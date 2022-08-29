اختيار النظارة المناسبة لك

تحديد شكل الوجه

يعتمد اختيار النظارة المناسبة للشخص سواء كانت نظارة طبية أو شمسية على الكثير من العوامل إلا أن أهمها من دون منازع هو شكل وجه الشخص. وتتعدد أشكال الوجوه الأساسية إلى الفئات التالية:

الوجه المدور

"فلانة وجهها كالقمر" لا ترمز فقط إلى الجمال وإنما أيضا تدل على شكل الوجه المدور وهو شكل محبب للوجوه في منطقتنا بالرغم من أنه غير مفضل جدا لدى الأوروبيين والأميركيين الذين يفضلون خط الفك المحدد والوجنتين البارزتين. عادة ما يتميز ذوو الوجه المدور بخدود ممتلئة وذقنٍ وجبهة دائريتين. كمثال على هذا النوع من الوجوه نذكر:

كيرستين دانست

كريسي تيغان

ليوناردو ديكابريو

الوجه على شكل قلب

بالطبع لا نقصد هنا شكل القلب العلمي أو الطبيعي وإنما القلب الذي نرسمه جميعا للدلالة على الحب أو المحبة. عادة ما يمتلك الأشخاص ذوو الوجه على شكل قلب جبهة عريضة واضحة المعالم وخدودا مرفوعة مع عظمتي خد واضحتين وخط فك انسيابي رفيع وصولا إلى ذقن مدبب. من المشاهير الذين يمتلكون هذا النوع من الوجوه نذكر:

ريس ويذرسبون

كريستينا ريتشي

جنيفر أنيستون

رايان غوسلينغ

برادلي كوبر

الوجوه المثلثية

على عكس أصحاب الوجوه التي على شكل قلب يتميز أصحاب هذا الشكل من الوجوه بجباه ضيقة وخط فك عريض وبارز، ومن أبرز المشاهير الذين يمتلكون هذا النوع من الوجوه:

كوين لاتيفا

ميني درايفر

كيلي أوزبورن

كريس باين

الوجوه المربعة أو المستطيلة

يمتلك أصحاب الوجوه المربعة جباها واضحة المعالم وعريضة وخطوط فك بنفس هذه المواصفات. بالإضافة إلى ذلك فغالبا ما يكون طول الوجه مساويا تقريبا لعرضه ومن أشهر النجوم الذين يملكون هذه الشكل من الوجوه:

أوليفيا وايلد

روزاريو داوسون

جوش هاتشرسون

نيك لاشيه

أما بالنسبة لذوي الوجوه المستطيلة فعادة يملكون نفس المواصفات إلا أن طول الوجه يكون أكبر من عرضه بشكل واضح مثل:

ديمي مور

براد بيت

أنجلينا جولي

الوجوه الطولانية أو الإهليلجية

هو واحد من أكثر أشكال الوجوه شيوعا في العالم حيث يكون الوجه دائريا قليلا لكن مع ذقن مدبب وجبهة طويلة بالمقارنة مع أصحاب الوجوه الدائرية. من الأمثلة على أصحاب هذا النوع من الوجوه نذكر:

كيم كارداشيان

آدم ليفين

ليف تايلر

النظارة المناسبة للوجه المناسب

بعد أن وضحنا كيف نحدد شكل الوجه كل ما علينا فعله الآن هو النظر إلى الجدول الآتي والتأكد من ملاءمة النظارة التي نرغب بشرائها لشكل الوجه.

الوجه النظارة طولاني دائري مربع مستطيل قلب دائرية نعم لا نعم نعم لا عين القطة نعم لا نعم نعم نعم مستطيل نعم نعم لا لا نعم مستطيل مرفوع الأطراف نعم لا نعم نعم نعم مربع نعم نعم لا نعم لا عدسات الطيران نعم نعم نعم نعم لا أشكال هندسية أخرى

Geometric نعم نعم لا نعم لا محددة من الأعلى نعم لا نعم لا نعم اهليلجية نعم لا نعم لا نعم

بالطبع فإن هذه القواعد توصل إليها خبراء الموضة والجمال وذوو النظرة الفنية في الحياة لكنها في النهاية ليست قانونا لا يصح مخالفته فإذا كان وجهك لا يتطابق مع شكل النظارة التي تتمنى شراءها فما عليك إلا التركيز على سعادتك الشخصية وارتداء ما يحلو لك بشكل عام وليس فقط عندما يتعلق الأمر بالنظارة.

