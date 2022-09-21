برامج تلفزيونية مفيدة وتعليمية للأطفال

كلما جلست مع أحد أطفال العائلة يطلب أن يتفرج على برامج معينة سواء كان على التلفاز أو على الإنترنت. تكمن المشكلة الأساسية بمدى تعلق الجيل الجديد بالأجهزة الذكية واعتماده عليها للتسلية عوضا عن اللعب مع الأطفال الآخرين، فإذا كان لا بد للطفل من مشاهدة برامج الأطفال فيجب علينا انتقاء البرامج المفيدة والتي تعمل على تثقيف الطفل وتعليمه اللغة واللفظ السليمين والمعلومات العلمية السليمة والعادات الاجتماعية والصحية الجيدة على الأقل.

بالرغم من سيئات التكنولوجيا العديدة إلا أن واحدة من مزاياها هي أنها تتيح مشاهدة البرامج وقت ما تشاء ووفق رغبتك واختيارك الشخصي على عكس التلفاز الذي كان يبث البرامج في أوقات ثابتة. بالطبع يمكن الاعتماد على المنصات المخصصة للبرامج التلفزيونية مثل "نتفلكس" و"إتش بي" أو وغيرهما من المنصات العالمية والعربية أو حتى على "يوتيوب" لاختيار البرامج المناسبة لطفلك، ومن أهم البرامج التي تعمل على تنمية عقل الطفل نذكر لكم العناوين الآتية:

افتح يا سمسم Sesame Street من عمر 3-5

قد يكون برنامج "افتح يا سمسم" واحدا من الأسماء القديمة التي كونت شخصية أجيال كاملة في الكثير من اللغات والبلدان عبر شخصيات هذا البرنامج المحببة والتي لا زلنا نتذكرها جميعا. اليوم لا يزال يتم إنتاج هذا البرنامج بالرغم من بعض التعديلات والتحسينات التي كان لا بد منها لمواكبة العصر ويتم عرضه على منصة (HBO).

يعمل هذا البرنامج على تعليم الأطفال كيف يحافظون على صحتهم وكيف يتصرفون بلطف مع الآخرين ويفتحون عقولهم للعلم وكل ذلك يتم بطريقة لطيفة ومتفهمة للأطفال واحتياجاتهم. يبرز نجاح هذا البرنامج من خلال عدد سنين إنتاجه حيث بدأ عرضه منذ العام 1969 وجرى إطلاق أكثر من 4500 حلقة وتتم دبلجته إلى العديد من لغات العالم بسبب شعبيته وبساطة وسلاسة مضمونه.

يعتبر (Sesame Street) مناسبا للأطفال بين سن الثالثة والخامسة ويقدم قصصه وتجاربه على لسان مجموعة من الدمى والأشخاص بما في ذلك الأطفال. تتفاعل هذه الشخصيات لتعليم الأطفال حول مختلف المواضيع التي تحيط بهم في العالم ويقدم مقاطعا تعليمية ممتعة. يمكن لمتابعة "افتح يا سمسم" أن تفيد الأطفال في تعلم أساسيات القراءة والتحدث والتعاطف مع الآخرين والمهارات الاجتماعية بالإضافة إلى معلومات أساسية عن الرياضيات.

محطمو الخرافات Mythbusters فوق سن 9 سنين

قد تكون واحدا من الأطفال الذين شاهدوا (Myth Busters) عندما كانوا صغارا. يتميز هذا البرنامج بكمية كبيرة من المتعة التي يتم إدخالها بشكل مقصود بهدف شد الأطفال وجعلهم يتابعونه دون أن يعلموا أنهم في الحقيقة يتعلمون أشياءً علمية بالدرجة الأولى. يعلم برنامج (Mythbusters) الأطفال طريقة التفكير العلمي والتحليلي ومهارات حل المشاكل وتخطي العراقيل عبر شد الأطفال إلى قصصه ومواضيعه التي توصف بأنها واقعية، إلا أن أهم ما يقوم به هذا البرنامج على الإطلاق هو إظهار أهمية اختبار الأفكار والنظريات بشكل علمي وعملي.

