أطعمة يمكن استخدامها للتنظيف

نضطر أحيانا لاستخدام المنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية للحصول على نتائج مرضية من حيث إزالة البقع والأوساخ والروائح. بالطبع هذه المواد الكيميائية عادة ما تكون لها روائح مخرشة ومؤذية للجهاز التنفسي كما أنها يمكن أن تسبب أعراضا خطيرة خصوصا عند خلطها مع مكونات أخرى. بالإضافة إلى ذلك فإن تعرض البشرة لهذه المنتجات قد يكون ضارا ويسبب تهيج الجلد وحتى الحروق والحساسية في بعض الحالات. ولكن هل يعقل أن لا يكون هناك بدائل طبيعية للمنظفات الفعالة؟

بالطبع نعلم جميعا أن الخل والليمون الحامض والملح وكربونات الصوديوم كلها مواد غذائية يمكن استخدامها لأغراض التنظيف وإزالة البقع والروائح الكريهة كما أنها فعالة في تنظيف الموقد والميكرويف وحتى حوض المطبخ، ولكن هناك أطعمة أخرى قادرة على أداء هذه المهمات بفعالية عالية سنتعرف عليها في هذه المقالة.

الطماطم

الكاتشاب

ليس عليك إلا وضع طبقة من الكاتشاب على سطح الموقد أو الشواية وفرك هذه الأغراض بالاسفنجة لإزالة بقع الطبخ والتصبغات الناتجة عن الرطوبة. يمكن أيضا تنظيف أي قدر نحاسي باستخدام الكاتشاب وهو فعال أيضا في تنظيف الأواني وأدوات الطعام الفضية، وما دمت ستجرب هذه الطريقة في التنظيف فلا بأس بأن ترتدي خواتمك القديمة الملطخة ببعض الأوساخ والتي ستبدأ بتنظيف نفسها عند ملامسة الكاتشاب.

عصير الطماطم

سمعنا جميعا في السابق أن الحل لإزالة رائحة الظربان هو حمام بعصير الطماطم، ولكن هذه الفائدة تنطبق على كل الروائح الكريهة. يمكنك على سبيل المثال تنظيف سلة القمامة أو تنظيف مستوعب القهوة الحافظ للحرارة أو حتى زجاجة الماء المعدنية أو المصنوعة من أي مواد أخرى بعصير الطماطم. للحصول على أفضل النتائج ليس عليك إلا نقع الإناء المراد التخلص من رائحته الكريهة لمدة 20 دقيقة ثم غسل الإناء بشكل اعتيادي.

قشور البرتقال

يمكن استخدام البرتقال بحد ذاته مثل الليمون الحامض إلا أن محتواه من الحمض أقل ولذلك يمكن أن يكون أقل فعالية. بالإضافة إلى ذلك فإن البرتقال يحتوي على كمية أكبر من السكريات والتي يمكن أن تعيق عملية التنظيف في بعض الحالات. أما بالنسبة لقشور البرتقال، أو أي نوع من الحمضيات، فهي تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت الطيارة ذات الرائحة المنعشة ولذلك يمكن استخدامها لإزالة الروائح البشعة في المطبخ أو حول المنزل تماما مثل عصير الطماطم.

قشور البطاطا

يمكنك إزالة الصدأ عن مقلاة الحديد الصب عبر استخدام السيفة وسائل تنظيف الصحون بالطبع، إلا أنك ستحصل على نفس النتائج عند استخدام البطاطا. ليس عليك حتى أن تهدر حبة بطاطا يمكن أكلها في هذه الغاية، وإنما يمكن أن تستعمل قشور البطاطا فقط عبر فرك بقع الصدأ عن المقلاة وكأنها ليفة. مع أن هذه الحيلة تبدو صعبة التحقيق إلا أنها غير مكلفة أو مؤذية ويمكن تجربها شخصيا لمعرفة مدى فعاليتها.

