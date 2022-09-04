نصائح للسفر لوحدك

من قال إنك يجب أن تسافر برفقة أحد ما أو ضمن مجموعة لتستمتع بوقتك؟

هذا المقال سيزودك بكل النصائح الضرورية لتستمتع بسفرك حتى لو كنت لوحدك وحتى لو كانت المرة الأولى التي تسافر فيها.

حجز المنامة وفقا لآراء الزبائن

من الشائع أن يحجز المسافر غرفة في أحد الفنادق مسبقا ليصل إلى وجهته السياحية ويكتشف أن الفندق في الحقيقة لا يشبه شيئا من الصور المعروضة في إعلاناته. من الأفضل الاطلاع على آراء النزلاء وزبائن الفندق السابقين على موقعه الإلكتروني أو على بعض التطبيقات والمواقع الخاصة بهذا الموضوع. إذا كان للفندق تصنيف 5 نجوم ولكن شخصا واحدا فقط قد أبدى إعجابه به فمن الأفضل التفكير بخيارات بديلة.

محاولة التعرف على مسافرين آخرين

قد تكون تجربة السفر وحدك مفيدة في بعض النواحي وخصوصا من حيث القدرة على التعرف على الأشخاص الغريبين ومهارات بدء الحديث. قد يرجع السبب في ذلك إلى أن الأحاديث الأولية تتكرر مع كل مجموعة جديدة تقابلها من الأشخاص، مثل من أين أنت؟ أين ستسافر الآن؟ ما هي الأماكن التي زرتها وأعجبتك وهل تنصحنا بزيارتها؟ هكذا تبدأ الصداقات والعلاقات الاجتماعية وتتطور وسرعان ما تجد أن خطتك للعشاء وحيدا قد تحولت إلى عشاء جماعي أو مغامرة جديدة.

الاستيقاظ باكرا

قد يتيح لك الاستيقاظ باكرا إمكانية تصوير بعض الأماكن الأكثر اكتظاظا بالسياح على مستوى العالم وهي شبه فارغة. في الحقيقة ينصح رواد السفر والسياحة بالاستيقاظ مع شروق الشمس لأن ذلك يعني التمتع بأشعة الشمس اللطيفة والتمكن من دخول الكثير من الأماكن السياحية دون الوقوف في طوابير طويلة لشراء التذاكر وزيارة بعض الأماكن الأخرى والتمتع بها لوحدك دون حشود السياح التي يمكن أن تعيق حركتك أو صورك.

حقائب خفيفة الوزن

يتعلم محبو المغامرة والسياحة هذا الدرس عادة بالطريقة الصعبة حيث يحزمون في حقائبهم كل ما يمكن أن يحتاجو إليه من ألبسة وحاجيات. سرعان ما تتحول هذه الأمتعة إلى عقبات في طريق السياح عوضا عن وسائل راحة ولذلك يفضل اصطحاب الحاجيات التي لا بد منها مثل بديل ملابس ومنشفة صغيرة والأدوية الشخصية وبعض مستحضرات الوقاية من الشمس. تفيدك حقيبة السفر الخفيفة وخصوصا إذا كانت حقيبة ظهر عند صعود السلالم وعندما تضطر للمشي لمسافات طويلة وأثناء السفر في المواصلات المزدحمة.

زيارة القهاوي المحلية

قد تكون القهاوي المحلية مكانا ممتازا لمقابلة أناس جدد مثيرين للاهتمام أو حتى للجلوس لبعض الوقت والتفرج على المناظر الطبيعية وعلى الناس وهم يمارسون حياتهم الطبيعية. غالبا ما يؤخذ السياح بالمواقع السياحية في المدن التي يزورونها فينسون مقابلة أهلها أو الاطلاع على ثقافتهم وطباعهم وقد تكون القهاوي المحلية والشعبية أفضل فرصة للتعرف على المدينة العادية التي يقطنها أناس عاديون بدون برامج سياحية وأجندات تجارية.

