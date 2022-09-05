إنَ تاريخ الدراجة النارية يعود إلى القرن الثامن عشر في ألمانيا، وبالرغم من أن الهيكل العام للدراجة كان خشبيا إلا أنه مع مرور الزمن جرى تطوير ذلك.

وجرى اختراع الدراجة في العام 1885م وذلك على يد المهندس والمخترع الألماني غوتليب ديملر، حيث اعتمد هذا المهندس على وضع محرك مكبسي الأشواط فوق الهيكل الخشبي للدراجة. ومع مرور الزمن استمر تطور الهيكل العام للدراجة وتطوير محركات الدراجة حتى أصبحت من المركبات المفيدة للبشرية في وقتنا الحالي.

جرى تطوير أول دراجة نارية في مدينة ميونخ بألمانيا عام 1894م حيث اخترعت الدراجة هايلديراند آندووولغمور، كانت الدراجة عبارة عن اسطوانتين توضعان أسفل هيكل الدراجة على أن تكون الأسطوانتين متوازنتين مع وجود مبرد مائي وخزان مائي موضوع أعلى الرفراف الخلفي.

في أواخر ستينيات القرن الماضي سيطر اليابانيون على سوق الدراجات النارية، حيث قاموا بإنتاج دراجات نارية سريعة وذات سعر رخيص.

تطور الدراجة النارية

تابع تطور الدراجة النارية منذ اختراعها عام 1885 حتى وصلت الآن إلى مستوى عالي تقنيا. حيث استطاع تلميذ المخترع الألماني ديملر من تطوير الدراجة النارية بعد أن زودها بمحرك مؤلف من اسطوانة واحدة واعتمدت في تشغيلها على مشتقات البترول.

وانتقلت ريادة صناعة الدراجات النارية إلى بريطانيا لفترة كبيرة، واختصت العديد من الشركات في تصنيع الدراجات وطرحها بالسوق العالمية بأسعار منافسة بعد ذلك.

أجزاء الدراجة النارية

الدراجة النارية تتكون بشكل أساسي من عدة قطع وهي:

محرك احتراق داخلي.

مجموعة من المكابح (الفرامل).

مجموعة التوجيه.

مجموعة التعليق.

مجموعة ناقلة للحركة.

استخدامات الدراجة النارية

يمكن استخدام الدراجة النارية في العديد من الأمور ولعل أبرزها:

استخدام الدراجة النارية كأحد وسائط النقل الخفيفة وخاصة في المدن والمناطق المزدحمة للوصول إلى الهدف بأسرع وقت ممكن.

يتم استخدام الدراجات النارية من قبل دوريات الشرطة وبالأخص شرطة المرور وذلك من أجل السهولة والسرعة في مراقبة المركبات وضبط المخالفين.

يتم استخدام الدراجة النارية في توصيل الطرود البريدية من أجل التخفيف من ازدحام السيارات وإيصال المستندات والطرود الصغيرة.

استخدمت الدراجة النارية في السباقات المحلية والدولية، فهناك عدد كبير من السباقات العالمية المشهورة مثل الموتوجيبي والسوبر بايك والسوبر سبورت.

يتم استخدام الدراجة النارية للأشخاص الذين يقطنون خارج المدينة بغية التنقل بسهولة وبسرعة بتكلفة أقل من تكلفة اقتناء سيارة.

تستخدم الدراجة النارية في توصيل طلبات المتاجر والمطاعم إلى المنازل وذلك اختصارا للوقت والحصول على الوجبة طازجة.

تستخدم كذلك الدراجة النارية للرحلات القصيرة ولقضاء النزهات.

ماهي الدراجة الكهربائية؟

استمر تطوير الدراجات عبر الزمن حتى تم اختراع الدراجة الكهربائية أو ما يعرف بالدراجة الإلكترونية حيث اعتمدت في حركتها على محرك كهربائي متكامل.

