دليلك الشامل عن دول منطقة "شنغن"

منطقة "شنغن" هي عبارة عن 26 دولة أوروبية تسمح بالتنقل بحرية وأريحية فيما بينها، مع إنهاء جميع القيود الخاصة بالحدود أو التحقق من جوازات السفر عند الحدود. تتيح لك دول منطقة "شنغن" السفر والتنقل بأريحية عبر حمل تأشيرة واحدة وهي تأشيرة فيزا "شنغن". يقدر أن حوالي 400 مليون مواطن يستفيدون من هذه الاتفاقية.

مزايا منطقة "شنغن" تشمل الوحدة الاقتصادية وزيادة التنافس بين الدول الأعضاء حيث يمكن لجميع مواطني منطقة "شنغن" التنقل بأمان في جميع أنحاء دول "شنغن"، حيث كذلك يمكن نقل البضائع والمنتجات بين الدول من دون أي مشاكل جمركية، بالإضافة إلى ميزة مهمة وهي انخفاض تكلفة التجارة بنسبة 0.5 و1.5% داخل منطقة "شنغن" اعتمادا على عوامل متنوعة.

لضمان وحدة الأمان على جميع أراضي منطقة "شنغن" تقوم الدول بمشاركة المعلومات المتعلقة بالتهديدات والعقبات التي تواجه البلاد، كما أنها تسمح بقيام عمليات الرصد والمراقبة وحفظ الأمن الحدودي. الدول الأعضاء ملزمة كذلك بإزالة الضوابط الجمركية غير الضرورية التي تحدد سعر المركبات أو أي مشاكل تعيق الحركة المرورية.

فيما يتعلق بمنطقة "شنغن"، فقد جرى تسمية هذه المنطقة على حسب اتفاقية "شنغن" التي وقعت عام 1985 في بلدة شنغن في لوكسمبورغ. في البداية وقعت على الاتفاقية خمس دول فقط ووافقت هذه الدول على إلغاء الرقابة الحدودية الداخلية فيما بينها، على مر السنوات بدأ عدد الدول يتزايد وتوسعت منطقة "شنغن"، حتى أصبح عدد الدول 26 دولة أوروبية.

دول منطقة "شنغن"

تتألف منطقة "شنغن" من 26 دولة أوروبية وهي:

بلجيكا

تعد من البلدان الصغيرة من حيث المساحة ولكنَها مليئة بالسكان. تقع بلجيكا في القسم الغربي من قارة أوروبا الغربية وتشتهر بمأكولاتها الشهية وقلاعها العتيقة ومناظرها الخلابة.

جمهورية التشيك

تقع جمهورية التشيك وسط قارة أوروبا، وهي مليئة بالمدن الجميلة والعتيقة التي تعود إلى العصور الوسطى بالإضافة إلى القلاع الجميلة والجبال والكروم الخلابة.

الدانمارك

تعد الدنمارك واحدة من أعلى دول العالم من حيث درجة السعادة، حيث تتميز الدانمارك بموانئها المبنية بطريقة هندسية تاريخية بالإضافة إلى فنونها الجميلة وشعبها المميز.

ألمانيا

تشتهر ألمانيا بالمأكولات الشهية وخصوصا النقانق الألمانية، وهي بلد يتميز بتنوع الثقافات والعروق بالإضافة إلى المناظر الخلابة التي تتمتع بها البلاد والبلدات التاريخية العريقة.

إستونيا

تعتبر إستونيا جنة لمحبي الهواء النقي والطلق، حيث تتميز بجمال طبيعة لا يوصف، كما أنهَا تشتهر بجمال ثقافاتها المتنوعة والفنون المعمارية التي تعود إلى العصور الوسطى.

اليونان

يوصف هذا البلد باليونان المشمسة، حيث تتميز بأجواء جميلة وشواطئ ذات الرمال البيضاء وبثقافاتها المتنوعة والأساطير التاريخية القديمة.

إسبانيا

إسبانيا بلد جميل ومفعم بالحيوية والطاقة، معروف بشهامة أبنائه وكرمهم، كما تتميز إسبانيا بمأكولاتها اللذيذة والشهية ورقص الفلامنكو وتشتهر بمصارعة الثيران.

فرنسا

تعد فرنسا من أكثر الدول التي تتلقى زوارا من الدول الأخرى فهي تتمتع بشعبية على مستوى العالم، حيث تقدم البلاد للزائرين المأكولات الشهية بالإضافة إلى متعة مشاهدة الكاتدرائيات والمتاحف ووجود المكان الأكثر زيارةً بالعالم وهو برج إيفل فيها.

لاتفيا

على الرغم من صغر هذا البلد من حيث البقعة الجغرافية إلا أنَ دولة لاتفيا تحتوي العديد من الأماكن الطبيعية الجميلة، كما أنها تملك مدنا ساحرة وتراثا غنيا عبر العصور، حيث تتميز بطرقها المنظمة المرصوفة بالحجارة.