خير جليس في الأسفار كتابُ

مهما كنت شخصا اجتماعيا ومقبلا للتعرف على الناس، ستجد نفسك تجلس صامتا لفترات من الزمن إذا كنت تسافر لوحدك. ومع أن التأمل قد يكون مفيدا جدا في مثل هذه اللحظات إلا أنه يمكن أيضا استغلال وقت الفراغ في قراءة كتابك المفضل أو كتاب لطالما أردت قراءته وخصوصا أثناء انتظار دورك في طابور ما أو أثناء ركوب المواصلات الطويلة وبهذه الطريقة تصبح شخصيات الكتاب رفيقتك في رحلتك.

البقاء متيقظا خصوصا في الليل

قد تكون هذه النصيحة شخصية ولا تنطبق على الجميع حيث يمتنع الكثيرون عن الشرب بطبيعة الحال بينما يرى آخرون أن كأسا من الشراب لا يضر. ولكن كقاعدة عامة أثناء السفر لوحدك من الأفضل عدم تناول الشراب والمسكرات لأن الشعور بالأمان أهم من ذلك. قد يساعد الامتناع عن الشرب والبقاء متيقظا المسافر لوحده في بعض المواقف التي تحتاج إلى سرعة بديهة وحركة وخصوصا عند الإحساس بالخطر أو إذا كان أحد ما يلاحقه ليلا وهو أمر وارد الحدوث في أي بلد في العالم.

ركوب وسائل النقل العامة

بالرغم من غرابة فكرة ركوب وسائل النقل العامة في بلد غريب إلا أنها الوسيلة الأرخص بدون منازع وعادة ما تعرض أجزاء من المدينة لا يراها السائح. ليس هناك طريقة أفضل من وسائل النقل العامة للشعور أنك واحدا من أهل المدينة التي تزورها.

اختيار وجهات السياحة بعناية

لا بد من مواجهة الواقع عندما يتعلق الأمر بالأمان إذ أن بعض الأماكن أكثر أمانا من غيرها. ولذلك من المهم الاطلاع على القوانين ومدى تطبيق النظام في المكان الذي تنوي زيارته كما أن البحث على الإنترنت عن سمعة هذا المكان من حيث مستوى الجريمة قد يكون مفيدا.

مواجهة بعض التحديات

من أفضل الطرق للتعرف على إحدى المدن هو تحديد مسافة أو عدد معين من الخطوات للمشي خلال اليوم، أو تخصيص اليوم لنوع محدد من النشاطات. على سبيل المثال يمكنك أن تحدد يوم في رحلتك لتذوق أنواع القهوة والطعمات والخلائط التي تقدمها المدينة في مقاهيها أو للتسوق والتفرج على محلات الأنتيكا فيها.

خذ وقتك في التجوال

من أفضل حسنات السفر لوحدك أن رحلتك والأماكن التي تزورها والوقت الذي تمضيه في كل منها خاضع لرغبتك الشخصية فقط. يعطيك ذلك فرصة لإمضاء وقت طويل في النشاطات التي تحبها مثل قضاء يوم كامل في المتحف تتفرج على كل اللوحات والتحف والآثار الدقيقة بدل التفرج على الموناليزا فقط ومغادرة اللوفر.

سؤال السكان عن النصح

عادة ما تكون أفضل المغامرات التي يخوضها السياح وأكثرها تفردا ناتجة عن نصيحة بعض السكان لهم. السكان يعرفون المدينة أكثر من الدليل السياحي أو بروشورات الفنادق ويعرفون المقاهي المميزة الصغيرة والمطاعم التقليدية ومحلات الهدايا الرائعة.

الذهاب في رحلات بحرية

قد يكون هذا الاقتراح مخالفا لفرضية السفر وحيدا ولكن الرحلات البحرية ممتعة ومريحة جدا. من إيجابيات الذهاب في رحلات بحرية أنك تتمكن من وضع حقائبك في غرفتك الخاصة ولا تضطر لتحريكها أو نقلها وأنك تستيقظ كل يوم في ميناء مختلف وتتمكن من تجربة الأطباق المتنوعة مع الاستمتاع برفقة المسافرين في نفس الرحلة.