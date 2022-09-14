كيف تعلم طفلك الانضباط؟

ما هو الانضباط؟

الانضباط ليس مجموعة من القواعد العسكرية التي يفرضها الوالدان على الأطفال وإنما هو تعليم طفلك كيفية التصرف بشكل مناسب والابتعاد عن التصرفات غير المناسبة. يصف اختصاصيو التربية الانضباط بأنه قد يفعل المعجزات مع الأطفال عندما يتم تلقينه بحب ضمن علاقة دافئة ومتفهمة. ويجب التركيز على أن الانضباط لا يعني أبدا العقوبة والقصاص عندما يخطئ الطفل.

يتضمن مفهوم الانضباط النقاط التالية:

معرفة كيفية التصرف المناسب في المنزل والمدرسة والملعب وعند الأصدقاء.

التحكم بالتصرفات وتطوير المهارات الضرورية مثل التفاهم مع الآخرين.

تعلم التفهم والتحكم بالتعبير عن المشاعر.

اختيار مقاربة مناسبة للانضباط

يتركز اختيار طريقة الانضباط المناسبة حول إيجاد التوازن المطلوب. قد يؤدي فقدان الانضباط إلى مشاعر بالنقص لدى الأطفال وقد يسبب مشاعر بفقدان التحكم عند الوالدين. في المقابل قد يؤدي فرط الانضباط السلبي الخالي من المديح والمكافآت إلى أولاد منضبطين ومهذبين ولكن بدافع الخوف ما قد يسبب لديهم في المستقبل مشاعر القلق والتوتر وقلة ثقة بالنفس.

الانضباط الجيد حازم وعادل بنفس الوقت وهو مبني على وضع حدود وعواقب لتصرفات الأطفال مع التركيز على المديح وتشجيع التصرفات الصائبة التي تؤدي إلى المكافآت. ولذلك تعتمد المقاربة المناسبة للانضباط على أسلوب التربية الذي تختاره وعلى المرحلة العمرية للطفل وتطوره العقلي ومزاجه.

أما بالنسبة للقصاص الجسدي مثل الضرب وشد الأذن فهو في الحقيقة لا يعلم الطفل التصرفات المناسبة وقد يؤدي إلى سلوك مليء بالتحدي والعنف وحتى القلق الدائم والاكتئاب بالإضافة بالطبع إلى الأذى الجسدي الذي يمكن أن يسببه.

الانضباط حسب الفئات العمرية

الانضباط لدى الأطفال الرضع

في هذه المرحلة العمرية اللطيفة يقوم الطفل بحركات تعمل على تطوير مهاراته ويستمتع بالحركات التي تؤدي إلى حدث آخر بدورها. على سبيل المثال يستمتع الطفل بشد شعر الأم ليرى ردة فعلها على ذلك، إلا أنه لا يفهم عواقب هذه الحركة ولا يعرف الخطأ من الصواب. يعني ذلك أن العواقب السلبية أو العقاب لا يجدي نفعا.

الأطفال الرُضع بحاجة إلى الحنان وإظهار الحب في هذه المرحلة للشعور بالأمان. ولذلك عندما يقوم الطفل بشد الشعر يفضل أن تقول الأم "لا" أو "لا تفعل ذلك" ومن الممكن توضيح كيف يمكن أن يلمس الطفل الشعر أو يمسكه بطريقة لطيفة. قد يحتاج الأمر إلى التكرار لمرات عديدة فلا تتوقع أن تحل هذه المشكلة بشكل فوري لأن الطفل قد ينسى الفعل المناسب أو ردة فعلك من مرة لأخرى.

الانضباط عند الأطفال من عمر سنة حتى 3 سنوات

يعاني الأطفال في هذه المرحلة العمرية من مشاعر غامرة مثل الإحباط والغضب لأن مهاراتهم الشعورية والاجتماعية قد بدأت بالتطور للتو وقد يكونون في مرحلة اكتشاف استقلالهم الذاتي مع نموهم. يمكنك مساعدة طفلك بالوصول إلى التصرفات الصحيحة عبر تعويده على الاستماع إلى مشاعره وتغيير بيئته المحيطة وتشتيت انتباهه عن بعض المواقف والتخطيط مسبقا للتحديات التي يمكن أن يواجهها.

