ألوان الديكور الداخلي 2022

إذا كنت تعتقد أن ألوان الموضة تأتي محض صدفة أو أنها بالفعل صنيعة المستهلكين والجمهور والناس العاديين فأنت مخطئ كثيرا. إن من يحدد الموضة سواءً في الملابس أو الأحذية أو الحلي والمجوهرات أو قصات وألوان الشعر أو السيارات واللوحات الفنية أو المفروشات والديكور الداخلي هم في الحقيقة رؤوس هذه الصناعات وهم من يقررون تصنيع أي شيء وفق ما يتوقعون أنه سينال رضا وإعجاب المشترين.

تبرز أسماء عدة عندما يتعلق الأمر بموضة الديكور الداخلي مثل (Farrow & Ball و Dulux و Benjamin Moore) وهؤلاء بدون منافس رواد الألوان في العالم وبإمكانهم توقع الدرجات والألوان التي ستكون رائجة خلال العام بناء على معطيات خاصة بهم. تتميز الألوان التي اختارها هؤلاء لعام 2022 بأنها ألوان متفائلة ومنطلقة إلى الحياة.

انقسمت مجموعة الألوان التي اختارها خبراء العالم في هذا المجال إلى ألوان محايدة هادئة أو ألوان إيجابية وفرحة وصاخبة. فقد اختار (Dulux) ألوان السماء الصافية من الأزرق كموضة هذا العام بينما وقع اختيار (Benjamin Moore) على درجة هادئة من الأخضر الباستيل واختار (Farrow & Ball) ألوان قوس قزح الفرحة وخصوصا الأصفر بلون أشعة الشمس.

ألوان الديكور الداخلي لعام 2022

لون أشعة الشمس- أصفر "البابوش"

يطلق على هذا اللون الهادئ الدافئ من الأصفر اسم البابوش نسبة إلى نوع محدد من الأحذية التي تأتي بهذا اللون في المغرب. في الحقيقة لا يمثل أصفر البابوش سطوع أشعة الشمس وإنما هو درجة أهدأ من صخب لون الشمس القوية، يمكن القول إنه لون أشعة الشمس في نهارٍ معتدل أو عند المغيب.

يمكن أن يكون البابوش لونا مثاليا في الغرف التي لا تدخلها الإضاءة الطبيعية لخلق وهمٍ بصري بسطوع الشمس في هذه الغرفة، كما أنه مناسب حتى على الجدران في الغرف الكبيرة لأنه لن يبهر العينين ولن يشتت انتباهك عن أي شيء آخر في الغرفة أو أمر تفكر فيه. مع هذا اللون كلون الجدران أو المفروشات يمكنك الاعتماد على ألوان أخرى ولكن يجب أن يكون تواجدها بسيطا، وبالنظر إلى عجلة الألوان يمكنك التأكد أن هذا اللون يمكن أن يترافق بسلاسة مع الأزرق الفاتح أو الأحمر أو الوردي الفاهي.

الأبيض المطفي

يطلق على هذا اللون أحيانا اسم الأبيض السكري أو لون اللؤلؤ لكنه غير لامع. هذا اللون مناسب جدا في الغرف التي تنقصها الإضاءة لأنه سيبهج المكان وهو بنفس الوقت مريح للعين أكثر من الأبيض الناصع. في الحقيقة هذا اللون واحد من الألوان التي لن تبطل موضتها أبدا خصوصا أنه معتدل لدرجة أنه يبدو ممتازا تقريبا مع أي لون تختاره.

الأبيض المطفي مناسب ليكون في الخلفية مع أي قطعة أثاث تختارها وخصوصا اللوحات الفنية الدرامية أو السجادات ذات الألوان الصارخة كما أنه يمكن أن يترافق مع أصفر البابوش الذي ذكرناه سابقا بشكل مثالي.

