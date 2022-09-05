الوجهات السياحية لمحبي المغامرة

نيوزيلندا

يطلق محبو المغامرة على نيوزيلندا لقب عاصمة المغامرة في العالم حيث يمكنك خوض الكثير من المغامرات الشيقة التي تحلم بها فيها. يمكن البدء بنشاطاتك في نيوزيلندا في الطوف على المياه المثلجة أو حتى المشي فوق المساحات المتجمدة تماما وبالطبع لا بد أن تقدم دولة مشهورة بمغامراتها إمكانية قفز البانجي (Bungee Jumping) وحتى القفز المظلي وهذان النشاطان بالذات يحتلان المراكز الأولى في قائمة المحفزات على إفراز الأدرينالين في جسم المغامر. علاوة على ذلك يمكنك التمتع بطبيعة نيوزيلندا الجميلة وشواطئها وحياتها البرية وجبالها المتجمدة.

تانزانيا

تانزانيا هي أفضل مكان لإجراء رحلات السفاري في العالم. إن قيادة سيارة رياضية عبر سهول السرنجاتي البرية تجربة لا يمكن نسيانها خصوصا إذا ما أتيحت لك الفرصة لرؤية ملك الغابة في موطنه الطبيعي مع كل هيبته وقوته.

أما التخييم في إحدى المحميات خلال الليل أو زيارة غابة غومبي على ضفة بحيرة تنجانيقا للتفرج على قردة الشمبانزي فيعتبر أمرا لا يجب تفويته عند زيارة هذا البلد، كما يمكن استئجار دراجة هوائية والتجول في البلد كما يحلو لك واختبار حياة الناس العاديين فيها والتعرف على ثقافتهم وعاداتهم وطباعهم.

يمكن أيضا أن تكون تانزانيا وخصوصا زانزيبار وجهة سياحية مهمة حيث يمكنك ممارسة الغوص والسباحة مع الحيوانات البحرية المميزة أو الاستمتاع بحياة الشاطئ هناك، إلا أن أكبر المغامرات التي يمكن خوضها في تانزانيا هي تسلق جبل كلمنجارو والشعور أنك قد صعدت فوق سقف إفريقيا.

نيبال

قد يعتقد المرء أن أكبر المغامرات التي تقدمها نيبال لمحبي المغامرة من السياح هي التوجه إلى الهيمالايا، بينما في الحقيقة هي التوجه إلى مخيم جبل إفرست ودائرة أنابورنا وغيرها الكثير.

حتى أن السفر عبر هذا البلد بحد ذاته ممتع ومثير على سبيل المثال فالرحلة الجوية إلى لوكلا تعتبر أكثر الرحلات الجوية رعبا في العالم. كذلك يمكن التوجه إلى بخارى وتجربة الطيران (Paragliding) فوق الوديان السحيقة كما يمكن الذهاب في رحلة على الدراجات الهوائية الجبلية بين منحنيات جبال هذا البلد المشوقة.

هل كنت تعلم أن بإمكانك الذهاب في رحلة سفاري في نيبال؟ يقدم منتزه تشيتوان الوطني فرصة كبيرة للسائحين للتفرج على وحيد القرن ويعتبر الموطن الأصلي للنمر، بالإضافة إلى ذلك فهناك الإبحار الشراعي وركوب زوارق الكاياك من بين المغامرات التي يمكن خوضها في نيبال.

جنوب إفريقيا

إذا كانت نيوزيلندا عاصمة المغامرة في العالم فجنوب إفريقيا هي عاصمة المغامرة في إفريقيا حيث ترضي هذه الدولة أذواق عشاق المغامرة بكل أنواعهم وأصنافهم. يفيد السياح بأن أهم المغامرات التي خاضوها في جنوب إفريقيا تتضمن قفز البانجي الأعلى في العالم في بلوكران على طريق الحدائق والغطس مع القرش الأبيض وتجربة الـ(Zipline) وركوب زوارق الكاياك وفرس النهر يسبح بمحاذاتهم، والتحليق بالطائرات المصغرة الخفيفة فوق دوربان.

