكوندا العملاقة هي أكبر أنواع الأفاعي على كوكب الأرض في وقتنا الحالي. قد يصل وزن هذه الأفعى المهيبة إلى 250 كغم وطولها إلى 9.1 م وبذلك قد تكون أطول من باص لندن المزدوج الشهير. يمكن أن تفترس أفعى الأناكوندا حيوانات ضخمة مثل الغزلان والطيور وحتى التماسيح إذا أتيحت لها الفرصة من دون مواجهة مشاكل من حيث حجمها وحجم وجبتها.