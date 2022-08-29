خلطات منزلية لتبييض الأسنان

تعطي الأسنان البيضاء والنظيفة جمالية مميزة للابتسامة إلا أن ذلك قد يكون صعب الإدراك في بعض الأحيان. تلعب الكثير من العوامل دورا مهما في تفادي اصفرار الأسنان مثل نوعية الطعام والوراثة وجودة تنظيف الأسنان بشكل يومي والتدخين واستهلاك القهوة والمنبهات بشكل يومي أو مفرط بالإضافة إلى لون البشرة بحد ذاته.

عادة ما يلجأ الأشخاص ذوي الأسنان الصفراء إلى عيادات أطباء الأسنان للتخلص من هذه المشكلة نهائيا عبر التبيض بالمحاليل الكيميائية أو ما يعرف باسم "التقليح" أو حتى ابتسامة هوليوود أو قشور الفينير. إلا أن كل هذه الحلول تكلف مبالغ طائلة وبعضها قد يكون مؤلما أو مؤذيا للأسنان واللثة. لهذا السبب سنتطرق في هذا المقال إلى أهم الطرق المنزلية والخلطات الشائعة لتبييض الأسنان.

يفضل اختيار خيارين أو ثلاثة من الخلطات التالية والتبديل فيما بينها حفاظا على صحة الأسنان فبالرغم من كونها تستخدم مواد طبيعية بشكل عام إلا أنها قد تكون مؤذية للأسنان واللثة عند الإفراط باستخدامها أو حتى استخدامها بشكل خاطئ خصوصا أن الكثير من هذه الخلطات يعتمد على التجربة الشخصية للناس وليس على دراسات علمية.

تفريش الأسنان السليم

يعتقد الكثيرون أنهم يعرفون كل شيء عن تفريش الأسنان وخصوصا أن هناك كمية كبيرة من التعليمات والملاحظات الموجودة على الإنترنت والعيادات والمجلات. إلا أن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن كثرة التفريش أو الاستخدام المفرط لمركبات الفلورايد قد تعطي مفعولا سلبيا من حيث لون الأسنان الجذاب. كما يمكن استخدام معاجين أسنان مخصصة لتبييض الأسنان مع الالتزام بالتعليمات الخاصة عليها للحصول على نتائج مرضية من هذه الناحية.

من الملاحظات التي قد لا تكون واضحة بالنسبة للكثيرين هي أهمية تفادي تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون عند تناول الأطعمة الأسيدية مثل بعض أنواع الفواكه أو المشروبات لأن السن يكون في أضعف حالاته ويمكن أن يؤدي التفريش إلى تخريش طبقة مينا الأسنان. وينطبق الأمر كذلك على تفريش الأسنان بعد الاستفراغ لأن حمض المعدة في هذه الحالة يضعف بنية السن. ومع أن الإجراء الطبيعي الذي يسرع الشخص إليه بعد الاستفراغ هو تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون للشعور بالانتعاش فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى ضرر الأسنان في الحقيقة.

خلطات طبيعية لتبييض الأسنان

كربونات الصودا والماء الهيدروجيني

الماء الهيدروجيني يعرف أيضا باسم بيروكسيد الهيدروجين وهو محلول كيميائي بسيط معقم. تعتبر هذه الخلطة شائعة جدا لتنظيف الأسنان والتخلص من الاصفرار والبقع السنية. وقد وجدت إحدى الدراسات الطبية أن استخدام معجون أسنان يحتوي على هذين المكونين يساعد بالتخلص من البقع الصفراء أو البنية على الأسنان ويساعد على التبييض بشكل عام وذلك بعد الاستخدام لمدة 6 أسابيع.

وقد أثبتت مراجعة لعدة دراسات تعود إلى العام 2017 أن استخدام معاجين الأسنان التي تحتوي على كربونات الصوديوم فعال وآمن حتى عند الاستخدام اليومي.

الطريقة

اخلط ملعقة واحدة من كربونات الصوديوم أو صودا الخبز مع ملعقتين من الماء الهيدروجيني للحصول على معجونة.

ضع كمية مناسبة من المعجونة الناتجة على فرشاة الأسنان وقم بتنظيف الأسنان باستخدامها.

يجب تنظيف الفم جيدا بالماء بعد استخدام هذه الخلطة لأن الماء الهيدروجيني لا يجب أن يدخل الجسم.

يفضل عدم السماح للأطفال باستخدام هذه الخلطة أبدا لأنهم ممكن أن يبتلعوا المعجونة عن طريق الخطأ.

يمكن صنع غسول فموي من نفس المكونات بإضافة مقدار من الماء إلى المعجونة.

إذا كانت هناك مخاوف من استخدام الماء الهيدروجيني فيمكن الاكتفاء بالماء فقط وصودا الخبز.

خل التفاح

يمكن الاعتماد على خل التفاح بكميات ضئيلة لتبييض الأسنان. وقد وجدت إحدى الدراسات الطبية أن لخل التفاح مفعول كبير في تنظيف وتبييض أسنان الأبقار. ومع ذلك فيجب الانتباه من التأثيرات السلبية للمضمضة بخل التفاح الذي يمكن أن يؤذي السن عبر التأثير على سطحه وقساوته ولذلك يجب استخدامه بحذر ولفترات قصيرة من الوقت.

الطريقة

مثل كل الخلطات التي تحتوي على خل التفاح يجب تمديده بالماء حيث يتم خلط ملعقتين صغيرتين من الخل مع 4 ملاعق من الماء.

مضمض بالمحلول لمدة 30 ثانية.

اغسل الفم جيدا بالماء وقم بتنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل عادي.

قشور الموز والليمون والبرتقال

يزعم الكثيرون أن فرك الأسنان بقشور هذه الفواكه ساهم بشكل كبير بتبييض أسنانهم. يعتقد أن هذا التأثير الإيجابي يعود لمركب يدعى دي ليمونين ولحمض السيتريك الموجودين في بعض قشور الفواكه.

كل ما عليك فعله هو فرك الأسنان بقشر أحد هذه الفواكه لمدة دقيقتين ثم غسل الأسنان بالماء قبل تنظيفها بالفرشاة والمعجون بالطريقة المعتادة.

أظهرت الدراسات والتجارب السريرية أن الأشخاص الذين استخدموا معاجين أسنان تحتوي على مركب دي ليمونين لمدة 4 اسابيع قد لاحظوا تحسنا كبيرا على مستوى بياض الأسنان من حيث التخلص من البقع الناتجة عن التدخين إلا أن هذه الطريقة لم تثبت فعاليتها على البقع والتصبغات المزمنة الناتجة عن الاستهلاك المزمن للتبغ أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة.

الفحم المفعل

قد يكون الفحم المفعل واحدا من تريندات العصر إلا أنه في الحقيقة قد أظهر نتائج إيجابية في عدة مجالات. للفحم المفعل القدرة على إزالة البقع عن الأسنان حيث يعمل على التخلص من التصبغات لأن له قدرة عالية على الامتصاص بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك يوصف الفحم المفعل أنه يتخلص من البكتيريا والسموم من الفم.

توجد في الأسواق معاجين أسنان تحتوي على الفحم وتعد بأسنان أكثر بياضا بعد عدة استخدامات إلا أن الخلطة المنزلية تعتبر طريقة جيدة لتبييض الأسنان. وعادة ما يباع الفحم المفعل في الصيدليات على شكل أقراص أو كبسولات.

الطريقة