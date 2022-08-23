ما هي قواعد لعبة الشطرنج؟

ما هي لعبة الشطرنج؟

تعتبر لعبة الشطرنج من أشهر الألعاب التي تتطلب ذكاءً، فهي رقعة لها شكل مربعي يضم مربعات سوداء وبيضاء بشكل متناوب ويكون عددها أربعة وستين مربعا أي (ثمانية مربعات ضرب ثمانية مربعات)، ويتم اللعب بهذه اللعبة من قبل لاعبين فقط على رقعة شطرنج واحدة.

ما هو أصل لعبة الشطرنج؟

لا يُعرف أصل لعبة الشطرنج وأين نشأت لأول مرة ومن قام بابتكارها، لكن ينسب أصلها إلى الهند حسب اعتقاد البعض، ويظنون بأنَ ابتكار هذه اللعبة يعود إلى ما قبل القرن السابع الميلادي، حيث جرى اشتقاق اسم لعبة الشطرنج من لعبة الشطورانجا التي يعتبرونها أصل وأساس كل الألعاب الشرقية الاستراتيجية كلعبة الشوغي والشطرنج الكوري والشطرنج الصيني.

انتقلت لعبة الشطورانجا من بلاد الهند إلى بلاد فارس ثم انتقلت إلى البلدان العربية ومن بعدها إلى الأندلس بعد الفتوحات الإسلامية أي إلى إسبانيا ومن ثم إلى كل القارة الأوروبية، وقد تغيرت بعض القوانين لينتج عنها لعبة الشطرنج الحديثة في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي.

ما هي قوانين لعبة الشطرنج؟

حدد الاتحاد الدولي للشطرنج قوانين الشطرنج الرسمية وهي هيئة دولية منظمة للعبة وكل البطولات الرسمية التي تقام يجب أن يوافق عليها الاتحاد. كما أنَ قوانين لعبة الشطرنج قد جرى نشرها في كتيب خاص بالاتحاد في الجزء المسمى "قوانين الشطرنج للمنافسات" وتوجد نسخة عربية لهذه القوانين في موقع الاتحاد العربي للشطرنج.

وضعية اللعب الابتدائية

يتم لعب الشطرنج على رقعة شكلها مربعي وتحتوي على 8 أعمدة يكون رمزها من حرف a إلى حرف h بالترتيب، وعلى 8 صفوف يكون رمزها من الرقم 1 إلى الرقم 8 بالترتيب، ويكون لونها أبيض وأسود بشكل متناوب، وعند بدء اللعب توضع رقعة الشطرنج بحيث تكون الزاوية البيضاء على يمين كل لاعب.

كل لاعب يملك في بداية لعبة الشطرنج 16 قطعة بلون واحد، بحيث يختار كل من اللاعبين لونه الذي سيلعب به ويكون إما أبيض أو أسود، وتكون قطع اللعبة كما يلي:

8 جنود (بيادق)

قلعتان

حصانان

فيلان

وزير واحد

ملك واحد

الحركة

دائما من يملك القطع البيضاء هو الذي يبدأ باللعب في البداية، ثم يلعب بعده من يملك القطع السوداء، ويتم اللعب بالتناوب فيما بين اللاعبين بحيث يحركان قطعة واحدة في كل مرة.

يمكن أن يقوم اللاعب بتحريك قطعتين وذلك فقط عندما يقوم بالتبييت.

يمكن تحريك قطع اللعب إما إلى المربعات الفارغة أو إلى المربعات التي تشغلها قطع اللاعب الآخر، ففي حال جرى تحريكها إلى المربعات المشغولة بقطعة من قطع اللاعب الخصم فيتم أسر هذه القطعة وتُزال من رقعة الشطرنج ويتم وضع القطعة التي تم تحريكها في مكانها، لكن في حال وصول بيدق من بيادق اللاعب الأول إلى الصف الثامن فإنه يمكن أن يستبدله بقطعة أخرى من نفس اللون تم أخذها من قبل اللاعب الثاني ويمكن أن يختار وزير أو حصان أو فيل أو قلعة ويتم وضعها في نفس مربع البيدق الذي استبدلناه كجزء من النقلة.

