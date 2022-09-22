كل ما يجب أن تعرفه قبل شراء لابتوب جديد

في حال كنت تفكر بشراء لابتوب جديد، فلا بدَ أن تختار اللابتوب المناسب لحاجتك أو للقيام بالمهمة التي تريدها سواء كنت تريده للعمل من المنزل أو في المكتب أو لغاية اللعب أو متابعة الأفلام والدراما.

لذلك عليك أن تسأل نفسك لماذا تحتاج اللابتوب؟ وما هي البرامج التي سوف تحتاجها؟ ثم البحث عن المواصفات المطلوبة التي تريدها لتأدية المهام الخاصة بها، ومن ثم تحقيق هذه المواصفات بما يتناسب مع ميزانيتك.

ما هي الأمور التي يجب مراعاتها عند شراء لابتوب جديد؟

تحديد الميزانية

قبل أن تفكر بشراء لابتوب جديد يجب عليك أن تحدد الميزانية، لأنها من أهم العوامل التي يجب أن تهتم بها، فمن خلال تحديد الميزانية يمكنك تحديد توقعاتك قبل الشراء، لذلك في حال كانت ميزانيتك منخفضة فإنك لن تحصل على وسائل راحة كثيرة، مثل الشاشة التي تعمل باللمس أو محرك أو لوحة مفاتيح اللابتوب ذات الإضاءة الخلفية أو منافذ الـUSB من الطراز C.

إذن عند اختيارك للابتوب جديد عليك أن تكون حريصا في تحديد ميزانيتك منذ البداية قبل أن تفكر في شرائه، لأنها ستساعدك على أن تختار الإمكانيات التي تتناسب مع قدرتك الشرائية. وحسب ميزانيتك يمكنك تصنيف الخيارات والأنواع التي يمكنك شراؤها إلى:

لابتوب بمواصفات أساسية

يكون هذا النوع من الحواسيب المحمولة مخصصا للاستخدام اليومي، ويتناسب حتى يؤدي مهمات بسيطة وعادية، حيث يمكنك أن تتصفح الإنترنت وتجري لقاءات العمل عبر مكالمات الصوت والصورة، وتستطيع أن تنشئ وتحرر المستندات، لكن من المحتمل أن يضعف أداء المهمات مع مرور الوقت أو عند تشغيل برامج ثقيلة أو كبيرة على نظام التشغيل.

لابتوب بمواصفات متوسطة

يكون هذا النوع من الحواسيب المحمولة قادرا على أن يؤدي عدة مهام متقدمة، مثل متابعة أنشطتك اليومية والأعمال المكتبية وإمكانية تحرير الصور والفيديو والرسوميات، وهذا النوع مناسب للمعلمين والطلاب والأعمال المكتبية ورجال الأعمال، فهو أفضل اختيار في حال كنت تبحث عن لابتوب يوازن بين الأداء والتكلفة.

لابتوب بمواصفات عالية

يعتبر هذا النوع من الحواسيب المحمولة مناسبا جدا لصانعي المحتوى والمصممين ورجال الأعمال والطلاب الذين يعتمدون على البرامج الهندسية الثقيلة لتأدية مشاريعهم ومهامهم الدراسية والذين يلعبون ألعابا ضخمة، لأنها تعتمد في تصميمها على معالجات متقدمة وحديثة تتميز بالقوة والسرعة، وتحتوي غالبا على كرت شاشة منفصل، ومن المحتمل أن تتضمن إضاءة تحت أزرار لوحة المفاتيح.

لابتوب بمواصفات متقدمة جدا

يعتبر هذا النوع من الحواسيب المحمولة نموذجا متطورا جدا وذا أداء عالي، حيث يعتمد على معالج متقدم جداً وكرت شاشة متطور ذو أداء عالي وقوي للغاية، لذلك فهو يتميز بمواصفات وميزات هائلة وقادر على أن يقوم بعدة مهام معقدة، وهذه الميزات تكون مقابل مبالغ كبيرة، وأداؤه مناسب لعمل المصممين ومحللي البيانات وصانعي المحتوى المتقدم.

لابتوب يجمع بين المواصفات المتوسطة والعالية

يجمع هذا النوع بين اللابتوب والأجهزة اللوحية التي تكون مزودة بمفصلات قابلة للدوران وشاشة تعمل باللمس، وتكون كلفتها متوسطة أو عالية حسب طلبك، حيث يمكنك أن تجدها بمميزات ومواصفات متوسطة أو متقدمة، وهي مناسبة للأشخاص الذين يتطلب عملهم الدقة في التعامل مع شاشة اللمس والرسم والتعديل عليها مثل المصممين ورسامي القصص المصورة وتناسب أيضا الأشخاص الذين يفضلون الأجهزة المحمولة ذات الوزن الخفيف.

نظام التشغيل

يعتبر نظام التشغيل أحد المواصفات التي يجب أن نركز عليها أيضا عندما نريد أن نشتري لابتوب جديد، وذلك من خلال اختيار البرمجيات التي تتوافق مع النظام أو واجهة المستخدم، وإنّ أكثر أنظمة التشغيل شيوعا هي: "ويندوز (Windows)، كروم (Chrome O)، ماك (Mac OS)" إذ أنّ لكل نظام تشغيل من هذه الأنظمة أسلوبه الخاص في طريقة التعامل معه وطريقة الفتح أو القفل، لذلك من المهم أن يقوم كل شخص بتحديد نظام التشغيل المناسب لإمكانياته وأهدافه عند شراء لابتوب جديد.

الحجم المناسب

تُصنف أجهزة اللابتوب حسب أحجامها، حيث يوجد أجهزة تزن 2.5 إلى 3.5 رطل وحجمها يكون 12 بوصة وهي أخف وأنحف الأجهزة الموجودة، كما يوجد أجهزة يصل وزنها إلى 4 أرطال وحجمها 14 بوصة وهو النوع الذي يوازن بين الاستخدام وقابلية النقل، وهناك أيضا الحجم الأكثر انتشارا ذو 16 بوصة والذي يصل وزنه بالعادة من 4 إلى 5.5 رطلا.

عمر البطارية

يعتبر عمر البطارية عاملا مهما يجب أخذه بالاعتبار عند شراء لابتوب جديد، لأنك لا تريد أن تبحث عن مقبس كهرباء في كل مكان تذهب إليه مصطحبا معك اللابتوب، بل على العكس تماما يجب أن يتم التركيز عند شراء جهاز جديد على بطارية يتناسب عمرها مع وقت عملك والمهام المراد إنجازها عليه.

عندما يكون جهاز اللابتوب جديدا فإن مدة البطارية تتراوح من 3 إلى 8 ساعات ويعتمد ذلك على سعة البطارية ونوعيتها ومدة استخدامك للابتوب، لذلك عليك أن تستفسر وتسأل بعض الخبراء في هذا المجال أي نوعيةٍ أفضل ومناسبة لعملك.

كما يوجد بعض الأجهزة التي تكون بطاريتها مدمجة ولا يمكن إزالتها، لذلك عليك اختيار لابتوب يتناسب مع توقعاتك من حيث عمر البطارية.

ذاكرة الوصول العشوائي RAM

تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من أهم المواصفات التي يجب أن تراعيها أيضا عند شراء لابتوب جديد، ويعتمد اختيارك على نوعية البرامج التي تحتاجها عند استخدامك للابتوب ومستوى العمل الذي تريد أن تنفذه على هذه البرامج، لذلك عليك أن تبحث في مواصفات البرامج وتوفر مواصفات أعلى منها في الجهاز الذي سوف تشتريه لضمان أفضل أداء للجهاز.

وبشكل عام توفر معظم الأجهزة محدودة الميزانية ذاكرة (RAM) سعتها 8 غيغا بايت، أما الأجهزة متوسطة ومتقدمة المستوى فيمكن أن توفر ذاكرة تصل سعتها إلى 16 أو 32 غيغا بايت، وبعض الأجهزة توفر إمكانية زيادة سعة الذاكرة العشوائية.

لوحة المفاتيح واللمس

من أجل أن يؤدي اللابتوب الجديد مهاما كثيرة يجب التأكد من أن لوحة المفاتيح تعطي ردود أفعال قوية عند اللمس عليها، وأن تتوفر السهولة الكاملة في التنقل بين مفاتيح اللوحة.