إيطاليا

تعد إيطاليا بلدا مليئا بأروع الفنون والتصميمات المعمارية والمأكولات الشهية على مستوى العالم بالإضافة إلى عشق وشغف الشعب لكرة القدم، وكذلك تعد روما مدينة الموضة.

ليتوانيا

تضم ليتوانيا العديد من الغابات الرائعة والمدن الساحرة، كما أنَها تملك تراثا معماريا مدهشا، تتميز ليتوانيا بامتداد ساعات النهار لفترة طويلة، وهي تشتهر بأجواء صيفية منعشة.

لوكسمبورغ

تعد لوكسمبورغ من أغنى دول أوروبا، وهي دولة مليئة بالمناظر الخلابة وتحتوي على العديد من الكنائس التاريخية التي تحمل بداخلها تاريخ الماضي، كما تحتوي على العديد من المدن الساحرة والمميزة.

المجر

المجر أو تدعي بهنغاريا تتميز بشهرة عالية لامتلاكها طرازا معماريا رائعا وكذلك تمتلك فنونا شعبية مميزة وعريقة بالإضافة إلى ذلك فإن طبيعتها الخلابة تحوي الينابيع الحارة وغابات البلوط المعمرة والساحرة.

مالطا

لدى دولة مالطا العديد من المميزات منها الشواطئ المنعزلة والتاريخ القديم والعريق والرائع، بالإضافة إلى ذلك تتمتع دولة مالطا بطقوس ليلية مليئة بالشغف والإثارة.

هولندا

تشتهر دولة هولندا بحقول زهور التوليب بالإضافة إلى تميزها بطواحين الهواء القديمة والقنوات المائية المصممة بطريقة جميلة ومتداخلة وقد سميت ببلد الطواحين وهي تعد موطنا لأعظم الفنون في أوروبا.

النمسا

هي موطن الموسيقار الكلاسيكي موزارت الشهير، وهي موطن منتجات الكريستال سواروفسكي، وتحتوي النمسا على العديد من المناطق الجبلية الجميلة ذات المناظر الخلابة، كما أنَها تتميز بالفنون المعمارية المصممة على الطريقة الكلاسيكية.

بولندا

تحوي دولة بولندا العديد من المدن المفعمة بالحيوية والنابضة بالحياة، فهي ذات تاريخ عريق وشعب محب وودود وتمتاز بجبالها المغطاة قممها بالثلج.

البرتغال

تعد من أشهر دول أوروبا حيث تمتاز بتاريخ حافل وشواطئ جميلة ومشمسة، بالإضافة إلى مدنها المفعمة بالطاقة والحيوية.

سلوفينيا

تعتبر دولة سلوفينيا جنة على الأرض فهي مليئة بالغابات الكثيفة والمدن الساحرة المطلة على الجبال والتي تنتشر بها المنتجعات الفاخرة.

سلوفاكيا

تعد سلوفاكيا قلب أوروبا لأنها تقع في المنتصف، وهي من أفضل المواقع للتزلج في العالم. يوجد بها العديد من البلدات الجميلة والمنظمة ذات الطرق المرصوفة بالحجارة بطريقة جميلة، كما يمكن للزوار الاستمتاع بمناظر جبال الألب الجميلة.

فنلندا

تشتهر فنلندا بمدنها الراقية والهواء النقي المعروف على مستوى العالم، بالإضافة إلى طبيعتها فائقة الجمال، كما تمتاز بفنون الطهي الرائعة.

السويد

تقدم السويد مجموعة من المناطق السياحية، فهي مملوءة بالعديد من القلاع العائدة للعصور الوسطى بالإضافة إلى الجزر الجميلة والطبيعة الجليدية، ويمكن مشاهدة الشفق القطبي من السويد.

آيسلندا

تشتهر آيسلندا بمنتجعاتها الحرارية العلاجية، وتدعى آيسلندا بأرض الجليد والنار، حيث تنتشر فيها العديد من الأنهار الجليدية والعديد من البراكين التي تميز آيسلندا عن غيرها من الدول.

ليختنشتاين

على الرغم من كونها من أصغر دول أوروبا إلا أنها من الدول الغنية، حيث تقدم الكثير لزوارها مثل القلاع الشبيهة بقلاع الأساطير، وتتميز بالعديد من المعارض والمسارح والمناظر الطبيعية الخلابة.

النرويج

النرويج بلد لا مثيل له فهي تشتهر بالشمس بمنتصف الليل وتمتاز بشواطئها الممتدة والطبيعة الشاسعة والجميلة.

سويسرا

تمتاز سويسرا بالشوكولاتة الفاخرة والساعات الباهظة، وكذلك تمتاز بالسلاسل الجبلية المثيرة والأماكن المخصصة للتزلج، كما تعد من الدول الأكثر نظافة.