أشهر الفنادق في إسطنبول

CVK Taksim Hotel Istanbul

يقع هذا الفندق في وسط المدينة، وهو على بعد 150 مترا فقط عن ميدان تقسيم، ويتميز هذا الفندق بتصاميمه الداخلية الأنيقة، ويوجد فيه مسبح واحد ومركز (Safira) الذي يحوي قسما للياقة البدنية وآخر للسبا، حيث بُني على مساحة 8500 متر مربع، ويمكن للنزلاء استخدام الحمام التركي والساونا وغرفة البخار ومرافق المساج.

تحتوي الغرف الفاخرة في الفندق على شاشة (LCD) وخدمة (WiFi) مجانية وإبريق كهربائي للتسخين مع أجهزة صناعة القهوة والشاي مجانا، كما تتميز بعض الغرف بحوض استحمام ساخن.

توجد في فندق سي في كيه بارك أيضا أجنحة بريستيج وتكون داخل سكن فاخر بجوار المبنى الرئيسي، حيث تحتوي على مطبخ منفصل وأماكن خاصة لتناول الطعام، وتتميز هذه الشقق بديكور جميل وعصري وبأثاث خشبي راقي مع أرضيات من البلاط والرخام، كما تحتوي أيضا كل الشقق على فرن وثلاجة وميكروويف وغلاية ومحمصة وآلة لصنع القهوة، وتتوفر آلة غسيل ومجفف للملابس وآلة غسيل لأواني الطعام ومطبخ مجهز بالكامل ولوازم استحمام وغرف صديقة للبيئة بنظام أتمتة منزلي.

تتوفر في الفندق 3 مطاعم مختلفة بحيث تقدم أطعمتها تحت سقف مطعم (Izaka)، وهي:

مطعم (The Midd) يقدم مختلف أنواع الكباب وخيارات اللحوم.

مطعم (Mezze Mave) يقدم المأكولات البحرية الطازجة الشهية.

مطعم (Hitode) يقدم خياراتٍ واسعةً من أطباق السوشي، كما يوجد فيه بار وصالة داخل مطعم (Izaka)، حيث يستطيع الضيوف أن يطلبوا المشروب الذي يفضلونه وأن يستمتعوا بالإطلالات البانورامية على مضيق البوسفور وجزر الأمراء وقصر الباب العالي وبرج مايدن وإطلالات أخرى على الجزء الآسيوي.

يبعد هذا الفندق قرابة 400 متر فقط من شارع الاستقلال، كما يقع على بعد 5 دقائق سيرا على الأقدام من قصر دولمة بهجة و1.2 كم من ملعب فودافون أرينا و4 كم من مركز جواهر للتسوق، كما يبعد عن مطار إسطنبول مسافة 50 كم.

The Green Park Pendik

يعد هذا الفندق ذا تصنيف 5 نجوم، ويقع في قلب منطقة بنديك، حيث يوجد فيه غرف فاخرة مع شاشة (LCD) وقنوات فضائية، كما يوجد مسابح داخلية وخارجية في مرافق الفندق، أما خدمة (WiFi) فإنها تتوفر مجانا في المناطق العامة.

وتحتوي كل الغرف في الفندق على تكييف هواء وميني بار، في حين تحتوي بعض الغرف على حوض خاص مع إطلالات على بحر مرمرة.

يضم سبا الفندق غرفا خاصة للبخار وغرفا ثلجية وغرفا خاصة بالمساج، وتوجد مرافق تحتوي على صالون للتجميل وصالة رياضية مجهزة بمعدات اللياقة البدنية والبيلاتس. كما تحتوي المرافق الأخرى للفندق على 7 مطاعم وبارات، والتي تتميز بإطلالات على البحر.

يبعد فندق (The Green) مسافة 500 متر فقط من محطة عبارات بنديك، وعن مطار إسطنبول صبيحة جوكشن مسافة 7 كم فقط، كما يبعد مسافة 8 كم من مضمار سباق إسطنبول للفورمولا 1.

فندق هيلتون إسطنبول بومونتي

يقع هذا الفندق في قلب منطقة بومونتي، ويبعد مسافة 10 دقائق فقط مشيا على الأقدام من محطة مترو أوسمان بي وموقف واحد فقط من ميدان تقسيم، كما يحتوي الفندق على غرف واسعة مع إطلالات بانورامية رائعة على الجانب الأوروبي والجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول، ويحتوي الفندق على مطعم وبارين وغرفا للاجتماعات المهنية، كما تتوفر خدمة (WiFi) مجانية في المناطق العامة.

