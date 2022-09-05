كيف أختار نظام المراقبة المناسب؟

ما هي أنظمة المراقبة الأمنية؟

تعرف المراقبة بأنها العمليات التي ترصد سلوك الأشخاص أو الشركات أو الأشياء وذلك بغرض الحماية الشخصية وتجنب الوقوع في خطأ وضمان الأمن الاجتماعي وهي مجموعة أجهزة متطورة وحديثة تركّب في المنزل أو الشركات أو أي مكان يراد حمايته أو حماية ممتلكات شخصية داخله.

تعمل أجهزة النظام بشكل متكامل لمراقبة الأماكن الموجودة فيها بحيث تحتفظ بجميع الصور والتسجيلات الصوتية والفيديو وبالإمكان برمجتها لترسل للشخص التنبيهات والإشعارات عن طريق الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي في اللحظة نفسها. يستطيع صاحب نظام الأمن أن يضيف أجهزة متخصصة على الأبواب أو النوافذ بالإضافة للأجهزة المنذرة للحرائق ومستشعرات المياه والعديد من الأجهزة الأمنية الأخرى.

أهمية أنظمة المراقبة الأمنية

لأنظمة المراقبة الأمنية أهمية بالغة نظرا لكونها تضمن الحماية الكاملة للمكان والممتلكات في كل الأوقات وبدون التواجد الدائم لصاحب الشركة أو المنزل وتمنع محاولات الهجوم أو السرقة أو الاستهداف وتحافظ على الخصوصية. أيضا تساهم أنظمة الحماية الأمنية بحماية القطاعات العامة كالدوائر الحكومية والمصانع والشركات العامة والمستشفيات والطرق السريعة (الأوتوستراد).

من أبرز ما تقوم به أنظمة المراقبة هو أن تسمح لصاحب الشركة أو المسؤولين من التأكد من تأدية العاملين لواجبهم المهني بالشكل المطلوب والحفاظ على الاحترام العام وضبط السلوك، نفس الشيء لأصحاب المنازل ليضمنوا السلوك الآمن للمربيات والعاملات في المنزل.

أهم وأفضل أجهزة الأنظمة الأمنية

كاميرات المراقبة

يتم تركيب أجهزة كاميرا صغيرة الحجم في زوايا المكان وبالقرب من الأشياء المراد حمايتها حيث تقوم الكاميرا بالمحافظة على أمن المكان عن طريق تسجيل وإرسال صور وتسجيلات فيديو لصاحب المنزل أو الشركة أو المسؤول عن الدائرة الحكومية والذي يراقب بها عن بعد أو عن قرب الأشخاص الذين يتواجدون في المكان وأداءهم بالإضافة للتأكد من عدم دخول غرباء ولتفادي أي محاولة اقتحام أو سرقة عن طريق التقاط الصور للوجوه.

أنواع كاميرات المراقبة

كاميرات خارجية يتم تركيبها في الشوارع أو الحدائق أو على الطرقات العادية والسريعة أو خارج المكاتب والشركات أو أمام المنزل، وقد جرى إنشاء هذه الكاميرات بطريقة مميزة تجعلها تتحمل عوامل الطقس كالرياح والعواصف ودرجات الحرارة.

كاميرات داخلية يتم وضعها في زوايا المنزل أو المبنى وفي الأماكن التي تكون غير مكشوفة داخل البناء أو تحتوي على ممتلكات هامة. وظيفة الكاميرات الداخلية هي مراقبة العمال والأحداث التي تحصل في المبنى من الداخل.

كاميرات متحركة (PTZ) وهذه الكاميرات تستطيع التحرك في الاتجاهات كافة والدوران إلى ما يصل 360 درجة أفقيا و 90 درجة عاموديا. توضع هذه الكاميرات في الأماكن ذات المساحات الكبيرة جدا.

كاميرات لاسلكية (Wireless) تعمل بدون كابلات أو أسلاك وتعمل بواسطة الإنترنت بواسطة شبكة (wifi).

