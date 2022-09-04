الوجهات السياحية للمغتربين

السياحة في الوطن

السياحة في البلد الأم

قد يكون المغتربون قد أسسوا لحياتهم في دول الاغتراب واستقروا فيها حيث تعوّد أبناؤهم على نظام التعليم في هذه الدول وعلى أسلوب الحياة فيها. غالبا تدعو هذه الأسباب المغتربين إلى عدم العودة والاستقرار في موطنهم الأصلي، إلا أن ذلك لا يتعارض مع قضاء عطلة الصيف في بلدانهم الأصلية.

يعمد المغتربون المتمسكون بأصولهم إلى زيارة مواطنهم الأولى بهدف تعريف أبنائهم على حضارتهم وعائلاتهم ولغتهم الأم. فيستغلون عطلة الصيف من كل عام لقضائها مع عائلاتهم في المصايف وأماكن السياحة المفضلة لديهم في بلادهم فيصحبونهم إلى البحر أو الجبل حيث تفضل العائلة.

السياحة في بلدان مجاورة للبلد الأم

بالإضافة إلى ذلك فبإمكان المغتربين أن يصطحبوا عائلاتهم الكبيرة إلى الأماكن السياحية في البلدان المجاورة مثل لبنان أو مصر أو الأردن حيث يتمتعون برؤية الآثار والمناظر الطبيعية والمنتجعات السياحية. علاوة على ذلك تتميز هذه الوجهة السياحية بأن سكانها يتحدثون نفس اللغة التي يتحدثونها وأن أسعارها بشكل عام أقل من أسعار الوجهات السياحية العالمية.

وجهات سياحية محلية أو شبه محلية

من الممكن أن يلعب الوضع الاقتصادي دورا في تحديد وجهة السفر السياحية في العطلة للأسر المغتربة فيضطرون لاختيار مناطق محلية في البلد الذي يعيشون فيه. غالبا ما يتجه أهل المدن إلى الشاطئ للاستمتاع بشمس الصيف الرائعة واكتساب لون بشرة ذهبي، أو يذهبون إلى الجبل أو البحيرات للاستمتاع بجمال الطبيعة. ويمكن لأهل الأرياف التوجه إلى المدن الكبرى وزيارة المعالم السياحية العالمية التي تقع في البلد الذي يقطنون فيه.

كما يمكن للمغتربين الذين يعيشون في الأماكن التي تخضع لسياسات الحدود السلسة مثل دول الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى البلدان المجاورة للدول التي يعيشون فيها بتكاليف قليلة وخصوصا إذا كان بالإمكان التنقل بالسيارة دون الحاجة إلى شراء تذاكر طيران أو المكوث في الفنادق الغالية وإنما استئجار شاليه أو كوخ في الجبل عوضا عن ذلك.

وجهات سياحية عالمية

عوامل اختيار وجهة السفر

عند اختيار وجهة السفر في عطلتك الصيفية تدخل عدة عوامل في قرارك مثل:

البعد الجغرافي بالنسبة للمكان الذي تعيش فيه.

اللغة المحكية في البلد الذي تزوره واللغات التي تعرفها.

معرفة أصدقاء أو أقارب في البلد الذي تزوره.

مستوى الأمان والنظام ومعدل الجرائم والسرقات.

العملة المتداولة في بلد الوجهة.

مستوى الرفاهية وميزانية الرحلة المتوقعة والوضع المادي.

وجهات سياحية للمقيمين في أوروبا

قد تكون أوروبا واحدة من أماكن الإقامة المميزة بالنسبة للمقيمين فيها من حيث الوجهات السياحية الممكنة خلال العطلة فهي تحتوي على كل ما يتمناه المرء من مناظر طبيعية متنوعة مثل الشطآن والجبال والبحيرات والغابات، كما أن هناك تسهيلات حدودية تشمل الأشخاص المقيمين في البلدان الأوروبية ومعظم بلدانها تتعامل باليورو ما يسهل عملية الشراء والدفع ويريح السائح من تحويل نقوده من عملة إلى أخرى. فإذا كنت مقيما في أوروبا ننصحك بزيارة الأماكن التالية:

