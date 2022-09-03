أكثر قصور العالم المميزة

أكبر قصور العالم من حيث المساحة الإجمالية

إن أكبر قصور العالم من حيث المساحة يقع في المدينة المحرمة في الصين وتحديدا في بكين وتبلغ مساحته 728.000 مترا مربعا ويضم 980 مبنى بإجمالي 9999 غرفة، وقد كان صرحا لتبجيل الإله الصيني القديم "يو هوانغ" الذي كان لديه 10000 غرفة في قصره. بالإضافة إلى المساحات الشاسعة سابقة الذكر فالمدينة المحرمة التي تعتبر قصرا بحد ذاتها تضم الحدائق والمنتزهات.

كانت المدينة المحرمة معقل الإمبراطور الصيني منذ حكم سلالة مينغ حتى سلالة كينغ أي منذ 1420 حتى 1924 ميلادي. وهو القصر الأكثر زيارة من قبل السياح في العالم حيث بلغ عدد زواره في 2018 أكثر من 17 مليون سائح وتجاوز عددهم 19 مليون في 2019. منذ العام 1925 تعتبر المدينة المحرمة تحت سلطة متحف القصر الذي يحتوي على عدد هائل من التحف الفنية والمنحوتات والآثار، وقد جرى ضم هذا الموقع المميز إلى لائحة اليونيسكو للتراث الثقافي منذ العام 1987.

في الحقيقة فقد ساهم بناء المدينة المحرمة وتصميمها وتخطيطها بالتأثير في العمارة الشرق آسيوية وغيرها. يصف بعض المؤرخون الصينيون هذا القصر المترامي بأنه أكبر القصور القائمة حتى الآن إلا أنهم يضيفون أن هناك قصورا أخرى تابعة للإمبراطورية الصينية تكبره وتزيده مساحة وحجما ولكنها دمرت أو اندثرت.

كان الإمبراطور هونغوو ابن الإمبراطور زو دي أول أباطرة الصين الذين نقلوا عاصمتهم إلى بكين بعد أن كانت في نانجينغ ثم بدأ بناء هذا القصر في العام 1406 وأصبح يدعى بعد ذلك بالمدينة المحرمة. استمرت أعمال البناء لمدة 14 عاما وشارك فيها أكثر من مليون بنّاء وعامل. استخدم في البناء بشكل أساسي خشب خاص موجود في غابات جنوب غرب الصين وألواح ضخمة من الرخام مستخرجة من مقالع بكين. أما الأرضيات فقد كانت مرصوفة بالبلاط الذهبي الذي جرى تصنيعه خصيصا لهذا الغرض.

كما ذكرنا سابقا فقد كانت المدينة المحرمة معقل أسرة مينغ في بداية عهدها، وفي نيسان/أبريل 1644 جرى الاستيلاء عليها من قبل لي زيشينغ الذي نصّب نفسه إمبراطور سلالة شون، إلا أنه لاذ بالفرار قبل وصول اتحاد الجيوش الذي يقوده القائد العام السابق وو سانغوي وقوى مانشو الذين تسببوا بإضرام النيران في بعض أنحاء المدينة المحرمة.

تعرضت المدينة المحرمة خلال التاريخ للكثير من الضرر والتلف مع تعاقب الحروب والكوارث الطبيعية، إلا أن الكارثة الحقيقية حلت عندما لم تعد مركزا سياسيا في الصين. ففي العام 1912 جرى اختطاف بويي آخر أباطرة الصين الذي عقد اتفاقا مع حكومة الصين ليبقى في بلاطه الداخلي في المدينة المحرمة على أن يكون القسم الخارجي منها متاحا للاستخدام العام إلا أن بويي طُرد من المدينة المحرمة عام 1924 التي أصبحت تحت سلطة متحف القصر بعد ذلك.