الألوان المناسبة للنظارات

الآن وقد تجاوزنا الخطوة الأولى التي تتعلق بشكل إطار النظارة حان الوقت لاختيار اللون المناسب لها. عادة ما يعتمد لون النظارات على رغبة الشخص وذوقه وعلى لون البشرة والشعر، وهنا يجب معرفة تصنيفين لألوان البشرة.

لون البشرة البارد

قد يظن البعض أن معرفة لون البشرة لا يستدعي إلى نظرة واحدة إلى الوجه أو اليدين لكن الأمر لا يتعلق بالبشرة الفاتحة أو السمراء أبدا. حاول النظر بتمعن إلى بشرة الوجه أو حتى اليدين ستلاحظ الأوعية الدموية أو ما نسميه "العروق" ظاهرة بشكل طفيف، إذا كانت هذه العروق زرقاء اللون فأنت من ذوي البشرة الباردة وتناسبك الألوان الباردة التي سنتطرق إليها فيما بعد في هذه المقالة.

لون البشرة الدافئ

على عكس ذوي البشرة ذات اللون البارد يمكن عند النظر إلى عروق الشخص ذو البشرة ذات اللون الدافئ أن يلاحظ اللون الأخضر يطغى عليها. كما يتميز هؤلاء الأشخاص بشكل عام بتورد الوجنتين بشكل طبيعي.

الألوان الباردة والألوان الدافئة

ليس هناك مقياس محدد وصريح للألوان إن كانت باردة أو دافئة إلا ما ندر لأن كل لون يتضمن درجات باردة ودرجات دافئة أو حارة. على سبيل المثال نأخذ اللون الزهري ذو الدرجات الكثيرة، فجميعنا نعرف الدرجة المسماة “Hot Summer Pink” هذه الدرجة حارة، أم اللون الزهري الفاتح المسمى "Baby Pink" حتما هو الدرجة الباردة من هذا اللون وتتدرج حرارة الألوان بين الحار والبارد.

كمثال آخر سنأخذ اللون الأحمر الذي قد نظن أنه لون حار بالمطلق، إلا أن اللون الذي يقال عنه الأحمر الناري يعتبر حارا بينما يعتبر القرمزي باردا. من المسلمات في علم الألوان أن الأسود الحالك والأبيض الناصع من الألوان الباردة.

الذوق والاحتياجات الشخصية في اختيار النظارات

من المهم اختيار إطار نظارة مريح ويناسب عملك أو نشاطاتك. على سبيل المثال إذا كان نوع عملك مجهدا ويتطلب حركة جسدية دائمة يفضل اختيار نظارات عملية ثابتة مع سلسلة تحميها من السقوط على الأرض، أما إذا كنت رجل أعمال فيمكنك اختيار نظارات أنيقة مع قصة عصرية غريبة وإذا كنت مغني روك أند رول فقد تكون النظارات ذات العدسات على شكل نجمتين فأل خير لك، كما قد يكون من المناسب شراء نظارات انسيابية ملونة وتخصيصها لزيارة الشاطئ خلال الصيف.

يعتبر الكثيرون النظارات وخصوصا الشمسية إكسسوارا يعبرون به عن شخصيتهم سواء كان من حيث الوقار والرصانة أو من حيث الانطلاق في الحياة والمغامرة والخروج عن المألوف. بنفس الوقت يمكن اقتناء أكثر من زوج من النظارات وتخصيص واحدة للعمل أو الدراسة والاجتماعات المهمة وواحدة أخرى لمقابلة الأصدقاء والحفلات.