من غير الممكن أن ينفذ اللاعب نقلةً تجعل من ملكه معرض للهجوم أو كش ملك، كما لا يمكنه أيضا تجاوز دوره وعدم اللعب، حيث يجب أن ينفذ نقلةً قانونيةً في كل دور له.

تعتبر المباراة منتهية عندما لا يمكن لأحد اللاعبين تنفيذ نقلته لأن ملكه أصبح محاصرا ومعرضا للهجوم من قطع اللاعب الآخر ولا يستطيع تحريكه بأي تجاه أو لا يملك أي حركات قانونية، ويجب أن يقول اللاعب الخصم كش ملك ليستطيع الفوز، أما في حال لم يتعرض ملكه لهجوم تكون النتيجة تعادل أو ما تسمى بالردب.

يتم تحريك القطع على الشكل التالي:

الملك

يستطيع الملك أن يتحرك مربعا واحدا فقط في جميع الاتجاهات، ويمكن أن يتحرك نقلة خاصة به تسمى التبييت بحيث يجب أن تُحرك القلعة أيضا لكن تحت شروط محددة.

الوزير

يسمى أيضا الملكة وتكون حركته دمجا لحركتي الفيل والقلعة معا، أي يمكن أن يتحرك قطريا أو أفقيا أو شاقوليا بعدد اختياري من المربعات ولا يمكنه أن يقفز فوق القطع.

الحصان

هو القطعة الوحيدة التي يمكنها أن تقفز فوق القطع، بحيث يتحرك الحصان مربعا أفقيا واحدا ثم مربعين عموديا أو بالعكس مربعين عموديا ثم مربعا أفقيا أي حركته تشبه حرف L عادي أو مقلوب.

الفيل

لا يمكن أن يقفز الفيل فوق القطع، بل يتحرك قطريا بعدد اختياري من المربعات.

القلعة

لا يمكنها أيضا أن تقفز فوق القطع، بل تتحرك عموديا أو أفقيا بعدد اختياري من المربعات، ويمكن أن تتحرك نقلة خاصة بها تسمى التبييت بحيث يجب أن يُحرك الملك أيضا لكن تحت شروط محددة.

البيدق

يسمى أيضا بالجندي ويمكن أن يتحرك مربعا واحدا إلى الأمام في نفس العمود الموجود فيه، كما يمكنه في أول نقلة له أن يتحرك مربعين إلى الأمام في حال كانا شاغرين، ويستطيع البيدق أن يتحرك بمربع واحد قطريا ليأسر قطعةً للاعب الخصم ويأخذ مكانها، كذلك يمكن للبيدق أن يقوم بنقلتين خاصتين هما الترقية والأخذ بالتجاوز.

التبييت

تسمى أيضا بالتحصين وتعتبر حركة خاصة يمكن أن تحدث لمرة واحدة فقط في مباراة الشطرنج باستخدام إحدى القلعتين والملك، بحيث يتم تحريك الملك على طول الصف الأول بمربعين باتجاه القلعة وتوضع القلعة مباشرةً في المربع المجاور للملك لكن من الجهة التي تعاكس مكانها الأول، ويكون التبييت مسموحا تحت عدة شروط كالتالي:

أن تكون المربعات بين القلعة والملك شاغرة أي لا يوجد قطع لهذه الحركة. يجب ألا تكون القلعة أو الملك قد جرى تحريكهما مسبقا. ألا يكون الملك تحت خطر كش ملك، أو تؤدي حركة التبييت إلى أن يتعرض لكش ملك، أو انتقاله إلى مربع آخر يعرضه للهجوم من قطع اللاعب الخصم. يكون التبييت مسموحا في حال لم يكن الملك يتعرض لهجوم لكن القلعة تتعرض لهجوم أو تنتقل إلى مربع يتعرض لهجوم.

كش ملك