إحصائيات 2022 لعدد سكان العالم

يزداد تعداد سكان العالم كل لحظة ويمكن التأكد من ذلك عبر الاطلاع على موقع تعداد سكان العالم الذي يتغير باستمرار. تضم الإحصائيات الرسمية لعدد سكان العالم الأرقام المقدمة من الدول المستقلة والكيانات الرسمية فقط كما أن بعض الدول التي لم تقدم أرقاما حديثة جرى توقع تعداد سكانها بناءً على تعدادها في العام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، فلا يمكن إعطاء رقم محدد لتعداد العالم وخصوصا أن الدول تقوم بالإحصاء وجمع الأرقام وتقديمها للأمم المتحدة في أوقات متفاوتة من العام وليس في نفس الفترة ما يصعب مهمة معرفة هذه الأرقام بشكل دقيق.

يشير عداد سكان العالم حاليا إلى ما يقارب 8 مليارات شخص على قيد الحياة على كوكب الأرض يتوزعون في كل القارات والمحيطات والصحاري. سنتطرق في هذا المقال إلى توزع هذا العدد الهائل من البشر على البلدان التي تضم أعدادا كبيرة منهم.

الدول الأضخم سكانيا في العالم

الصين

يقدر عدد سكان الصين في العام الجاري 2022 بمليار و400 مليون نسمة، علما أن هذه الدولة العظيمة التي تحتل المرتبة الأولى من حيث سكان العالم كانت قد قطعت حاجز المليار في العام 1981. تتوزع هذه الكثافة الهائلة على مساحة الصين كاملة وعلى عدد كبير من الأعراق والثقافات والتصنيفات الديمغرافية والشعبية واللغوية.

سياسة تحديد النسل في الصين

قد تكون سياسة الصين لتحديد النسل أشهر من نار على علم حيث تمنع الحكومة الأزواج الجدد من إنجاب أكثر من ولد واحد، وبمعرفة أن عدد السكان في الصين قد ازداد مليارا كاملا منذ العام 1960 حتى العام 2015 فلا عجب من هذه السياسة. ولكن كيف بدأت هذه السياسة وكيف جرى تطبيقها؟

قبل خمسينيات القرن الماضي كان ينظر قادة الصين إلى عدد السكان كأحد ركائز بناء الوطن، إلا أن الواجبات والالتزامات التي تنشأ عن تعداد السكان الضخم سرعان ما برزت ما حث وزارة الصحة على الترويج لطرق منع الحمل بدءا من العام 1956 إلا أن هذه الإجراءات لم تكن مؤثرة للغاية على معدل الإنجاب.

في الستينيات أخذت إجراءات الحكومة لتحديد النسل طابعا أكثر سلاسة حيث جرى الترويج لحسنات الإنجاب المتأخر الصحية والاجتماعية وكانت ناجحة في المدن بشكل كبير إلا أنها لم تؤثر كثيرا على معدل الإنجاب في الأرياف حيث يعتمد المزارعون على العائلات الكبيرة للقيام بالمهام والأعمال المختلفة.

أما في بداية السبعينيات جرى تشكيل لجان خاصة لتحديد النسل حيث كان يتجول الأطباء في الأرياف ويوزعون موانع الحمل للسيدات وقد قدم ماو زيدونغ حركة تخطيط الأسرة في 1973 ولم يتم إدراك أهميتها حتى 1976 بعد موت ماو وكانت الحكومة تحدد ولدين لكل أسرة في المدن كحد أقصى و4 في الأرياف.

لم يتم تطبيق سياسة الولد الواحد سواء في المدن أو الأرياف حتى العام 1979 وجرى وضع حد استثنائي بولدين اثنين في بعض الحالات الخاصة إلا أن هذه السياسة تعدلت في العام 1986 بخصوص الأقليات.

