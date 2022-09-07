كيفية صناعة الحرير

ما هو الحرير؟

الحرير ألياف بروتينية طبيعية، يتم إنتاجه من قبل بعض أنواع مفصليات الأرجل وهي شرانق دودة القز، وتعتبر هذه الألياف قابلة للنسج حيث تستخدم في صناعة أجود أنواع القماش الفاخر، كما يدخل في صناعة السجاد والمفروشات وأغطية الأسرّة وأوراق الجدران واللوحات الجدارية.

كيف تتم صناعة الحرير؟

يمكن إنتاج الحرير من قبل العديد من الكائنات الحية، لكن أفضل وأجود أنواع الحرير تنتجه يرقات دودة القز، حيث تتم صناعته عادةً في مزارع خاصة لتربية يرقات دودة القز. تفرز هذه اليرقات الناضجة مادةً خاصةً يتم إنتاجها من الغدتين الضخمتين الموجودتين بجانب عيني اليرقة، وهذه المادة مكونة من ألياف طويلة ومستمرة بشكل خيوط متصلة مع بعضها البعض عن طريق صمغ يتم إنتاجه من غدتين مختلفتين يدعى بصمغ سيريسين.

يمكن أن يصل طول الخيط الذي تنتجه اليرقة وتلف نفسها به إلى ما يعادل 600-900 متر.

بعد إنتاج هذه اليرقات للخيوط يتم وضعها في الماء الساخن أو يمكن أن نعرضها لبخار ساخن، وذلك حتى نقتل يرقات دودة القز دون إتلاف الخيوط المنتجة أو تخريبها، ثم نقوم بنقل هذه الخيوط المنتجة (خيوط الحرير الخام) والتي تحتوي على مادة السيريسين إلى مرحلة الغزل، وفي هذه المرحلة يتم إزالة هذه الطبقة باستخدام الماء والصابون لتصبح خيوط الحرير ملساء ناعمة ولامعة أكثر ولنتخلص من الأتربة الموجودة عليها.

وللحصول على خيوط قوية وأكثر متانة وتتمتع بمرونة عالية يتم تهجين دودة القز مع بعض أنواع العنكبوت.

ما هي مراحل صناعة الحرير؟

تمر صناعة الحرير بعدة مراحل وهي كما يأتي:

العناية بالبيض

نقوم بحفَظ بيوض فراشة الحرير في علبة أو صندوق صغير، ونغطي هذا الصندوق بقماش سميك كالبطانيات لتدفئتها، بشرط ألا تزيد درجة الحرارة عن 26 درجة مئوية، وذلك لتجنب تعرض هذه البيوض للجفاف والموت، ويكون عادةً لون البيوض أزرق مائل للرماديّ، ثم تصبح شفافة من الوسط ولها حلقات لونها داكن في أجزائها الخارجيّة عند اقتراب موعد الفقس، بحيث يحين موعد فقس البيوض بعد 14 يوما تقريبا.

في هذه المرحلة يتم نقل البيوض إلى صناديق أو حاوية خاصّة بالفقس، وتكون مزودة بأوراق التوت الطازجة وتكون هذه الأوراق مقطعة إلى قطع صغيرة لسهولة التغذي عليها، كما يجب استبدال وتجديد الأوراق الخضراء بأوراق طازجة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

العناية باليرقات

عند خروج اليرقات من البيضة تتغذى على كميّة كافية من أوراق التّوت الطازجة، وبالتالي تحصل أيضا على حاجتها من الرطوبة، ويمكن إطعام هذه اليرقات الأوراق الكبيرة عندما تكبر، لكن يجب غسل أوراق التّوت وشطفها جيدا بالماء والصّابون للتأكد من خلوها من آثار المبيدات الحشريّة كي لا نلحق الضرر باليرقات ويؤدي ذلك إلى موتها، ثمّ نقوم بتجفيف هذه الأوراق قبل تقديمها لليرقات.

الانتباه أثناء انسلاخ اليرقات

تنسلخ اليرقات لتتخلص من جلدها القديم لأنه أصبح ضيقا وتقوم باستبداله بجلد آخر بعد مدة صيام تمتد ليومين، ويجب أن ننتبه جيدا في هذه المرحلة بحيث لا نقوم بتنظيف المكان أو نقل اليرقات منه، لأنّ ذلك يمكن أن يؤدي لإصابتها بالمرض أو الموت، وبعد انتهاء عملية الانسلاخ يتم تنظيف الحاوية وإزالة كل إفرازات ومخلفات اليرقات والجلد النّاتج عن انسلاخها، ويجب مراعاة حفظ اليرقات في درجة حرارة ملائمة تتراوح بين 23 حتى 29 درجة مئويّة.