الانضباط عند الأطفال في رياض الأطفال

منذ عمر 3 سنوات يبدأ الطفل باستيعاب التصرفات السليمة والتصرفات غير المقبولة وعادة ما يختبر الأطفال في هذه المرحلة تصرفات مختلفة وقد يبدأون بتغيير سلوكياتهم عندما يتعلمون معنى العواقب. يمكنك مساعدة طفلك في هذا العمر عبر وضع حدود واضحة لسلوكهم الذي تتمنى أن تراه فيهم.

الانضباط عند الأطفال في سن المدرسة الابتدائية

قد يكون الطفل في عمر 6 سنوات مدركا للسلوك الجيد في مواقع مختلفة على سبيل المثال في المدرسة والملعب والمكتبة والمنزل، إلا أنه لا يزال بحاجة للتذكير الدائم بحدوده والمكافآت التي قد يحصل عليها عند التصرف بشكل سليم. في أستراليا على سبيل المثال يعتمد المدرسون على إستراتيجيات إيجابية لإدارة سلوك الأطفال سواء في الصف أو في الملعب، لذلك يمكن أن يكون التحدث مع أستاذ المدرسة إيجابيا حول سلوك الأطفال إذا كانت لديك مخاوف معينة في هذا المجال.

خطوات تساهم في انضباط الطفل

التوقعات الواضحة لسلوك طفلك هي أساس انضباطه، لذلك قد تكون النصائح التالية مفيدة.

تحديد قواعد العائلة

قد تكون القواعد العائلية بداية مفيدة جدا لانضباط الأطفال. فيما يلي مجموعة من القواعد التي نذكرها على سبيل المثال وليس عليك بالضرورة أن تلتزم بها نفسها:

نتحدث إلى بعضنا البعض بلطف.

نعتني ببعضنا البعض.

على الجميع المساعدة في مهام المنزل.

نحرص على مقتنياتنا في المنزل.

يفضل أن تقتصر قواعد العائلة على أربع أو خمس نقاط فقط لكي لا تتسبب للأطفال بالارتباك علما أن الأطفال بعمر 3 سنين فما فوق يمكن أن يساهموا بوضع هذه القواعد والتحدث عن احتياجات العائلة.

كن قدوة جيدة لأطفالك

يتعلم الأطفال تقريبا كل شيء عن هذا العالم عبر مراقبة الآخرين وليس عبر سماع ما يقولونه بالضرورة. لذلك حاول زرع التصرفات السليمة لدى أطفالك عبر القيام بها لأن ذلك يساعدهم كثيرا في التعلم. على سبيل المثال إذا كنت تريد طفلك أن يجلس على مائدة الغداء عوضا عن الركض واللعب أثناء الأكل، قد يكون من المفيد تناول الطعام كعائلة على المائدة.

المديح مفتاح التصرفات السليمة

المديح هو أن تخبر طفلك عن التصرفات الجيدة والتي تحبها فيه، وعندما يتلقى الطفل المديح من جراء التصرفات السليمة التي يقوم بها فعلى الأغلب أن يتابع بهذه التصرفات ويطورها لمواقف أخرى أيضا. المديح الوصفي هو أن تخبر طفلك بالتحديد والتفصيل جزئيات السلوك الجيد التي قام بها، على سبيل المثال "لقد أحببت جدا أنك قلت (شكرا) و (لو سمحت أو لطفا)، أنا فخور بسلوكياتك الجيدة يا عزيزي".

وضع حدود وعواقب واضحة

إذا كنت قد وضعت قواعد للعائلة حسب النصيحة الأولى في هذه اللائحة، فمن المنطقي تحديد عواقب خرق هذه القواعد. على سبيل المثال إذا لم يقم طفلك ذو الأعوام الثمانية بأداء واجباته المنزلية (مثل ترتيب سريره، أو وضع صحنه في حوض المطبخ عند انهاء الطعام) يمكن حرمانه من مصروفه لعدد محدد من الأيام. عندما تعتمد عواقب محددة دائما لخرق هذه القواعد سيعرف طفلك عقابه جيدا.