بالرغم مما سمعناه عن سياسة الولد الواحد فهي في الحقيقة ليست بالسوء أو الإرهاب الذي نتوقعه وإنما تعتمد على إعطاء مميزات خاصة للأسر التي تحتوي على ولد واحد لا تتمتع بها الأسر التي اختارت إنجاب أكثر من ولد مثل العناية الصحية الممتازة والمساعدات المالية من الحكومة وإجازات الأمومة الطويلة على أن يتعهد الوالدين بعدم الإنجاب مجددا أو حتى أن يخضعا لعمليات تعقيم.

إحصاءات الصين الرسمية في التاريخ

قامت حكومة الصين الشعبية بتنفيذ إحصاء سكاني في عدة أعوام هي على وجه التحديد:

1953

1964

1982

1990

2000

2020

حيث تواظب الصين على إجراء إحصائها السكاني مرة كل 10 سنوات وفقا للقرار الذي أصدرته عام 1987. تبين وفق تعداد عام 1982 أن التعداد السكاني في الصين يبلغ 1.008.180.738 ويعتبر أكثر دقة من الإحصاءات التي سبقته وخصوصا أن عدة كيانات دولية اشتركت مع حكومة الصين في هذه المهمة مثل صندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية الذي تبرع بمقدار 100 مليون دولار بين عامي 1980 و1989 لعدة مشاريع عالمية بما في ذلك إحصاء الصين لعام 1982.

الهند

الهند هي ثاني أكبر الدول من حيث تعداد السكان وتحتوي على حوالي سدس سكان الكوكب. ويبلغ عدد سكان الهند حاليا 1.407.563.842 نسمة.

تضاعف عدد السكان في الهند ما بين 1975 و2010 بمقدار 1.2 مليار وقد قطعت حاجز المليار تحديدا عام 1998 علما أنه من المتوقع للهند أن تتجاوز الصين من حيث عدد السكان بحلول عام 2023. بالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع للهند أن تتجاوز حاجز المليار ونصف بحلول عام 2030، أما بحلول 2050 فيتوقع أن يتجاوز عدد سكان الهند 1.7 مليار.

في المقابل تشير بعض الأرقام والإحصاءات إلى انخفاض ملحوظ بمعدل النمو السكاني الذي بلغ عام 2017 فقط 0.98% بينما بلغ خلال الفترة ما بين 1972 حتى 1983 ما يقدر بـ2.3%.

إلى ذلك، يقدر متوسط العمر في الهند بـ28.7 عاما بينما يبلغ في الصين 38.4 وفي اليابان 48.6. كما تؤكد أرقام الولادات وأعداد الأطفال تحت سن الخامسة في الهند أن معدل الإنجاب في انخفاض.

الولايات المتحدة الأميركية

في المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان عالميا تأتي الولايات المتحدة الأميركية بتعداد بلغ في تموز/يوليو 2021 ما يقدر بـ331.893.745 وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي. وبالطبع تتضمن هذه الأرقام سكان الولايات كلها بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا إلا أنها لا تشمل عدة مناطق جغرافية تابعة لأميركا مثل بورتوريكو وغوام والجزر البكر وساموا وجزر ماريانا الشمالية.

وأشار مكتب الإحصاء الأميركي إلى زيادة في معدل السكان بلغت 0.12% خلال السنة السابقة لإصدار هذه الأرقام الرسمية وهي زيادة تقل عن المعدل العالمي الذي بلغ 0.9%.

يمكن القول إن تعداد السكان في الولايات المتحدة الأميركية قد تضاعف بمقدار 4 مرات خلال القرن العشرين بمعدل نمو بلغ 1.3%. كما يقدر متوسط العمر في هذا البلد بـ77 عاما بعد أن كان 78 في السابق وقد نتج هذا الانخفاض من جراء فيروس كورونا المستجد وتسجيل حالات موت بجرعات مخدرات زائدة بالإضافة إلى عوامل تتعلق بحوادث السير والعمل.