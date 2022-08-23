أشهر المعالم السياحية في إسطنبول

تعتبر إسطنبول من أشهر المدن التي يقصدها السياح حول العالم، نظرا لجمال هذه المدينة ولما تتميز به من معالم سياحية وثقافية وترفيهية متنوعة، حيث يمكنك زيارة الشواطئ الساحرة والحدائق الجميلة والصروح الدينية والثقافية والمتاحف والأماكن الترفيهية المتنوعة، لذلك سميت بمدينة التلال السبعة.

كما تعد إسطنبول ثاني أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، وقد شهدت على حكم عدة إمبراطوريات، منها الرومانية ثم البيزنطية ثم اللاتينية وآخرها الدولة العثمانية. كما يوجد فيها ناطحات سحاب عملاقة تمثل التطور العمراني والحضاري لهذه المدينة، وتحيي هذه المدينة الرائعة التاريخ القديم والتطور الحديث اللافت، لذلك أضيفت الأماكن التاريخية في إسطنبول إلى قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 1985.

تقع إسطنبول في تركيا وتعتبر العاصمة الاقتصادية لها، وتمتد المدينة على مدى قارتين لذلك تقسم إلى قسمين: القسم الأوروبي والقسم الآسيوي.

ما هو أفضل وقت لزيارة إسطنبول؟

يعتبر أفضل وقت لزيارة مدينة إسطنبول هو فصل الربيع حيث تكون الطبيعة رائعة مليئة بالأزهار والأشجار المخضرة وتكون السماء زرقاء صافية وأحيانا يكون الجو ماطرا في آذار/مارس ونيسان/أبريل لكنه يكون دافئا.

أما لمحبي الطقس البارد والأمطار والثلوج فيمكنهم زيارة مدينة إسطنبول في فصل الشتاء حيث يكون متوسط درجة الحرارة 5 درجة مئوية وقد تصبح الطرقات مليئة بالثلوج عندما تنخفض درجة الحرارة تحت الصفر.

أما الصيف يكون حارا جدا فيتجه السياح للشواطئ الجميلة والتي تعتبر من أهم مقاصد السياح أيضا.

ما هي أشهر الأماكن السياحية في مدينة إسطنبول؟

متحف آيا صوفيا

يقع متحف آيا صوفيا في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول، ويعد هذا المتحف من أهم المتاحف الموجودة في تركيا، حيث يشهد إقبالا كبيرا من قبل السياح لأنه يتميز ببنائه المعماري الرائع والمزخرف ووجود التحف الأثرية المتنوعة فيه الذي يعكس تاريخ إسطنبول الطويل.

أقام الأتراك القديمون هذا المتحف فوق كاتدرائية قديمة عمرها 16 قرنا ثم تحول بأمر من السلطان العثماني محمد الفاتح إلى جامع للمسلمين في العصر العثماني، ثم رجع بعد ذلك ليتحول إلى متحف آيا صوفيا.

جامع السلطان أحمد

يشتهر هذا الجامع باسم المسجد الأزرق أيضا لأن البلاط الذي يزين جدرانه لونه أزرق ومزين بتصاميم عديدة مزخرفة، وجرى بناؤه من قبل السلطان العثماني أحمد الأول. يضم هذا الجامع مدرسة للتعليم الديني ومقبرة للسلطان أحمد ومشفى للمسنين والمعاقين.

يعتبر تصميم هذا المسجد دمجا للعمارة الإسلامية في العصر العثماني والحضارة البيزنطية، وهو من أكثر المعالم السياحية جذبا للسياح.

متحف الشوكولاتة

يقع متحف الشوكولاتة شمال مدينة إسطنبول في منطقة إسنيورت داخل مصنع بليت للشوكولاتة، حيث جرى تصميمه من الشوكولاتة البيضاء والسوداء، ويشمل مجسمات للطيور والحيوانات المختلفة ومجسما لجامع السلطان سليم ومجسما لجسر إسطنبول المعلق، ويمكن للزائر أن يرى شلال الشوكولاتة ويتذوق منه الشوكولاتة الساخنة ويمكنه أيضا شراء بعض المنتجات والمجسمات كهدايا تذكارية.

حديقة يلدز بارك

تقع حديقة يلدز بارك قرب قصر يلدز المعروف لذلك سميت باسمه، كما تطل على ضفاف مضيق البوسفور الجميل، وتضم هذه الحديقة مجموعات من الزهور والورود الملونة والمتنوعة وبركة مياه صغيرة يوجد بها بعض البجع وبحيرة صغيرة فيها طيور البط والأسماك، ومن الممكن ممارسة الرياضة فيها، ويتوفر فيها مظلات للحماية من الشمس وطاولات ومقاعد للجلوس، لذلك تعتبر مكانا رائعا للسياح.

