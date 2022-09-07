حقائق مدهشة عن اللغة الصينية

تخيل أن تكون قادرا على التواصل والتحدث مع أكثر من مليار شخص من حول العالم، هذا ما يعنيه فهم اللغة الصينية. سواء كنت تنوي تعلم هذه اللغة الفريدة أو كنت مفتونا بجمال هذه اللغة والحضارة فقط، إليك بعض الحقائق المميزة عن اللغة الصينية التي لا تعرفها في الغالب وستنال إعجابك.

اللغة الصينية واحدة من أقدم اللغات المستخدمة في يومنا هذا

إن اللغة الصينية واحدة من أقدم لغات العالم وقد جرى اكتشاف آثارٍ تحتوي على الأحرف الصينية تعود إلى العام 1250 قبل الميلاد أي منذ أكثر من 3000 سنة وكان قد جرى حفر هذه الأحرف على عظام بعض الحيوانات. توجد هذه القطع الأثرية التي يطلق عليها عظام العرّافة (Oracle Bones) في متحف أونتاريو الملكي في تورونتو كندا حاليا.

الصينية هي اللغة المحكية من قبل أكبر نسبة من البشر

يقدر عدد الذين يتحدثون الصينية بأكثر من مليار ونصف شخص على كوكب الأرض. يعني ذلك أن سدس البشرية تتحدث الصينية كما أن أكثر من 15% من الناس يعتبرون الصينية لغتهم الأم. في الحقيقة لا تتساوى هذه النسبة الضخمة مع المتحدثين بالإسبانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية مجتمعين.

ينحدر اسم اللغة الصينية من السنسكريتية

في الحقيقة عندما نقول اللغة الصينية فنحن نقصد على وجه الخصوص ما يعرف عالميا بالمندرين (Mandarin) وهي كلمة برتغالية الأصل مشتقة من الكلمة المالاوية (Menteri) التي تنحدر بدورها من اللغة السنسكريتية وتعني "الوزير".

المندرين ليست اللغة الصينية الوحيدة

إن المندرين هي الشكل الأكثر شيوعا من اللغة الصينية. وهي كذلك اللغة الرسمية في الصين الشعبية وتستخدم في مناطق أخرى مثل هونغ كونغ وتايوان. إلا أن ذلك لا ينفي وجود أشكال أخرى للغة الصينية مثل (Wu, Xiang, Min, Hakka, Gan) والكانتونية والبوتونغوا وهي جميعا لغات مستخدمة ومتداولة في الصين.

الصينية لغة رئيسة في عدة بلدان في جنوب شرق آسيا

يقطن أكثر من 40 مليون مواطن صيني في بلدان شرق آسيوية أخرى وهذا يعني أن اللغة الصينية مستخدمة في بلدان غير الصين مثل سنغافورة وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا.

اللغة الصينية هي اللغة الصورية المعاصرة الوحيدة

كمثال عن اللغات الصورية أو التصويرية نذكر لكم الهيروغليفية التي نعرف جميعا شكل كلماتها الذي يمكن أن يضم أشكال حيوانات وغير ذلك من الصور الدلالية وتدعى هذه اللغات الإنجليزية بأنها (Pictographic). اللغة الصينية أيضا لغة صورية مستخدمة حتى هذه اللحظة، يعني ذلك أن اللغة الصينية تتمثل بصور لأغراض ومعان برسوم تشير إلى هذه المعاني بشكل واضح.

على سبيل المثال يشير النقش (山) في اللغة الصينية إلى كلمة جبل وتلفظ (شان) ويشير إلى جبل بثلاث قمم.

ليس هناك أبجدية صينية

هنا يكمن التحدي أثناء تعلم اللغة الصينية فهي لا تحتوي على أبجدية واضحة المعالم كغيرها من اللغات، وإنما تتعلم الصينية عبر دراسة أحرف وكلمات متنوعة. في المقابل يمكن كتابة اللغة الصينية باستخدام البينين (Pinyin) الذي يساعد كثيرا وخصوصا المبتدئين ويريحهم من عبء تذكر كل الأحرف وحالات كتابتها.