الأزرق السماوي

قد يكون اللون السماوي واحدا من أكثر الألوان إنعاشا وهو بالفعل يبعث روحا ونشاطا جديدا في الغرفة التي تختاره لها. ويقترح خبراء الألوان أيضا هذا اللون لدهن الأسقف على وجه التحديد لأنه سيلغي الحاجز الأفقي وستبدو الجدران أطوال والغرفة أوسع. يضيف (Dulux) عن الأزرق السماوي أنه أكثر لون يناسب حقبة ما بعد انحسار الوباء العالمي لأنه يعطي إحساسا بالحرية والتوسع والعودة إلى حضن الطبيعة فيصبح المنزل بحد ذاته مشابها للطبيعة.

يعتَقَد أن الأزرق السماوي يلقى رواجا مشابها للرواج الذي لقيه الرمادي منذ بضع سنين مع اتجاه العالم نحو الألوان النابضة بالحياة والابتعاد عن الألوان المحايدة.

الأخضر الفاتح "الباستيل"

يوصف هذا اللون بأنه أكثر درجات الأخضر فرحا وتفاؤلا، وهو مناسب جدا لغرفة الجلوس أو غرفة الطعام حيث تمضي الوقت صباحا وأنت تتناول إفطارك. يعكس الأخضر الفاتح العالم الطبيعي الذي كنا نهرب إليه عندما نستطيع خلال الوباء. حيث أمضى الكثيرون معظم وقتهم وهم يعتنون بحدائقهم وحتى بنباتاتهم المزروعة في أواني فخارية في شققهم السكنية.

إن هذه الدرجة من الأخضر إنما تحاكي الطبيعة وتعبر عن الوقوع في غرامها وتحفز الشعور بالصحة والراحة. يمكن اختيار هذا اللون بمحاذاة الأزرق الصخري لخلق مشهد طبيعي آسر وخصوصا إذا جرى اختيار لوحات فنية طبيعية متفائلة.

القرميدي البارد "الإنكارنادين"

يعرف لو الإنكارنادين بأنه أحمر هادئ وغني، ويمكن وصفه بأنه مزيج بين اللون القرميدي أو اللون الخمري البارد. يصف خبراء الألوان هذه اللون بأنه ذو طابع متوسطي وأنه ممتاز مع الألوان الخشبية التي يمكن اعتمادها للمفروشات أو حتى للوحات الفنية المعلقة على الجدران المطلية بهذا اللون مع لمسات باللون الذهبي المعتق.

أما إذا كان صاحب المنزل يحب المغامرة والمواقف الحاسمة لونيا فيمكن اختيار اللون الأبيض الناصع ليرافقه من الألوان. كما أن الإنكارنادين سيبدو مميزا جدا مع الأخضر الغامق "أخضر الغابات" أو الأزرق الحبري والمفروشات الأنيقة ذات الطراز العتيق.

الأزرق الصخري

قد يكون من المفارقة أن تضم هذه اللائحة درجتين من الأزرق، إلا أن الفرق بين الأزرق السماوي والأزرق الصخري هو بالفعل كالفرق بين السماء والأرض. توصف هذه الدرجة من الأزرق بأنها قديمة أو "أنتيكية" خصوصا عندما يتم جمعها مع ألوان دافئة لخلق مظهر جذاب ومرحب للعين.

أما عندما يتم تنسيق الأزرق الصخري بالمرافقة مع ألوان باردة أخرى فإنه سيخلق جوا نظيفا وأنيقا ومعاصرا أكثر. بالإضافة إلى ذلك يمكن الجمع بين الأزرق الصخري وتقريبا أي لون من ألوان هذه اللائحة لخلق مظهر بسيط ومألوف للنظر وللتوصل إلى مزيج احترافي من تناسق الألوان.

أفتح درجات الأخضر-الرمادي October Mist

مع أن هذا اللون يصنف بأنه من درجات الأخضر إلا أنه بعيد جدا عن الأخضر الفاتح الذي تم ذكره في هذه اللائحة سابقا مع أنه يحفز على التفكير بالطبيعة أيضا. يوصف هذا اللون بأنه ترابي وهو مناسب جدا إذا جرى تنسيقه مع الأزرق الفاتح أو حتى الأحمر الناري أو الأبيض. يمكن الوصول إلى مظهر هادئ جدا لديكور المنزل الداخلي إذا جرى جمع هذا اللون مع الأخضر الزيتي الغامق.