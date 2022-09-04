هل يجب أن أستخدم ورق الجدران في بيتي؟

إذا كنت على وشك تجديد منزلك أو تشطيب منزلك الجديد فمن الأفضل التفكير بكل الخيارات التي بمستوى عملية وجمال موطنك الصغير. ويبدو أن واحدا من أكبر مسببات الحيرة في الوقت المعاصر هو استخدام ورق الجدران كبديل عن الدهان. قد يكون ورق الجدران القديم المزروع في ذاكرتنا بألوان مملة أو نقشات مبتذلة ومتزاحمة إلا أن صناعة ورق الجدران الحالية تقدم الكثير من الخيارات من حيث الألوان والنقشات ومواد الصنع، ولذلك يجب الاطلاع على إيجابيات وسلبيات الاعتماد على ورق الجدران بدل الدهان قبل القيام بأي خطوة بهذا الاتجاه.

في الحقيقة إذا كان في منزلك غرفة ما تحتوي على فرش بلون واحد حتى لو لم يكن لونا موحدا فقد تكون النقشات على ورق الجدران أفضل طريقة لإضفاء بعد جديد على هذه الغرفة وجعلها تبدو أكبر حتى، وبهذه الطريقة تكون قد غيرت وجددت منزلك القديم كليا دون تغير أو تجديد أي قطعة فرش فيه.

إيجابيات استخدام ورق الجدران

الاستمرارية والتحمل

يحتاج الدهان بشكل عام إلى تجديد أو لمسات من الرتوش كل فترة من الوقت (2 إلى 5 سنوات) وتعتمد هذه المدة على المناخ الذي تعيش فيه من حيث مستوى الرطوبة ووجود الأطفال والحيوانات الأليفة والقرب من الشارع العام. يمكن لاستخدام ورق الجدران عوضا عن الدهان أن يريحك من التفكير بالتجديد أو صيانة الدهان لمدة تتراوح بين (10 إلى 15 سنة).

الفعالية من حيث التكلفة

مع أن تكلفة ورق الجدران الفورية بالمقارنة مع الدهان قد تجعل المستخدم يعتقد أن الدهان أوفر، إلا أنه يدوم لفترة أطول ما يوفر المال الكثير على المدى الطويل.

المظهر الحسن

من الصحيح أن فن الرسم قد جرى إدخاله في الدهان وأن الصناعة الحديثة أنتجت ألوانا خلابة بحيث يمكن أن تصبح غرفة الجلوس تحفة فنية بحد ذاتها إلا أن ذلك قد يتطلب خبراء في الرسم ما قد يكلف كثيرا أو لا يكون متوفرا أبدا.

بالنسبة لورق الجدران فهو يقدم للمستخدم مستوى عال من الإبداع الجاهز دون الحاجة للاستعانة بفنانين قد تكون تكلفة تشغيلهم خيالية. إن موديلات ورق الجدران الجديدة توفر أنماطا خلاقة مثل مظهر السويد الصناعي المشابه للمخمل أو حتى المخمل بحد ذاته أو الفلين أو الأنواع المختلفة من الأقمشة أو الفينيل. كما يمكن اختيار ورق الجدران الفني الذي يقدم لوحة على الجدار أو بنقشات نافرة أو ذهبية أو عاكسة للضوء.

تغطية الجدران المتضررة

يمكن لورق الجدران أن يجعل الجدران وهي بأسوأ حالاتها تبدو بمظهر جيد. إذا كان هناك عيوب معينة في الجدران ولا تريد إصلاحها لأي سبب من الأسباب كأن تكون مستأجرا ولست مالك العقار فبإمانك استخدام أنواع سميكة من ورق الجدران التي ستخفي عيوب البناء أو الأضرار السابقة أو التصبغ وبعض الحفر هنا أو هناك وستجعل الجدار يبدو جميل المظهر أيضا.