إذا كنت واحدا من القلائل الذين لا يعلمون شيئا عن هذا البرنامج فمقدماه هما جايمي هاينمان وآدم سافاج وهما خبيرا مؤثرات خاصة ويستمتعان باستخدام الطرق العلمية لاختبار العديد من الإشاعات والأساطير والخرافات من الحياة الواقعية والأفلام للتأكد من إمكانية عملها في الحقيقة أم لا. سرعان ما وقع الأطفال والكبار بحب هذا البرنامج الذي تم إنتاج حوالي 300 حلقة منه في نهاية المطاف.

إذا كنت تعتقد أن السلسلة الأساسية من (Mythbusters) ثقيلة بعض الشيء على أطفالك الصغار فبالإمكان البحث عن برامج مشابهة تخاطب الأعمار الأصغر، ومن المفترض أن يتم إنتاج حلقات جديدة من (Myth Busters) قريبا لتكون مناسبة للأطفال ذوي الأعمار الأقل من الفئة العمرية التي يتوجه إليها البرنامج في الأساس والتي تقدر بـ+9 على أن يطلق على السلسة الجديدة اسم (Mythbusters Jr). لتكون مناسبة أكثر لعقول الصغار مع الحفاظ على كمية المتعة الهائلة الموجودة في البرنامج الأساسي، بالإضافة إلى ذلك فمن الممكن جدا أن يستضيف البرنامج الجديد أطفالا بعمر أولادك أو أكبر أو أصغر بقليل.

بكافة الأحوال فإن برنامج (Mythbusters) بأي من نسخه الأصلية أو الجديدة مفيد جدا لتعويد الأطفال على التجربة والتفكير العلميين وحب العلوم وتشجيع الأطفال على التجارب وتقبل فشل بعض التجارب أيضا.

برنامج بيل ناي "Bill Nye Saves the World" فوق سن 13

من الممكن جدا أن تكون قد تفرجت على برنامج "بيل ناي" عندما كنت بعمر ابنك أو ابنتك حاليا إلا أن ذلك قد يكون تجربة فريدة لك ولطفلك معا. بالرغم من أن بعض المعلومات أو حتى المراجع قد تكون قديمة بعض الشيء إلا أن العودة إلى البرامج القديمة ليست أمرا سيئا خصوصا مع أسلوب "بيل ناي" المميز.

في برنامج "بيل ناي ينقذ العالم" يقوم بيل وهو مقدم البرامج ومعلم العلوم الشهير بتناول عدد من المواضيع العلمية المهمة ويستقبل بعض الضيوف ليتحدثوا عن بعض المواضيع أيضا وما يتم فعله لحل بعض المشاكل والاقتراحات التي يمكن أن تكون مفيدة ومجدية. لا يمكن الإنكار أن برنامج "بيل ناي" قد يحتدم النقاش فيه في بعض الأحيان إلى درجة أن البعض يتهمونه أنه مسيّس بعض الشيء، إلا أن المواضيع الأساسية هي علمية ويمكن لبعض النقاش البناء أن يكون مفيدا في تقوية شخصية الأطفال وتعليمهم كيف يدافعون عن رأيهم بثقة واستنادا إلى الأدلة المثبتة.

يتم مناقشة مواضيع جدلية مع عدد من الضيوف من ذوي الخلفيات المتنوعة مثل الطب البديل والتغير المناخي ما يمكن أن يكون أفضل السبل لجعل الأطفال ينخرطون ويهتمون بقضايا الكوكب المهمة، بالإضافة إلى ذلك فهو يقدم لهم طريقة لمناقشة المعلومات الشائعة الخاطئة المنتشرة من حولنا وعلى الإنترنت.

من الممكن أن تكون بعض مواضيع برنامج "بيل ناي" معقدة بعض الشيء خصوصا إذا كان الطفل صغيرا لذلك من الأفضل التفرج عليه مع الأطفال لشرح أي معلومة أو مصطلح لا يتمكن الطفل من فهمه. في الحقيقة يتوجه هذا البرنامج للمراهقين بشكل أساسي إلا أن الأطفال في المرحلة الإعدادية يمكنهم الاستفادة منه كثيرا إذا كانت لديهم ميولا علمية.