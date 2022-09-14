الوقت الأنسب لممارسة الرياضة

عندما يكون السؤال "ما هو الوقت الأفضل لممارسة التمارين الرياضية؟" فعادة ما يكون جواب الخبراء "أفضل وقت للتمارين الرياضية هو الوقت الذي تمارس فيه التمارين الرياضية بالفعل بغض النظر عن عقارب الساعة". يعني ذلك أن ممارسة التمارين الرياضية في أي وقت خلال اليوم أفضل بكثير من عدم ممارسة التمارين الرياضية بتاتا. ومع ذلك تظهر الأبحاث والدراسات العلمية أن هناك أوقاتا محددة بالفعل أفضل من غيرها لممارسة الرياضة.

أفضل وقت للتمرين

عند التخطيط لتمرين رياضي فعال يجب الأخذ بالاعتبار كلا من تواتر التمارين اليومي وشدتها ووقتها ونوعها وهي ما يطلق عليه الخبراء اسم (FITT) كاختصار للكلمات التالية:

(Frequency) أي التواتر.

(Intensity) أي الشدة.

(Time) أي الوقت.

(Type) أي النوع.

تمثل (FITT) الخطوط الأساسية التي يجب اتباعها في خطة التمارين الرياضية لكل شخص. وفيما يختص بالوقت المحدد للتمارين الرياضية في هذه الخطة يجب التذكر أن الإنسان كائن روتيني أي أن روتينه اليومي وأفعاله تؤثر على دورة حياته اليومية بما في ذلك النوم والاستيقاظ ومستويات الطاقة والجوع وحرارة الجسم والقدرة على التنفس ومخازن الطاقة.

قد يؤدي توقيت التمارين الرياضية بما يناسب إيقاع حياتك اليومية أو روتينها إلى تنسيق أكبر بين وظائف الجسم واستقلاب الطاقة الجيد وعادات نوم أمثل. يمكن التفكير بالأمر كما يلي: إذا كنت تستيقظ في الصباح الباكر لكي تتمكن من ممارسة التمارين الرياضية مع أنك من النوع الذي يكره الاستيقاظ باكرا فقد تشعر أنك بطيء وخمول وأبطأ من ساعات لاحقة خلال اليوم.

في النهاية يجب التفكير بتفضيلات الشخص الخاصة وجدول الشخص اليومي حيث يفضل الكثيرون ممارسة الرياضة في الصباح الباكر بينما يتوجه آخرون إلى النادي بعد عملهم ويحصلون على نفس الفوائد والنتائج الإيجابية.

ممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكر

إيجابيات ممارسة الرياضة في الصباح

يفيد أطباء الرياضة المختصون بأن التمارين الرياضية في الصباح قد تقلل حجم الأفكار المشتتة عند الشخص وتؤدي إلى إنتاجية أعلى. ففي دراسة أجريت على 51 مراهقا يتمتعون بصحة ولياقة جيدة، لاقى الأشخاص المعتادين على الركض لمدة 30 دقيقة في الصباح الباكر على ثلاثة أيام في الأسبوع نتائجا ممتازة من حيث نوعية النوم والمزاج والتركيز خلال اليوم، كما أنهم أفادوا تحسنا ملحوظا من حيث النعاس خلال اليوم بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يمارسون الركض أو التمارين الرياضية في الصباح الباكر.

يتابع الباحثون في هذه الدراسات تأثيرات هرمون الكورتيزول الذي تظهر مستوياته الاعتيادية أنه يلعب دورا مثبتا علميا ومهما جدا في تطوير عادات صحية سليمة. بما أن مستوى الكورتيزول يكون عادة أعلى خلال الصباح فقد يكون التمرّن في هذا الوقت أفضل من حيث المساهمة بجعل التمارين الرياضية عادة راسخة لديك. وقد أظهرت دراسة تم نشرها في (Health Psychology) أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين الإطالة في الصباح يتوصلون إلى تواتر جيد (Frequency) أفضل ممن يمارسون نفس التمارين خلال المساء بـ50 يوما.