هناك أكثر من 5000 شكل مميز للأحرف الصينية

تحتوي اللغة الصينية بالفعل على أكثر من 5000 حرف أو شكل من الأحرف وتقول بعض المعاجم الصينية أن هذا الرقم قد يصل إلى 50000. ولكنك بحاجة لمعرفة وتذكر حوالي 2500 حرف منها للتمكن من قراءة الجريدة مثلا أما للعيش داخل الصين والاستخدام اليومي لهذه اللغة للتواصل مع الآخرين فقد تحتاج لعدد أقل من ذلك حتى.

ليس هناك أحرف تعريف أو تصاريف أفعال أو أسماء جمع في اللغة الصينية

قد تكون المقارنة هنا أفضل مع اللغة الإنجليزية التي تحتوي على أحرف توضع أمام الأسماء النكرة وهي (an و a) كما أنها لا تتبع كل أساسيات القواعد والنحو أو أساليب جمع الأسماء ولذلك تعتبر هذه النقاط إيجابياتٍ تسرع من عملية تعلم اللغة الصينية.

هناك مجموعتان من الأحرف في اللغة الصينية

تصنف الأحرف الصينية إلى مجموعتين اثنتين؛ الأولى هي الأحرف الصينية المبسطة (Simplified) أما الثانية فهي الأحرف الصينية التقليدية (Traditional). تعتبر المجموعة المبسطة حديثة أكثر وقد ظهرت في منتصف القرن العشرين خلال زمن ماو زيدونغ أما الأحرف التقليدية فقد كانت مستخدمة بشكل واسع خلال العصور القديمة.

يستخدم معظم الصينيين اليوم الأحرف المبسطة ولكن الأحرف التقليدية لا تزال مستخدمة في مناطق مثل هونغ كونغ وتايوان والمجتمعات الصينية في البلدان الأخرى.

تتم إضافة أحرف جديدة إلى اللغة الصينية بشكل دائم

قد يكون رقم 50000 حرف رقما ضخما جدا بدون إضافات إلا أنه في الحقيقة يتم إضافة أحرف جديدة إلى اللغة الصينية بشكل سنوي وسيستمر ذلك للسنوات القادمة في الغالب. يعود ذلك إلى أن الناس يبتدعون أحرفا جديدة يتم إضافتها إلى اللغة ولذلك تعتبر اللغة الصينية لغة متطورة بدون توقف وستستمر بالتطور والتقدم مع مرور الوقت.

اللغة الصينية هي إحدى اللغات الرسمية في الأمم المتحدة

في العام 1946 جرى إضافة اللغة الصينية إلى اللغات الرسمية المتداولة في أروقة وقاعات الأمم المتحدة إلا أن العمل بهذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى 1973 في المؤتمر العام لها. والآن تنضم الصينية إلى اللغات الرسمية الأخرى في الأمم المتحدة وهي الإنجليزية والعربية والفرنسية والروسية والإسبانية.

اللغة الصينية ليست صعبة التعلم

على عكس الاعتقاد العام بخصوص تعلم اللغة الصينية فهي ليست اللغة الأكثر صعوبة للتعلم. من الصحيح أنها قد تشكل تحديا للطلاب ولكن بمجرد تعلمك لاستخدام البينين أو (Pinyin) وهي الأبجدية الصوتية أو أصوات الهجاء الصينية وتعلم الطبقات أو النبرات التي تساعد بفهم المعنى الحقيقي للغة ستتمكن من تعلم اللغة الصينية بسرعة.

ليس هناك مذكر ومؤنث في اللغة الصينية

في اللغة الصينية ليس هناك مؤنث أو مذكر أو أسماء حيادية سواء في الكتابة أو الكلام.

تستعير اللغة الصينية كلمات من اللغة الإنجليزية

مع الانفتاح على الحضارة الغربية فإن اللغة الصينية تستعير كلمات من اللغة الإنجليزية بشكل دائم. من الأمثلة على الكلمات الصينية ذات الأصل الإنكليزي نذكر "كافـَي" التي تعني القهوة أو (Coffee) وكلمة "شافا" التي تعني أريكة أو (Sofa).