السمون

إن ما يميز خبز السمون أنه يحتوي على الغلوتين المسؤول عن قوام العجينة المميز، وهذا المكون قد يكون فعالا لأغراض التنظيف على سبيل المثال يمكنك وضع قطعة من الخبز الأبيض أو السمون في طاحونة اللحم (الكبة) لإزالة بواقي اللحوم أو الدهون التي يصعب تنظيفها بالطريقة العادية من الأجزاء الداخلية للآلة.

ورق الغار

قد يكون دور ورق الغار وقائيا أكثر من كونه تنظيفيا. هل تعاني من الحشرات والآفات والطفيليات في خزائن المطبخ؟ يمكن أن تقوم بعض أوراق الغار بلعب دور طارد للحشرات والطفيليات. كل ما عليك فعله هو نثر بعض الأوراق حول المطبخ وخصوصا في الخزائن التي تحتوي على مواد غذائية وفي النقاط التي يمكن أن تكون ممرا لهذه الحشرات وبذلك تكون قد حللت مشكلة الحشرات بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة.

اكليل الجبل

يتمتع اكليل الجبل بخواص مضادة للبكتيريا والفيروسات ولذلك يمكن أن يعمل مكان المطهرات والمعقمات. للتوصل إلى هذه الفائدة كل ما عليك فعله هو غسل حزمة من اكليل الجبل ووضعها في إناء يحتوي على بعض الخل الأبيض أو خل التفاح وترك هذين المكونين ينتقعان مع بعضهما البعض خلال الليل أو الفترة التي تناسبك.

عند الحاجة يمكنك وضع الخل الناتج والمحمل بخواص اكليل الجبل في بخاخة واستخدام الخل للتعقيم أو حتى وضع بعضا منه في ماء تنظيف الأرضيات. إذا كانت رائحة الخل غير محببة بالنسبة لك يمكنك وضع بعض زهور اللافندر مع اكليل الجبل أو حتى وضع نقطة واحدة من زيت اللافندر على الخل.

الغريبفروت

تعرف هذه الفاكهة في بعض مناطق بلاد الشام باسم "غريفون" وهي فاكهة لطيفة جدا. تنطبق قواعد الليمون الحامض على الغريبفروت ويفيد حجمه الضخم في التنظيف واستخدامه كاسفنجة. كل ما عليك فعله هو قسم حبة الغريبفروت إلى نصفين ورش بعض كربونات الصوديوم على السطح الداخلي لها وفرك سيراميك المطبخ ورخامه وغير ذلك من الأسطح التي يمكن أن تتلطخ ببقع الصابون أو الدهون.

القهوة

قد تكون القهوة معشوقة الملايين من الذين لا يتمكنون من بدء نهارهم بدون جرعة يومية من هذا المشروب السحري ولكن القهوة يمكن أن تفيد في التنظيف أو منع الروائح البشعة حول المنزل وخصوصا في الثلاجة. كل ما عليك فعله هو وضع كمية من القهوة في إناء مكشوف ووضعه داخل الثلاجة ليمتص الروائح غير المرغوب بها في ثلاجتك.

بالإضافة إلى ذلك فيمكن أن تلعب القهوة دور مادة كاشطة عند تنظيف الصحون وذلك بوضع بعد الحبات المطحونة على اسفنجة الجلي. قد تكون هذه النصيحة مفيدة إذا كنت تستخدم آلة تحضير القهوة السريعة والتي ينتج عنها قهوة مفلترة وحبوب القهوة المستخدمة يتم إزالتها وبذلك لا تضطر إلى هدر القهوة.

زيت جوز الهند

قد يكون استخدام جوز الهند لتلميع المفروشات والأدوات والتحف الخشبية أمرا ليس بجديد عليك، ولكن يمكن أيضا استخدامه كطبقة عازلة على أدوات المطبخ. على سبيل المثال قبل استخدام مكيال القياس لوضع كمية من العسل أو الدبس يمكن أن تساعد مسحة مسبقة بسيطة من زيت جوز الهند على إزالة الكمية كلها من الأداة المستخدمة في القياس.