بالإضافة إلى كل ما سبق فجنوب إفريقيا وجهة مثالية لعشاق السفاري حيث يمكنهم مشاهدة الحيوانات الكبرى في إفريقيا مثل الأسد والبوفالو والفيلة والنمور وفرس النهر وحيوانات أخرى مثل النعامة والفهود، كما يمكن الذهاب في رحلة خاصة لزيارة كهوف الكانغو.

البيرو

يعلم الجميع أن الذهاب إلى البيرو يعني زيارة آثار الماتشو بيتشو إلا أن البيرو تقدم أكثر من روعة الآثار حيث تبدأ مغامرات البيرو مع المسير على طريق الإنكا والوادي المقدس وتستمر إلى الطيران الشراعي فوق ميرا فلورس في ليما وركوب الأمواج على الشاطئ.

يمكنك في البيرو ممارسة التزحلق على الرمال في هواكاشينا، إلا أن الاختبار الصعب يكمن في تسلق الجبال البرية. بالإضافة إلى ذلك يمكن لرحلتك أن تأخذ طابعا مشوقا جدا في الأمازون حيث تستطيع استكشاف الحياة الطبيعية في أكبر أنهر الكرة الأرضية، ويمكن أيضا الإبحار إلى جزيرة بالستراس حيث يمكن مشاهدة أسود البحر وطيور البطريق.

زامبيا

إن زيارة شلالات فيكتوريا في زامبيا ستشفي ظمأ الأدرينالين عند أي مغامر. يمكنك أن تجرب في زامبيا التزلج على المعلق سطح الماء أو ركوب طائرة هليكوبتر خاصة للتفرج على أكبر شلالات إفريقيا من الأعلى أو حتى ركوب طائرة خفيفة مصغرة للحصول على نفس المنظر. بالإضافة إلى ما سبق فنهر زامبيزي يقدم أفضل المغامرات أثناء ركوب الزورق فيه.

أما إذا كنت ممن يفضلون المرتفعات على الماء فالحدود بين زامبيا وزيمبابوي تقدم لك طلبك حيث يمكنك تجربة قفز البانجي من على جسر يقطع نهر زامبيزي. أما المغامرة الشاقولية الأخرى التي تنتظرك في زامبيا فهي أرجوحة الشلال حيث تندفع إلى الأسفل من ارتفاع 50 مترا في الجو لتندفع فورا عقب ذلك في الجو على إطلالة مميزة على الشلال بسرعة 95 ميلا في الساعة.

إذا كانت هذه المغامرات تمثل جرعة أدرينالين لا يمكنك احتمالها كمغامر مبتدئ فزامبيا تقدم لك فرصة أخرى للإحساس بالتشويق دون جعلك تشعر بالرعب. يمكنك على سبيل المثال الذهاب في رحلة إلى منتزه تشوبي الوطني لمشاهدة الطبيعة والحيوانات البرية، أما إذا كنت شجاعا جدا فيمكنك أن تجرب الجلوس في "بركة الشيطان" فوق الشلال خلال موسم الجفاف.

فيجي

فيجي جنة من جنان الأرض تقدم لزوارها مغامراتٍ لا تعد ولا تحصى. عادة ما ينطلق السياح من محبي المغامرة في رحلات من العاصمة حتى الساحل على المحيط الهادئ وينخرطون خلال هذه الرحلة بنشاطات مثيرة كثيرة. يمكن للسياح أيضا ركوب الزوارق السريعة جدا في نهر سيغاتوغا أو على سواحل هذه الجزيرة التي تقع في جنوبي المحيط الهادئ كما يفتخر أهل فيجي بامتلاكهم أطول (Zipline) في العالم حيث يقطع المشاركون فيه مساحة شاسعة فوق الأدغال.

كوستاريكا

قد تكون كوستاريكا جنة غير مروضة على الأرض فهي لا زالت تحتفظ بطابع بري في أماكنها الطبيعية، حيث يمكن للسياح هناك مراقبة القرود وحيوانات الكسلان وطيور الطوقان. من عوامل الجذب في كوستاريكا رحلات زوارق الكاياك ورحلات الزودياك والتسلق عبر الأدغال وهي كلها مغامرات لا تنسى. يمكن أيضا خوض رحلة إلى غابة الغيم لرؤية بركان أرينال وهو ينفث الدخان في الجو بينما تمكث أنت في كوخك الخشبي تراقبه.