العناية بالدودة الناضجة

تقوم يرقة دودة القز بالانسلاخ 4 مرات، وتصبح شرهةً للطعام حتى تتمكّن من البدء بغزل الشّرنقة، وأثناء هذه المدة يجب إضافة أوراق التّوت الكبيرة الطازجة لإطعام اليرقات، وبعد 10 أيّام تصبح اليرقات مُنتفخةً، ويُصبح لونها شفّافا مائلا للاصفرار، وتستهلك الطعام بشكل أقل، ثم تبحث عن مكان مناسب حتى تبدأ بغزل الشّرنقة.

جمع الشّرانق

يجب أن نضع اليرقات في مكان واسع، حتى نضمن عدم تلامس اليرقات مع بعضها البعض أثناء غزل الشّرانق، وبالتالي عدم تشابك خيوط الحرير ببعضها، كما يُراعى عدم إزعاج هذه اليرقات خوفا من امتناعهم عن استكمال بناء الشّرانق.

وفي هذه المرحلة تقوم اليرقة بالانسلاخ للمرّة الخامسة والأخيرة داخل الشّرنقة، وبعد ذلك تتحوّل إلى خادرة، وهي مرحلة وسطية بين اليرقة والفراشة البالغة، وأفضل وقت لجمع الشرانق هو في اليوم الخامس من بداية الغزل حتى نضمن انتهاء واكتمال بناء الشرنقة، ثم بعد ذلك نقوم بفرز الشرانق، ويتم انتقاء الأقوى والأكثر اكتمالا والأنصع بياضا، ثم نسمح للفراشة بأن تستكمل نموها لتضع بيوضا للعام التالي.

يتم اعتماد عدد الشرانق حسب رغبة المزارع بعدد الديدان التي يريد أن يحصل عليها وبناء على ذلك يسمح بأن تستكمل نموها، بشرط ألّا يقل عدد الشرانق عن 20 شرنقة، من أجل ضمان وجود عدد من الإناث والذكور.

التخلُّص من الخادرة

تثقب الخادرة الشرنقة لتستطيع الخروج منها وتتحول إلى فراشة، ما يؤدي إلى تلف الخيوط الحريريّة، لذلك يجب أن يتجنب القزّاز حدوث ذلك، لذلك يتم التخلص من الخادرة وقتلها قبل تحولها إلى فراشة باستخدام إحدى الطّرق التالية:

نعرض الشرانق لبخار الماء لمدة ساعة تقريبا ثمّ نتركها حتى تجف وذلك لتجنّب حدوث العفن.

نضع الشرانق في فرن ساخن لمدة ساعة تقريبا، ويجب أن نحرص على ألّا تحترق أو تتحول إلى اللون البني.

نضع الشّرانق في ثلاجة الطعام لمدة تتراوح بين عدة أيّام إلى عدة شهور.

نضع الشّرانق تحت أشعة الشّمس لعدة أيام.

حل الحرير

نقصد بحل الحرير أي فك الشرانق لنحصل على الخيوط الحريرية ثم نلفها بشكل بكرة، ويمكن صبغها بعد ذلك للحصول على اللون المراد.

أنواع الحرير الطبيعي

حرير مزروع

يمكننا صناعة الحرير بشكل تجاري من خلال تربية ديدان القز في ظل وجود أشجار التوت المزروعة، وغالبا بالاعتماد على دودة القز الكبيرة البيضاء ذات الأجنحة المخططة باللون الأسود، والتي يكون جسمها قصيرا وحجمها كبيرا نسبيا وذات أرجل ضخمة. تتغذى هذه الدودة على أوراق شجرة التوت الطازجة.

الحرير البري

يستخرج من ديدان القز التي تتغذى على أوراق شجرة البلوط، ويكون لونه الطبيعي أصفر غامق أو بنيا، لكن الحرير البري يصعب تبييضه، ويكون لمعانه أقل من الحرير المزروع، كما أنه يخلط مع ألياف أخرى.