اليونان

ستتمكن في اليونان من الاستمتاع بالآثار العريقة الإغريقية والمتاحف والقلاع التاريخية والمعابد القديمة، إلا أن عامل الجذب الأكبر في هذا البلد هو الشطآن الرملية ومناظرها الخلابة كما ستتمكن من زيارة جزيرة سانتوريني وغيرها من الجزر المتوسطية، علاوة على ذلك فإن زيارة أثينا جديرة بالتوجه إلى هذا البلد بحد ذاتها. تتميز اليونان بوفرة الفنادق والمنتجات والمنشآت السياحية ما يعني أن هناك الكثير من الخيارات التي يمكن للسائح أن ينتقي ما يناسبه منها كما توصف أسعار اليونان بأنها أقل من غيرها من بلدان أوروبا.

إيطاليا

إذا لم تكن زيارة روما والمعابد الرومانية القديمة والآثار التي يحتويها هذا البلد سببا كافيا لزيارتها فلا بد أن تكون زيارة مدينة البندقية والتجول في قنواتها المائية وزيارة ميدانها الشهير السبب المقنع للمغتربين لزيارتها. بالإضافة إلى ما سبق فإن المطبخ الإيطالي يعتبر مغناطيسا لمحبي الطعام من حول العالم الذين يتمنون تذوق الأطباق الإيطالية بوصفاتها الأصلية مثل البيتزا والباستا و الريزوتو والتشيز كيك.

وجهات سياحية للمقيمين في بلدان شرق آسيا

جزر المالديف

قد تكون الإقامة في شرق آسيا بحد ذاتها مغامرة ممتازة لما تقدمه هذه البلدان من فواكه غريبة ومأكولات فريدة ومناظر طبيعية لا تعد ولا تحصى، إلا أن زيارة المالديف تمثل مستوى آخر من الرفاهية حيث يصف الأشخاص الذين يزورون هذه الجزيرة أنها قطعة من الخيال. تتميز المالديف بشطآنها التي تدعوك للسباحة والغوص مع حيواناتها المائية والمنتجعات السياحية بنشاطاتها المميزة.

بالي

إن بالي واحدة من الوجهات السياحية العالمية المميزة والتي تستقطب محبي السواحل الخلابة والحضارات الفريدة من كل أنحاء العالم. تتميز بالي ايضا بمطبخها الذي يعتمد على المنتجات الطبيعية الخاصة بهذه المنطقة وروحانية شعبها.

وجهات سياحية للمقيمين الأميركيتين

هاواي

من منا لا يتمنى زيارة هاواي وارتداء تنانير القش وتجريب الرقصات الشعبية تحت ضوء القمر أو أمام نار يتم إشعالها خصيصا ليتمتع بها السياح! قد تكون هاواي أشهر أماكن السياحة عالميا وهي مناسبة جغرافيا للأشخاص الذين يعيشون في دول أميركا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية وكندا.

يمكنك في هاواي ممارسة الغوص مع أسماك الشيطان العملاقة أو التفرج عليها من قاربك الشفاف في مغامرة من العمر أو السباحة على شطآنها الرملية الخلابة والاستمتاع بشمسها لاكتساب سمار رائع واحتساء مشروباتها المصنوعة من الفواكه الاستوائية أو تسلق بعض مرتفعاتها ورؤية آثار البركان القديمة. تقدم هاواي كل ما قد يرغب به السياح من مغامرات طبيعية أو رفاهية معاصرة في منتجعاتها السياحية ذات النجوم الخمس أو في أكشاكها المنتشرة على جزرها بين الأدغال.

كندا

قد لا تكون كندا الاسم السياحي الذي يخطر في بال أي شخص على الفور عند اختيار وجهة السفر في العطلة. لكن هذا البلد مترامي الأطراف قد يوفر ملاذا باردا نسبيا للأشخاص الذين يكرهون الحر. إذا قررت دخول كندا برا عبر حدودها مع أميركا وتحديدا ولاية نيويورك فستتمكن من زيارة شلالات نياغرا الشهيرة ويمكنك المتابعة إلى الأماكن الشمالية فيها التي لن تشعر فيها بالحر.