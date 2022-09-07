تقنيات تجميل خريف 2022

بعد صيف مليء بالظل على الرمش السفلي للعين والرموش الاصطناعية الشبيهة برموش شخصيات المانغا اليابانية والآيلاينر الحاد يأتينا مكياج الخريف. في هذه المقالة سنطلع على آراء الخبراء وتوقعاتهم عن أحدث صيحات مكياج الخريف مثل مكياج العيون الأخف والأنعم وأحمر الشفاه الجريء بألوان غير لامعة (Matte).

مكياج أساسي خفيف

من الطبيعي أن يبدأ أي خبير تجميل روتين مكياج الوجه بمجموعة من كريم الأساس وخافي العيوب وهما كفيلان بتغطية أي مشاكل في البشرة تقريبا ويعتبران الركيزة الأهم في مكياج كامل، أو على الأقل كانا كذلك في الماضي. منذ بداية 2022 أخذ خبراء التجميل والمكياج ينتقلون شيئا فشيئا إلى المكياج الطبيعي، بمعنى آخر أن تستخدمي مستحضرات التجميل مع التقصد أن لا يبدو عليكِ أنك تضعين المكياج.

مفتاح هذا المظهر يكمن بالعناية بالبشرة بشكل أساسي وترطيبها والتخلي عن كريم الأساس ذو التغطية العالية وكريم خافي العيوب السميك والتوجه إلى التينت (Tints) والكريمات شبه الشفافة. وللواتي لا يعرفن ما هو التينت فهو نوع من الكريم أو السائل الذي يتم وضعه على الشفتين أو الخدود أو حتى الحاجبين ليترك لونا شبه دائم حتى بعد إزالة المادة الأساسية ويتميز بأنه لا يعطي مظهر مستحضرات التجميل وإنما يبدو طبيعيا.

يفيد خبراء التجميل بأنه من المفضل الإبقاء على البشرة ذات مظهر نظيف ومنعش خصوصا إذا كان مكياج العيون أو أحمر الشفاه واضحا وجريئا ما يعني أن أسلوب الطبقات فوق بعضها البعض على الوجه سيختفي هذا الخريف. قد تكون هذه الموضة فرصة ذهبية لاعتناق أنفسنا على الطبيعة وتقبل عيوبنا الصغيرة التي تميزنا عن غيرنا مثل النمش وبعض آثار حب الشباب أو التصبغات التي في الحقيقة لا تعيب الشخص ولا تؤثر في جماله.

أحمر الخدود الغامق

انتشرت في بداية الصيف موضة مضرّة في الحقيقة على "تيك توك" تتمثل بعدم وضع واقي الشمس في بعض المناطق على الوجه أثناء النزول إلى الشاطئ بهدف تسمير هذه المناطق أو الخطوط أكثر من غيرها. قد يعمد البعض إلى تطبيق هذه النصيحة للحصول على وجه محدد (Contour) أو حسب الموضة الحالية لتسمير الوجنتين على وجه الخصوص. بالرغم من رواج هذه التقنية كان رد أطباء الجلد وخبراء التجميل على حد سواء "استخدموا الواقي الشمسي على كامل الوجه والمكياج للحصول على الدرجات التي تريدونها على الوجه".

وبهذه الطريقة نتوصل في الخريف إلى مستحضرات مكياج الوجنتين بلون الجلد المسمر مثل البرونزي والدراقي والقرميدي وهي بعيدة عن ألوان الزهري أو الوردي التي انطلقت سابقا من اليابان وغزت العالم. وللحصول على المظهر الخريفي الخلاب يتابع خبراء التجميل أن المستحضر المستخدم لتلوين الخدود يمكن استخدامه بلمسة بسيطة على الأنف وكظلٍ تحت العينين أو حتى فوقهما للحصول على مظهر يتماشى مع ألوان الخريف وأوراقه المتساقطة.