سلبيات ممارسة الرياضة في الصباح

السلبية الأوضح والأكبر التي يضطر محبو ممارسة التمارين الرياضية في المساء تحملها هي النوم. يعرف مصطلح نقص النوم (وفي بعض الأحيان كسر النوم) بأنه الفارق بين النوم الذي تحتاجه والنوم الذي تحصل عليه وهو يرتبط بازدياد معدل هرمونات خاصة بهدم العضلات وانخفاض مستوى هرمونات النمو التي تعمل على ترميم أنسجة العضلات. أي أن سلبية الاستيقاظ باكرا والتعرض لنقص النوم قد تؤثر على حالة العضلات وشفاؤها بعد التمارين الرياضية.

يقول البعض إن البدء بالتمارين الرياضية بعد الاستيقاظ مباشرة لا يتيح للشخص فرصة التراخي وعدم التمرن، إلا أن بعض الخبراء لا يتفقون بالرأي مع هذه المقولة ويصرون على أن الجهاز العصبي غير المتهيء للتمارين الرياضية غير إيجابي أبدا خصوصا عند القيام بتمارين رياضية معقدة.

كما يضيف خبراء الصحة أن التغاضي عن وجبة الإفطار قبل ممارسة الرياضة صباحا بسبب ضيق الوقت قبل التوجه إلى العمل أو الجامعة أو المدرسة قد يفرغ مخازن الطاقة في الجسم خلال التمرين الرياضي مع التذكر أن تناول وجبة إفطار ضخمة قد يجعلك تشعر بالتخمة والكسل خلال الرياضة بنفس الوقت.

ممارسة التمارين الرياضية في المساء

إيجابيات ممارسة التمارين الرياضية مساءً

أهم إيجابيات ممارسة التمارين الرياضية في المساء هي أن معظم الناس لديهم وقتا أكبر ما يتيح التركيز بشكل أفضل ويعطي الشخص وقتا أطول وفرصة للالتزام بقواعد كل تمرين خصوصا عند التمرن مع الأصدقاء أو في صف مع مجموعة. تعتبر التمارين الرياضية أيضا طريقة ممتازة لتخفيف التوتر ورفع معدل الإندورفين ونسيان معاناة اليوم الطويلة في العمل.

على عكس التوقعات العامة فقد أظهرت الدراسات الطبية أن التمارين الرياضية عالية الشدة لا تؤثر على القدرة على النوم أو الشهية على الطعام إذا ما جرى ممارستها خلال ساعات المساء الأولى، وفي المقلب الآخر هناك أدلة علمية مثبتة على قدرة التمارين الرياضية المسائية متوسطة الشدة على تحسين نوعية النوم عند البالغين.

علاوة على ما سبق فإن التمارين الرياضية المسائية قد تساعد في تحسين أدائك الرياضي حيث تظهر الدراسات التي أجريت على الرياضيين الهوائيين (مثل الجمباز) وجود تحسن كبير في القدرة على الأداء من حيث القفز وذروة القوة الجسدية.

وفي دراسة أجريت عام 2020 جرى بحث الوقت الأفضل لتمارين القوة قصيرة الشدة وجرى التوصل إلى نتائج أفضل تتعلق بالتمارين الرياضية في المساء. وقد يكون السبب في النتائج الأفضل في تمارين المساء عائدا إلى قدرة أكبر على التركيز ووجود طاقة في الجسم ناتجة عن تناول الطعام خلال اليوم أو حتى وجود وقت أطول للتحمية قبل البدء بالتمارين.

سلبيات التمارين الرياضية في المساء

إذا كنت واحدا من الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في النوم مساءً فينصحك الأطباء بعدم ممارسة التمارين الرياضية عالية الشدة قبل النوم بساعة على الأقل لأن ذلك قد يساهم بتدني نوعية وكمية النوم ولذلك يفضل ممارسة التمارين في ساعات المساء الباكرة.

بالإضافة إلى ذلك فالأمر يعتمد على تركيزك وقدرتك الجسدية مساءً، أي أنه إذا كنت من الأشخاص النشيطين صباحا لن تكون ممارسة التمارين الرياضية مساءً مناسبة لك.