تنوع الاستخدامات

يمكن لاستخدام ورق الجدران في ديكور الغرف أن يؤدي أكثر من غرض في نفس الوقت. على سبيل المثال إذا صدف أنك أحببت نقشا أو رسمة معينة من ورق الجدران دون الرغبة باستخدامها على المنزل أو الغرفة كاملة فبإمكانك ببساطة إلصاقها على قطعة من الخشب المقوى ووضعها داخل إطار وتعليقها كلوحة في الغرفة. كما من الممكن انتقاء نمط أو نقشة مختلفة لأحد الجدران أو حتى السقف لخلق منظر يشبه السماء في الليل على سبيل المثال، ويمكن اختيار نقشات جديدة لملء الفراغات بين الأرفف مثلا أو داخل الخزائن.

سهولة التنظيف والتطبيق

إن ورق الجدران ذو الشكل المشابه للأقمشة يمكن تنظيفه ببساطة بواسطة المكنسة العادية أو الكهربائية أو حتى خرق التنظيف، كما يمكن اختيار نوعية يسهل تنظيفها بالنسبة للعائلات التي لديها أطفال صغار مثل ورق جدران الفينيل. أما بالنسبة للتطبيق والتركيب فيمكن شراء ورق الجدران من إحدى الشركات التي تقدم خدمة التركيب مجانا أو شراء الأنواع سهلة التركيب التي يمكن لصاحب المنزل تركيبها.

سلبيات استخدام ورق الجدران

الكلفة الأعلى

من الصحيح أن تكلفة شراء وتركيب ورق الجدران قد تفوق تكلفة الدهان العادي ولكن لنتذكر معا هذه النقطة من فئة الإيجابيات، فكما ذكرنا إن ورق الجدران أقل كلفة من الدهان على المدى البعيد.

إزالة ورق الجدران الصعبة

يمكن أن تكون إزالة ورق الجدران القديم صعبة بعض الشيء وخصوصا أنك بحاجة إلى أدوات محددة وخاصة للتمكن من إزالته بنفسك. في الحقيقة إذا كان ورق الجدران قد جرى تركيبه بدون حرفية وبدون تحضير الجدران بشكل ملائم فقد تكون إزالته مهمة صعبة جدا. لهذا السبب يفضل استشارة مهندس ديكور داخلي أو مختص في تركيب ورق الجدران قبل تركيبه للمرة الأولى أو قبل تجديد ورق الجدران القديم.

صعب الصيانة والتجديد

إن ورق الجدران يخضع إلى حد كبير إلى قواعد الموضة أي أن النقشة الرائجة اليوم قد لا تتوفر العام القادم وهذا يعني أنه إذا تلفت قطعة من ورق الجدران وأردت استبدالها، قد لا تجد نفس النقشة أو النوع أو اللون.

تأثير الرطوبة والمناخ

يمكن أن تؤثر الرطوبة وعوامل الجو بالإسمنت فكيف بورق الجدران! هل رأيت يوما ما ورق جدران أصفر مع بعض البقع السوداء في بعض الأماكن في المباني القديمة؟ في الحقيقة ولحسن الحظ بدأت شركات تصنيع ورق الجدران بإنتاج أنواع عازلة مصنوعة من مواد لا تتأثر بالرطوبة.

صعوبة التركيب

قد يكون تركيب ورق الجدران سهلا إذا كان لديك بعض الخبرة أو إذا كان لديك حس هندسي وتمتلك المعدات المطلوبة، إلا أن تركيب ورق الجدران ليس أمرا بديهيا لدى الجميع وخصوصا من حيث معرفة نوع الغراء المطلوب تطبيقه على ورق الجدران الذي اخترته.

الأبخرة والتسمم

قد تكون هذه المشكلة واردة مع بعض الدهانات أيضا، حيث يمكن أن تنتج بعض أنواع الغراء المستخدمة في تركيب ورق الجدران أو الدهانات أبخرة وروائح سامة أو تسبب الحساسية ولذلك يجب انتقاء نوع هذه المواد بعناية والتأكد من أنها صديقة بالبيئة وغير مؤذية للإنسان.