أكواريوم إسطنبول

تعد أكبر حديقة في الشرق الأوسط للحيوانات المائية وتضم عددا كبيرا من المخلوقات البحرية والبرمائيات مثل الدلافين والقرش والأسماك المتنوعة والتماسيح والأفاعي، فهي تضم 15 ألف كائن بحري، وتعتبر هذه الحديقة المائية ذات ترتيب متقدم عالميا نظرا لمساحتها وحجمها الكبيرين وتنوع الأحياء المائية فيها، كما تقوم بعض المدارس برحلات تعليمية للأطفال إليها ليتعرفوا على مخلوقات البحر.

المدينة المائية في إسطنبول

تعتبر المدينة المائية من أشهر الأماكن التي يزورها السياح في إسطنبول لأنها تناسب كل الفئات العمرية، فهي مليئة بالحدائق الخضراء وأحواض السباحة والشلالات الاصطناعية المسيجة بأسماك الزينة لتبدو بشكل طبيعي، كما يوجد فيها ألعاب مائية متعددة وزوارق للتنزه في أنحائها وألعاب للمقعدين ومواقف للسيارات.

شاطئ ناكي بي

يعتبر هذا الشاطئ هو أهم شاطئ في إسطنبول والأكثر شهرة نظرا لنظافته لذلك يحتل المرتبة الأولى في إسطنبول، ويضم وسائل عديدة للترفيه والاستمتاع كالألعاب المائية والزحاليق الموجودة على الشاطئ، بالإضافة إلى المظلات والمقاعد البحرية المريحة للزوار، كما يعد من الشواطئ الآمنة للأطفال والخالية من الصخور.

جزيرة الأميرات

تقع جزيرة الأميرات على بحر مرمرة وهي عبارة عن عدة جزر عددها 9 وتتبع لمدينة إسطنبول، وتعتبر مساحتها صغيرة حيث تبلغ نحو 15.85 كيلو متر مربع، وسميت بهذا الاسم لأنها كانت تعتبر مكانا لنفي الملوك والأمراء خلال الفترة البيزنطية، وتتمتع جزيرة الأميرات بالمناظر الطبيعية الخلابة والرائعة لذلك تعتبر مقصدا مهما للسياح، حيث يستغرق الوصول للجزيرة حوالي ساعة ونصف تقريبا في القارب.

برج البنات

يقع برج البنات وسط البحر في منتصف مضيق البوسفور مقابل شاطئ إسطنبول القديمة، يحتوي هذا البرج على مطعم فاخر في طابقه الأول ويقدم أشهر المأكولات التركية المحلية، وفي الأعلى مقهى له إطلالة رائعة على مدينة إسطنبول وجسر البوسفور المعلق، ويعتبر برج البنات من المعالم الأثرية المهمة في إسطنبول ومكانا جميلا جدا ليزوره السياح ويستمتعوا بقصة هذا البرج.

برج غلطة

يعتبر برج غلطة من أعلى الأبراج في مدينة إسطنبول القديمة ويبلغ ارتفاعه 63 مترا، حيث جرى بناؤه منذ القرن الرابع عشر في موقع رائع وسط المدينة وبتصميم معماري مذهل، لذلك يعتبر مقصدا مفضلا ليزوره السياح ويستمتعوا بإطلالته البانورامية على إسطنبول.

ميدان تقسيم

يعتبر ميدان تقسيم من أشهر الأماكن وأفضلها لزيارة السياح، حيث يعد مركز وقلب المدينة ويحتوي على العديد من المباني القديمة منذ القرن التاسع عشر والفنادق والمقاهي والمطاعم وهو قريب من وسائل المواصلات، كما يشتهر بالملاهي الليلية التي تنعش المدينة خلال الليل، ويجمع فيه مراكز التسوق الكبيرة ومتاجر السلع العتيقة (الأنتيكا)، كما ينتشر في ساحته العازفون وعربات الترام القديمة.

السوق المصري في إسطنبول

يقع السوق المصري في قسم إسطنبول الأوروبي في منطقة امينونو، ويعتبر من أقدم الأسواق الشعبية وأكبرها، حيث يحتوي على الكثير من المحلات التجارية التي تبيع الأعشاب الطبيعية والتوابل والبهارات المختلفة والحلويات العربية والغربية، لذلك يعتبر مكانا رائعا يقصده السياح لتذوق بعض المأكولات التي يقدمونها، كما يسمى هذا السوق بسوق العطارين أو سوق التوابل.