وجرى ترميم المدينة المحرمة في العصر الحديث على مراحل عدة والجزء الأكبر منها يعتبر متاحا للزيارة من قبل السياح حيث يمكن للناس رؤية الآثار والتجول في أروقة ومتنزهات القصر كما يمكنهم رؤية التنين وطائر الفينيق اللذان يزينان شعار هذا القصر حيث يرمز التنين إلى القوة والسلطة بينما يرمز طائر الفينيق إلى الجمال.

أكبر قصر في العالم من حيث المساحة الداخلية

أما أكبر قصر في العالم من حيث المساحة الداخلية فهو القصر الملكي في إسبانيا الذي يحتوي على 135000 متر مربع ويضم 3418 غرفة.

أكبر قصر في العالم من حيث الحجم

يعد قصر كاسيرتا في جنوب إيطاليا أكبر قصور العالم من حيث الحجم حيث يبلغ حجمه أكثر من مليوني متر مكعب. يتألف قصر كاسيرتا من 5 أدوار وهو ضمن لائحة اليونسكو للإرث الحضاري.

أكبر قصر في العالم من حيث الحجم والمساحة الداخلية

إذا أخذنا المساحة الداخلية والحجم بعين الاعتبار سويةً فإن أكبر قصور العالم يقع في العاصمة الرومانية بوخارست ويحتل 330.000 مترا مربعا ويبلغ حجمه 2.550.000 مترا مكعبا. يعتبر هذا القصر واحدا من أكبر المباني الرسمية وأكثرها وزنا وقد جرى بناؤه عام 1986 من قبل الدكتاتور الشيوعي نيكولاي شاوشيسكو.

أكبر القصور الملكية في العالم

يلقب قصر بالمورال في إسكتلندا بأنه أضخم القصور الملكية في العالم (World’s Largest Royal Domain) وتقدر مساحته بـ200 كيلومتر مربع.

أكبر قصر سكني في العالم

إن أكبر قصور العالم التي يقطنها مقيمون هو قصر أستانا نور الإيمان قرب بندر سيري بيغاوان عاصمة بروناي. وهو المنزل الرسمي لسلطان بروناي التاسع والعشرين ويغطي مساحة 200000 متر مربع ويضم 1788 غرفة.

أكبر قصر جرى بناؤه عبر التاريخ

يقع هذا القصر في بولندا واسمه قصر مالبورك. إذ شُيد قصر مالبورك عام 1274 من قبل فرسان توتونيك الذين اتخذوه مقرا لهم بهدف التغلب على أعداء البولنديين ودحرهم ولحكم المناطق التابعة لهم شمالي البلطيق.

أقدم قصر في العالم

تقع كاتدرائية حلب في سورية ويشار إليها بأنها أقدم قصور العالم وهي ضمن لائحة اليونيسكو للتراث العالمي. تعود إنشاءات هذا القصر الأولى إلى 3000 قبل الميلاد وقد جرى تدميرها وبنائها عدة مرات عبر التاريخ وكان آخرها في التاريخ المعاصر خلال الأزمة الحالية في سورية.

أي البلدان يحتوي على أكبر عدد من القصور؟

ألمانيا هي البلد الذي يحوي أكبر عدد من القصور حيث يعتقد أنها تضم أكثر من 25000 قصرا ضمن حدودها السياسية.

ما هو أكبر قصر في بريطانيا؟

قصر ويندسور في بيركشاير الذي يعتبر مسكنا للعائلة الحاكمة في بريطانيا منذ أكثر من 1000 عام، وهو نقطة جذب سياحي للسياح من مختلف أنحاء العالم خصوصا أن المناسبات الملكية يتم الاحتفال بها فيه.

هل قصر ويندسور أكبر من قصر باكينغهام؟

في الحقيقة فإن القصرين متقاربين جدا من حيث المساحة إلا أن قصر ويندسور يحتوي على غرفٍ أكثر ولذلك يمكن القول إن هيكله أكبر. بالإضافة إلى ذلك فإن كلا القصرين قد جرى بناؤهما في حقبة زمنية متقاربة ولكن لأغراض مختلفة.