وتتميز كل الغرف في هذا الفندق بديكور راق وأنيق مجهز بمفروشات فاخرة، ومزودة بتكييف ومنطقة منفصلة للعمل ونوافذ كبيرة للاستمتاع بالإطلالات البانورامية على مضيق البوسفور ومدينة إسطنبول، كما يمكن للضيوف أن يستمتعوا ببوفيه الإفطار والوجبات الخفيفة والمشروبات التي يقدمها مطعم الفندق طوال اليوم.

فندق راديسون بلو

يقع هذا الفندق في إسطنبول في شيشلي، ويعتبر أحد المراكز التجارية في إسطنبول، ويبعد مسافة 250 مترا عن جواهر مول، ويوجد فيه مسبح خارجي ومسبح داخلي وصالة رياضية للياقة البدنية وغرف ساونا وحمام تركي للاسترخاء، ويمكن للنزلاء في الفندق أن يتصلوا إلى مكتب الاستقبال على مدار الساعة وتتوفر خدمة (WiFi) مجانا.

يوجد في الغرف تلفزيونات بشاشات (LCD) موصولة بقنوات فضائية وتكييف للهواء وغلاية كهربائية، بينما تحتوي الحمامات الخاصة بكل غرفة على حوض استحمام ورداء حمام ومجفف للشعر، كما توجد منطقة جلوس ومكتب وغرفة صغيرة لكيّ الملابس في الغرف، ويمكن لبعض الغرف أن تتوفر فيها إمكانية الدخول إلى صالة الأعمال التي تخصص وقتا للشاي والمشروبات الغازية والبيرة والنبيذ.

كما يستطيع الضيوف أن يبدأوا يومهم في الفندق ببوفيه مفتوح للإفطار، حيث يمكنهم تناول المشروبات أو المأكولات الخفيفة في مقهى وبار الفندق، يتم فتح بار المسبح في فصل الصيف، ويمكن للضيوف الاسترخاء في صالة الأعمال الرائعة.

فندق ذا مرمرة تقسيم

يقع هذا الفندق في مكان مرتفع فوق ميدان تقسيم في مدينة إسطنبول، ويقدم غرفا فاخرة مجهزة بشاشة تلفزيون مع قنوات فضائية وخدمة (WiFi) مجانية وإطلالات بانورامية رائعة على مضيق البوسفور ومدينة إسطنبول، كما يوجد به مسبح خارجي وتراس وحمام تركي تقليدي مع جناح سبا.

يقدم الفندق غرفا واسعة ومريحة مع أرضيات خشبية ودولابا لوضع الملابس ومكتبا للعمل، مع حمام رخامي داخلي مزود بحوض استحمام ومجفف شعر.

يبعد الفندق عدة خطوات فقط عن محطة مترو تقسيم، وهو على مسافة دقيقتين من محطة ترام كاباتاش بالقطار الجبلي المائل، ويقع قصر دولمة بهجة على بعد 15 دقيقة سيرا على الأقدام، كما يبعد مطار إسطنبول مسافة 50 كم من مكان الفندق ويوجد في هذا الفندق مطعمين:

مطعم Tuti

يتميز هذا المطعم بإطلالات بانورامية على ساحة تقسيم، ويقدم خيارات واسعة من أطباق الطعام على وجبات الإفطار والغداء والعشاء، أما البار فيحتوي على قائمة واسعة من المشروبات والمقبلات.

مطعم Panorama

هذا المطعم يتميز أيضا بإطلالات شاملة من التراس على مدينة إسطنبول، وتتوفر فيه قائمة أطعمة محددة لوجبتي الغداء والعشاء، كما يقدم مجموعةً متنوعةً من التخصصات الإقليمية والأصلية لمنطقة الأناضول.

يوجد في هذا المطعم أيضا متجر (Chocolate) الذي يتميز بمجموعة غنية من الشوكولا المصنوعة يدويا، إضافةً إلى بعض المخبوزات، بينما يقدم مجموعةً غنيةً من المقبلات والمشروبات في استراحة اللوبي.