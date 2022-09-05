هل أشعة المايكرويف ضارة؟

إن المايكرويف أو "الفرن الموجي" أحد الأجهزة الكهربائية المنزلية الحديثة التي ابتُكرت في القرن العشرين ويستخدم في المطبخ لتسخين الطعام والطهي. يعتمد جهاز المايكرويف مبدأ التدفئة العازلة التي تختلف عن الأفران العادية التقليدية بأنها تقوم بتسخين ما هو جهاز المايكرويف؟

المادة الغذائية فقط أي أنه يقوم بتسخين الماء والمواد والجزيئات الأخرى المشابهة التي تمتلك قابلية الاستقطاب، بالإضافة إلى أن أشعة المايكرويف تسخن الطعام بطريقة متساوية من الخارج والداخل بطريقة آلية بسبب قدرتها على النفاذ إلى داخل الطعام على عكس الأفران العادية التي تقوم بتسخين وطهي الطعام من الخارج أولا إلى الداخل. الجدير بالذكر أن أفران المايكرويف قد لا تكون صالحة للطهي أحيانا بسبب عدم قدرتها على التحمير أو خبز الطعام مثل الأفران التقليدية.

موجات المايكرويف

يمكن تعريف موجات المايكرويف أو الموجات الميكروية على أنها موجات كهرومغناطيسية أطوالها الموجية قصيرة نسبيا وتقع ضمن نطاق ترددي معين بين موجات الأشعة تحت الحمراء (تحدها من الأعلى) والموجات الراديوية (تحدها من الأسفل)، حيث أن تردد إشعاعات المايكرويف يتراوح في المجال 1-300 جيجا هرتز. أما بالنسبة لطولها الموجي فهو بين 0.1 و30 سنتيمتر.

لأشعة المايكرويف خاصيتين أساسيتين الأولى أن أشعة المايكرويف يتم امتصاصها فقط من قبل السوائل والمواد الدهنية أو السكريات عن طريق الجزيئات والذرات المكونة لتلك المواد التي تسبب الأشعة النافذة إليها تذبذبها بدرجة عالية الأمر الذي يزيد من التصادمات الفعالة وينتج درجة حرارة التسخين المطلوبة.

الخاصية الثانية هي أن أشعة المايكرويف لا تنفذ إلى الأوعية المصنوعة من البلاستيك أو الزجاج أو الفخار والسيراميك فلا تتأثر بها ولا ترتفع حرارة تلك الأوعية لذلك يصلح استخدامها لطهي وتسخين الأطعمة على عكس المواد اللامعة المصنوعة من المعدن كالألمينيوم حيث تتأثر المعادن بأشعة المايكرويف وتعكسها لذلك لا يمكن استخدامها داخل فرن المايكرويف.

خصائص أشعة المايكرويف

تتحرك أشعة المايكرويف في مسار مستقيم لتستطيع عكس جميع الأوجه الموصلة.

لا تتكرر من خلال طبقة الأيونوسفير.

إن الموجات الدقيقة لأشعة المايكرويف تقوم بتصدير طاقة كهرومغناطيسية أطوالها الموجية أقل.

إن أشعة المايكرويف تنعكس موجاتها على السطوح المعدنية ولا تنعكس على الأسطح البلاستيكية أو الزجاجية بل تتدفق من خلالها.

تتأثر الأشعة بتأثيرات الإشارة كالانحراف والتداخل.

استخدامات أشعة المايكرويف

أفران المايكرويف

يعد التطبيق الأشهر لأشعة المايكرويف حيث أن الأشعة الميكروية قادرة على إنتاج حرارة عند اختراقها لأي جزيء أو نسيج خلوي لذلك تستخدم في الطهي وتسخين الطعام كما ذكر سابقا، وهي تتولد بتردد 2.45 جيجا هيرتز عن طريق مولد مغناطيسي تمتلكه أجهزة أفران المايكرويف، ويسبب هذا التردد اهتزاز ودوران الذرات والجزيئات الموجودة داخل المايكرويف ما يؤدي لانتشار حرارة التسخين.

البث الإذاعي

تمتاز الأشعة الميكروية باختراقها لطبقات الغلاف الجوي ومن ضمنها الرياح والأمطار وحتى الغيوم بسهولة وبذلك فهي تعد فعالة في التغطية الإخبارية التلفزيونية وتفيد في انتقال الإشارات من قمر صناعي لآخر.