لامع Vs. مطفي

إذا كنتِ بالفعل ستعتمدين على مظهر البشرة المنتعشة والذي غالبا ما يحتوي على مستحضرات لامعة بعض الشيء فمن الأفضل اعتماد مكياج عيون وشفاه مطفي (بدون لمعة) فيما يخلق تناقضا بين البشرة وملامح الوجه. يمكنك على سبيل المثال اختيار ظل العيون بدرجة باستيل من الليلكي مع أحمر شفاه قرمزي مطفي وانتقاء حمرة خدود مناسبة وستبدين وكأنك ذاهبة لجلسة تصوير خاصة.

2022 وموضة الحواجب

أثبتت السنين الفائتة أن الحواجب تخضع للموضة تماما مثل لون وقصة الشعر والمكياج والملابس. يؤسفنا أن نخبر كل من قامت بوشم الحواجب (التاتو) أنها بعيدة جدا عن الموضة القادمة، حيث اعتمدت رسمات وشم الحواجب خلال الفترة الماضية على رسمات سميكة وألوان موحدة وفي بعض الأحيان تبدو وكأنها مرسومة بقلم تلوين، ما عدا اللواتي اخترن تقنية الـ(microbading) التي تبدو أقرب للشعر الطبيعي مع أنها لا تزال سميكة بالمقارنة بالموضة القادمة للحواجب.

يبدو أن الحواجب الرفيعة عائدة إلينا وقد بدأ مؤثرو الموضة وبعض المشاهير باعتناقها. مع ذلك يجب التنويه إلى أن موضة الحواجب الرفيعة لا تشبه أبدا حواجب التسعينيات والعقد الذي تلاها وإنما تأخذ بعين الاعتبار شكل الوجه وما يناسبه من حيث السماكة والرسمة.

ولكن قبل أن تغزو هذه الموضة مجتمعاتنا هناك موضة تناسب ذوات الحواجب الطبيعية أو اللواتي لا تعنيهن سماكة حاجبي الممثلات وهي تمشيط (تصفيف) الحواجب الطبيعية. تركز هذه الموضة على شعر الحاجبين الطبيعي حتى لو لم يكن مهذبا أو على مستوى واحد، كل ما عليك فعله هو شراء عدة "صابونة الحواجب" التي تحتوي على صابونة تصفيف غير مؤذية للبشرة ولا تسبب فقدان شعر الحاجب وعلى فرشاة (Spoolie) معقوفة وهي تشبه فرشاة الماسكارا دون احتوائها على أي لون. يتم وضع كمية ضئيلة جدا من الماء على الفرشاة وفرك الصابونة ثم تمشيط شعر الحاجبين بها للحصول على شعر ثابت على الحواجب ومنظر طبيعي على الموضة.

حلي وأوشام الوجه

هذه أيضا واحدة من الصيحات التي لم تصل إلينا بعد وتتمثل ببعض الأحجار اللامعة اللاصقة التي يتم وضعها في أماكن معينة من الوجه أو حسب ذوق الشخص. من الممكن تشكيل هذه الحلي اللاصقة والتي تشبه الخزرات اللامعة وتأتي بألوان عديدة حول الفم أو فوق الحاجب أو حتى على شكل تاج بسيط على الجبهة.

في الحقيقة هناك موضة أخرى تشبه الحلي وهي أوشام الوجه وهي طبعا أوشام غير دائمة. تأتي أوشام الوجه على شكل قلمٍ خشبي وفي نهايته صورة أو شكل قد جرى حفره بدقة وكل ما عليك هو وضع بعض الحبر الخاص بأوشام الوجه على الجزء الناتئ من الصورة ثم طباعتها على الوجه. تأتي أوشام الوجه بأشكال عديدة مثل الأزهار والطيور والفراشات ويمكن وضعها على الخدين أو اليدين أو الرقبة بلون يتماشى مع مكياجك وملابسك ويتم إزالتها بواسطة مزيل المكياج فيما بعد بسهولة.

ظلال العينين السلبية

نقصد هنا بظلال العين السلبية أن يتم ترك منطقة أو شكل معين فارغا من الظل فوق العين. من أشهر وأقدم الظلال السلبية شكل (cut crease) في وضع الظلال أو الكحلة إلا أن هذه الموضة قد تطورت وأصبح بالإمكان ترك أشكال وفراغات متنوعة في ظل العين.