كاميرات شبكية (IP) وهي الأحدث حيث توصّل بالموجه الخاص بالإنترنت وبالتالي تستطيع نقل البيانات لأجهزة العرض والتسجيل وتتميز الكاميرا الشبكية بقدرتها على الرؤية الليلية.

أنظمة المراقبة الصوتية

ويعتبر هذا النوع من الأنظمة الأكثر فعالية في الحماية من الكوارث والخطر، فهي مبرمجة للتنبيه عن وقوع حالة خطيرة أو كارثة باستخدام إنذارات بصوت عالي بحيث يستطيع سماعها كل من في المكان مثل أجهزة إنذارات الحريق التي تتنبه للحريق بوقت مبكر وتطلق الأصوات العالية لتحذير الناس واتخاذ الإجراءات المناسبة وتجنب الخسائر المادية والبشرية الفادحة.

توجد الأنظمة الصوتية في كل مكان وبشكل خاص في المستشفيات والدوائر الحكومية والقطاعات العامة. تتعدد الأماكن التي يمكن أن تتواجد الأنظمة ولكن الجدير بالذكر أن هذه الأنظمة تستخدم أيضا ليتمكن الكادر التدريسي في الجامعات والمدارس من التواصل مع الطلاب عن طريق النظام الصوتي وتركيب أجهزة الميكروفون في القاعات الدراسية.

مواتير الأبواب الالكترونية

وهو نوع خاص وحديث من الأنظمة يتيح للمستخدم أن يشغل البوابة بطريقة حديثة إلكترونية أو بشكل يدوي حيث يستطيع المستخدم منع أي شخص غريب أو غير مرغوب به من الدخول بواسطة استخدام أجهزة الريموت كونترول أو يمكن أن يتحكم بالأمر عن بعد.

بوابات مرور الأفراد

وهي ليست فقط نظام للتنظيم والأمن، بل تعطي ايضا شكلا خارجيا لائقا للمباني والشركات وكل الأماكن العامة والخاصة التي تستخدم هذه البوابات، حيث تقوم هذه البوابات بتنظيم الدخول والخروج للأشخاص الداخلين أو الخارجين من المبنى عن طريق نظام (Access Control) الذي يتم تركيبه ضمن هذه البوابات، وبالتالي تعتبر بوابات المرور من الأنظمة الآمنة والأساسية للمباني والشركات.

المصدات الأمنية الهيدروليكية

تعتبر المصدات أنظمة أمنية فعالة للحماية من السرقات والاختراقات، وتستخدم في الأماكن التي تتطلب إجراءات أمنية شديدة ومراقبة مركّزة مثل المراكز العسكرية والشرطة والأبنية القضائية بالإضافة للقطاعات الخاصة والوحدات الأمنية. تتميز المصدات الهيدروليكية بأنها غير مكلفة وسهلة الاستخدام والتركيب وتساهم في تنظيم المرور ودخول السيارات وخروجها.

أجهزة كشف المعادن والمتفجرات

وهي الخيار الأفضل في الحفاظ على مستوى عالي من الأمان والحماية وخاصة في الأماكن التي تتطلب وجود مراقبة مشددة كالمراكز العسكرية والأسواق التجارية والبنوك والمطار وغيرها، وهي أجهزة تتميز بالدقة والحساسية العاليتين حيث تقوم بالكشف عن وجود أي أثر للمتفجرات أو المعادن بسرعة فائقة. تنتشر أجهزة الكشف عن المتفجرات والمعادن في جميع الأماكن تقريباً حول العالم.

كيف أختار نظام المراقبة المناسب؟

لكي تضمن الحماية والاستقرار الأمني يجب أن تحدد نوع الكاميرات الخاصة بالمراقبة بدقة تبعا للمكان الذي تريد وضعها به، وهنا سنقدم بعض النصائح لكي تحصل على أنسب الكاميرات للمراقبة.