الرادار

تعتبر الرادارات من أهم التطبيقات لأشعة المايكرويف، حيث يتم استخدامها في الاتصالات والرادار بسبب قدرتها على نقل كافة المعلومات حتى التي تكون من النوع الصوتي أو الفيديو وبالصيغتين الرقمية والتناظرية، ولذلك فإن استخدام أشعة المايكرويف يساعد في عمليات الكشف عن الأجسام البعيدة ونطاقها وسرعتها وحتى خصائص تلك الاجسام.

الاتصالات اللاسلكية

تستخدم موجات المايكرويف في نقل المكالمات الهاتفية اللاسلكية ومن ضمنها الحاسوب وأجهزة الكاميرا الرقمية وجميع الأجهزة التي تعتمد الشبكات المحلية اللاسلكية التي تكون قصيرة المدى.

شبكات الحاسوب الكبيرة

يقصد بها الشبكات اللاسلكية الكبيرة لأجهزة الحاسوب ومثال عنها شبكات الحاسوب الموجودة في الحرم الجامعي أو الدوائر الحكومية أو التي تغطي مدينة كاملة.

شبكة الهاتف المحمول

تعتمد تلك الشبكات على موجات المايكرويف في عملها بسبب تردداتها القصيرة.

هل أشعة المايكرويف ضارة؟

إن فرن المايكرويف يعتبر من الأجهزة المنزلية التي تثير الجدل بشكل كبير منذ تاريخ ابتكارها وحتى هذه الأيام، حيث ينقسم المجتمع بين أشخاص يعتبروه جهازا مفيدا من دون أضرار وقسم آخر يعتبره خطيرا على الإنسان والغذاء، فهو يوفر الوقت والجهد للكثيرين ولكن يشير بعض الطهاة والمحترفين لكونه غير جيد ويسبب تراجع فن الطبخ.

بعد عدة أبحاث أصدرت منظمة الصحة العالمية ما يؤكد أن أشعة المايكرويف ليست خطيرة ولا تسبب الضرر إذا جرى استخدام فرن المايكرويف بالطريقة الصحيحة الآمنة، ولكن هذا لا يلغي بعض المعتقدات والمخاوف من تراجع القيمة الغذائية للأطعمة عند طبخها في فرن المايكرويف وبالأخص عند وضعها ضمن الأوعية البلاستيكية التي يمكن أن تتسبب بمشاكل هرمونية عند تسخين الطعام بها.

نصائح لاستخدام فرن المايكرويف بالطريقة الصحيحة

الالتزام بجميع التعليمات والإرشادات المرفقة بكل جهاز بسبب اختلاف آلية عمله من نوع لآخر.

يفضل عند اختيار نوع فرن المايكرويف المراد شراؤه أن يتم اختياره محتويا على زر لإغلاق الباب وليس مقبض حيث أن الزر يحكم الإغلاق أكثر ويضمن عدم وجود أشعة مسربة.

عدم انتظار الطعام بجانب المايكرويف أو الوقوف أمامه وإبقاء مسافة آمنة لتجنب الإشعاعات.

يفضل عدم استخدام البلاستيك داخل المايكرويف لخطورته واستبداله بالزجاج أو البايركس.

منع اقتراب الأطفال من المايكرويف أثناء عمله.

يمنع محاولة فتح باب المايكرويف قبل انتهاء وقت التسخين.

الحرص على تقطيع اللحوم والخضروات بتساوٍ من أجل تسوية جيدة لجميع القطع.

يمنع وضع المعلبات والمعادن داخل المايكرويف لأنها تتأثر بأشعة المايكرويف.

لا يجب استخدام المايكرويف لسلق البيض أو لغلي الحليب.

أضرار المايكرويف

على الرغم من فوائد المايكرويف في توفير الجهد والوقت والحصول على طعام مطبوخ ولذيذ بمدة أقصر، لكن يجب الحذر من سلبياته وتأثيراته على الأغذية والإنسان في حال الاستخدام غير الصحيح وتجاهل الإرشادات والتعليمات ومن أبرز أخطار الاستخدام الخاطئ: