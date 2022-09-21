كل ما تحتاجين لمعرفته عن مكنسة الروبوت

عزيزتي ربة المنزل، هل تتمنين أن ينظف منزلك نفسه من دون أن تضطري إلى حمل المكنسة والانحناء وجمع الأوساخ؟ هل تحلمين باليوم الذي لا تقلقين فيه من فتات الخبز على الأرضية بعد أن يتناول أولادك الطعام؟ ألا يزعجك أن يدخل زوجك إلى المنزل بحذائه المتسخ والذي ينشر الأتربة في كل مكان بعد أن قمتِ بتنظيفه للتو؟

إذا كان جوابك على الأسئلة الثلاثة السابقة هو "نعم" يسعدنا أن نقدم لك إيجابيات وسلبيات الاختراع الثوري الذي قد يحل مشاكلك هذه والمعلومات التي قد تحتاجينها قبل اتخاذ قرار شراء مكنسة الروبوت العصرية.

إيجابيات مكنسة الروبوت

التنظيف بدون عذاب

يبدو أن هذه الإيجابية هي أوضح نقطة حول مكنسة الروبوت. تستعين مكنسة الروبوت ببطاريات قابلة للشحن ومجموعة من الحساسات والكاميرات في بعض الأحيان لمسح الأرض والمسطحات وتنظيف المنزل. يمكن التحكم بمعظم أنواع المكانس هذه بواسطة تطبيقات على الهواتف الذكية تظهر خريطة للمنزل وترسل إليك أيضا إشعارات طريفة إذا وقعت مكنسة الروبوت في مأزق ما حول المنزل. تتمكن بعض أنواع مكانس الروبوت من إفراغ محتوياتها من الأوساخ والغبار بلا تدخل الإنسان وبعضها الآخر مجهز بكاميرات بث مباشر تعرض عملية إفراغ القاذورات.

تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها

تتميز مكانس الروبوت بقربها من الأرضية وعدم ارتفاعها مثل المكانس العادية أي أن تنظيف الأرضية تحت السرير أو الأريكة لا يضطرك للانحناء أو جر الأثاث أو حمله بعد الآن. قد تكون هذه الإيجابية مفيدة جدا للأشخاص المسنين أو الذين يعانون من آلام الرقبة والعمود الفقري والمفاصل والعظام.

مميزات إلكترونية مفيدة

كما ذكرنا سابقا، تأتي معظم مكانس الروبوت في يومنا هذا مع تطبيقات على الهواتف الذكية تتيح للمستخدم برمجة المكنسة بما يناسبه. معظم الموديلات تتيح للمستخدم على سبيل المثال توقيت الزمن الذي يريد تنظيف المنزل فيه حيث يمكنك اختيار الوقت الذي لا تكون خلاله في المنزل مثلا.

وعبر خريطة المنزل يمكنك تتبع تقدم المكنسة في عملية التنظيف ومعرفة الأجزاء التي قامت بتنظيفها منه ويمكنك إنشاء جدران افتراضية على خريطة المنزل لمنع المكنسة من تنظيف مكان معين لا تريد تنظيفه، مثلا إذا كان أحدا ما نائما في إحدى الغرف ولا تريد إيقاظه حاليا. بالإضافة إلى ذلك يعرض لك تطبيق الهاتف الذكي سجل أو تاريخ التنظيف السابق للتأكد من مواعيد التنظيف الماضية كما يمكنك التحكم يدويا بسير المكنسة عبر الهاتف.

مثالية للتخلص من شعر الحيوانات

عادة ما يقول أصحاب الحيوانات الأليفة إن شعر أو فرو الحيوانات في كل مكان، على الأرضيات والملابس والجوارب وحتى في المطبخ وأغطية الأسرة. يقع شعر الحيوانات على الأرضية وينتقل مع الهواء أو مع الحيوان ذات نفسه أو حتى مع الأطفال والكبار إلى المناطق الأخرى في المنزل.

بالرغم من عدم قدرة كل أنواع المكانس الكهربائية على إزالة كرات الفرو، إلا أنها لا تزال عملية جدا في تنظيف الشعر الناعم المتطاير في كل مكان من أرض المنزل.

سلبيات مكانس الروبوت

ليست عملية جدا

مما لا شك فيه هو أن مكنسة الروبوت التي تحتوي على حساسات وكاميرات وبطارية ويمكن وصلها بالهاتف الذكي أكثر تعقيدا من مكنسة القش الاعتيادي التي تتصل فقط بالعصا الخشبية. إن هذا التعقيد الذي يأتي كضريبة تلقائية مع التكنولوجيا يجعل الأجهزة أكثر عرضة للأعطال وبحاجة دورية للصيانة بالإضافة إلى الحاجة إلى تنظيف الدواليب والفراشي بشكل دائم، كما أن الأعطال في الغالب صعبة الإصلاح ومكلفة جدا.

عادة ما يتم بيع مكانس الروبوت مع مدة كفالة أقل من مكانس الكهرباء العادية ما قد يدفع المستهلك للتفكير مرتين قبل شراء هذا الجهاز أيضا.

جودة التنظيف المنخفضة

إذا كنت تنوين الاعتماد على مكنسة الروبوت للتوقف عن تنظيف الأرض كليا والاستغناء عن أدوات التنظيف التقليدية فللأسف مكنسة الروبوت غير قادرة 100% على إزالة الغبار والأتربة من حول المنزل. تظهر نتائج الدراسات والتجارب العملية على أنواع مختلفة من مكانس الروبوت عدم قدرة هذه الأجهزة على التنظيف بالمقارنة مع المكانس الكهربائية العادية. بالطبع يمكن لسيدة المنزل أن تختار أن تقتني واحدة من هذه الأجهزة وتجدول عمليات التنظيف بشكل مكثف مع الاعتماد بشكل أقل على التنظيف اليدوي.

مكانس الروبوت تعلق دائما

قد تبدو مكنسة الروبوت للوهلة الأولى رائعة ولكن للأسف ليس بمقدور المستخدم إطلاق هذه المكنسة حول المنزل ونسيانها تماما، بالرغم من تصنيفها كأجهزة عصرية وبالرغم من تجهيزها بحساسات وكاميرات ووصلها بالهواتف الذكية فإن هذه الأجهزة غالبا ما تعلق في أماكن غير متوقعة وترسل نداء استغاثة إلى أصحابها سواءً على هيئة إشعار على تطبيق الهاتف أو كصوت إنذار ينطلق من الآلة نفسها.

تعلق مكانس الروبوت تحت الأثاث وعلى عتبات الأبواب وحواف السجادات السميكة أو حتى تقف حائرة تحت منشفة وقعت بدون قصد على الأرض أو رباطات الأحذية أو أسلاك شواحن الهاتف الذكية أو غيرها من الأسلاك والألعاب. من الممكن أيضا لمكنسة الروبوت أن تعبر حافة السجادة 30 مرة دون مشاكل وأن تعلق في المرة الواحدة والثلاثين أي أنه من الصعب توقع الأماكن التي تواجه فيها مشكلة.

الأسعار العالية

من الطبيعي أن تكون مكانس الروبوت أعلى سعرا من المكانس العادية أو الكهربائية بأضعاف مضاعفة خصوصا أنها مجهزة بحساسات وكاميرات إلكترونية وبها المعدات المطلوبة للاتصال بالهاتف الذكي. يعزو مصنعو مكانس الروبوت ارتفاع أسعار هذه الأجهزة أيضا إلى توفير ثمن خدمة تنظيف المنزل.

يمكن أن تتراوح أسعار مكانس الكهرباء ما بين 70 دولار حتى 1400 دولار بينما تتراوح أسعار مكانس الروبوت بين 100 دولار و2900 دولار ويمكن أن تختاري الطراز الذي يناسب ميزانيتك إلا أن الطرازات الرخيصة قد نالت آراءً سلبية من المستهلكين بشكل عام.

مشاكل مع الحيوانات الأليفة

غالبا ما تشكل الحيوانات الأليفة علاقة طيبة مع مكانس الروبوت بعد أن تعتاد عليها وتلعب معها قليلا، إلا أنه في بعض الأحيان تتشكل عداوات حقيقية بين بعض الحيوانات الأليفة وهذه الأجهزة. ويروي بعض المستخدمين ما يصفونه بـ"قصص رعب" تتعلق بحيواناتهم الأليفة ومكنسة الروبوت.

أشهر طرازات مكنسة الروبوت لعام 2022