وجرى تصنيع الكثير من الدراجات الكهربائية حول العالم كما انتشرت في العديد من البلدان مناطق لشحن هذه الدراجات. زودت الغالبية العظمى من الدراجات الكهربائية بدواسات لتتحول إلى دراجة هوائية عند انتهاء شحن بطارية الدراجة، لذا لا تعد من الدراجات الكهربائية الخالصة. ومن الدول التي اشتهرت بصناعة هذه الدراجات الكهربائية:

أستراليا

كندا

الصين

فنلندا

نيوزيلندا

اليابان

النرويج

السويد

بريطانيا

الولايات المتحدة

الدراجات التي تعمل بالطاقة البخارية

جرى اختراع دراجة فيلوسيبيد ثنائية الأسطوانات على يد المخترع الأميركي سيلفستر هوارد روبر وذلك بين عامي 1823-1892، والمقصود بالفلوسيبيدي هو ربط الدواسات فيها مع العجلة الأمامية. استطاع العالم روبير اختراع سيارة بمحرك بخاري كما اخترع الدراجة البخارية.

أول دراجة نارية ذات محركات غازية

على مدى عشر سنوات، ظهرت العديد من التصاميم المختلفة للدراجات وكانت ذاتية الدفع، حيث كانت أول دراجة بمحرك احتراق داخلي يعمل بالوقود من إنشاء المخترع الألماني جوتليب ديملر وشريكه فيلهلم مايباخ.

أفضل أنواع الدراجات النارية

Dodge Tomahawk

تعد هذه الدراجة النارية من أسرع وأفضل الدراجات النارية في جميع أنحاء العالم، فهي تمتلك محركا مؤلفا من 10 اسطوانات و40 صمام، بالإضافة إلى سرعة الدراجة التي تقطع 350 ميل في الساعة. تبلغ سرعة الدراجة القصوى في الساعة 560 كم، بالإضافة إلى ذلك تمتلك ألوانا وتصاميم في غاية الجمال، وكذلك تمتلك نظامين تبريد منفصلين.

Suzuki Hayabusa

تمتلك هذه الدراجة محرك يحوي 4 أشواط (DOHC) ويحوي 4 أسطوانات ونظام تبريد قوي، كما أن للدراجة 16 صمام يعمل بوقت واحد. وتقدر سرعة الدراجة بـ392 كيلو متر في الساعة.

MTT Turbine Superbike Y2K

تمتاز هذه الدراجة بمحرك متميز جدا وهو عبارة عن محرك (Royal Royce 250-C20 turboshaft engine)، وتصل سرعة الدراجة إلى 227 ميل في الساعة، وتتميز بتصميم في غاية الجمال.

Honda CB1100XX Blackbird

تعتبر من أوائل الدراجات التي صنعت في اليابان فهي من إنتاج الشركة العالمية اليابانية هيونداي، وتجمع هذه الدراجة العديد من الميزات وأهم هذه الميزات هي أنها تعمل بنظام تبريد سائل قوي، بالإضافة إلى امتلاكها محركا يعمل بأربع أسطوانات، وتبلغ سرعتها حوالي 190 ميلا في الساعة.

Yamaha YZF R1

شركة ياماها هي شركة عالمية رائدة في صناعة الدراجات النارية في اليابان وهذه الشركة لا تقل أهمية عن شركة هيونداي، تمتلك هذه الدراجة محرك (DOHC) الذي يستطيع العمل بأربع أسطوانات بالإضافة إلى امتلاكه 20 صمام، كما أن للدراجة نظام تبريد سائل، تبلغ سرعة دراجة الياماها حوالي 186 ميلا في الساعة.

MV Agusta F4 1000 R

جرى تصنيع هذه الدراجة في إيطاليا فهذه الدراجة ذات ميزات عديدة جمعت ما بين ميزات الدراجات النارية التي تعمل بمحرك (DOHC) الذي يملك أربع أسطوانات ويملك أيضا 16 صمام، تمتلك هذه الدراجة نظام تبريد أفقي سائل، أما بالنسبة لسرعة هذه الدراجة فتبلغ سرعتها القصوى حوالي 176 ميلا في الساعة.

Aprilia RSV 1000 Mille

جرى صناعة هذه الدراجة في مصانع ابريليا، وتعمل هذه الدراجة بمحرك (v) الثنائي حيث تبلغ سرعة هذه الدراجة 175 ميلا في الساعة، إذ تبلغ قوتها 141.13 حصان، بالإضافة إلى ذلك تتمتع بتصميم مناسب لجميع الأذواق وتعتبر واحدة من الطرازات المفضلة لدى عشاق الدراجات النارية.