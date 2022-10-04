الحيوانات المهددة بالانقراض وكيفية حمايتها

جرى تصنيف أكثر من 37.400 نوع من الحيوانات كحيوانات مهددة بالانقراض خلال 2022 ومن بينها 3.483 نوعا يعتبر تحت تهديد الانقراض الشديد وتعتبر نسبة بقاء هذه الأنواع خلال العشرة سنين القادمة (أو خلال الأجيال الثلاثة القادمة لها) أو انقراضها فعليا 50%.

تتضمن أسباب انقراض الحيوانات أو إدراجها في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض بعض الأسباب الطبيعية التي تتعلق بالمناخ والكوارث الطبيعية والاصطفاء إلا أن معظم الأسباب في الحقيقة تعتبر ناتجة عن بعض نشاطات الإنسان وأعماله التي تضر بالبيئة وبأنواع محددة من الحيوانات مثل الصيد غير المرخص والتوسع الزراعي والتعمير والإنشاء وأعمال المناجم وتمديد السكك الحديدية والنشاطات البشرية التي تؤثر على المناخ وتغيراته.

الحيوانات الأكثر تهديدا بالانقراض

يتضمن الجدول التالي قائمة بأبرز الأنواع المهددة بالانقراض وفق اللائحة الحمراء لـ(IUCN):

الحيوان الاسم العلمي عدد الحيوانات المقدر عام 2022 غوريلا الأورانغوتان Pongo 120.000 سلحفاة هوكزبيل Eretmochelys imbricata 15.000 إلى 23.000 أنثى قادرة على التزاوج الغوريلا Gorilla beringei أقل من 320.000 وحيد القرن Rhinoceros Sondaicus أقل من 30.000 قرش المطرقة Sphyrnidae غير محدد طائر المكاو Ara Ambiguus غير محدد النحل الطنان Bombus غير معروف الفيل السومطري Elephas Maximus Sumatrensis أقل من 2.800 النمر السومطري Panthera Tigris Sondaica 328- 908 التمساح الفلبيني Crocodylus Mindorensis 100

حماية الحيوانات المهددة بالانقراض

التعرف على الأنواع المهددة بالانقراض بالقرب منك

إن الخطوة الأولى في حماية الحيوانات وخصوصا الأنواع المهددة بالانقراض منها هي معرفتها وإدراك أهميتها للبيئة ولحياتنا. إذا كنت مهتما بحماية الحياة الطبيعية فيمكنك البدء بالتعرف على الحيوانات التي تعتبر المنطقة التي تعيش فيها موطنها الطبيعي ثم معرفة الأخطار التي تهددها خصوصا إذا كانت ناتجة عن أفعالٍ بشرية مثل المعامل والصناعات والنفايات الناتجة عنها أو استحواذ المجمعات السكنية على مساحات من الغابات وإلحاقها بالعمران المدني. يمكنك أيضا تثقيف الأشخاص من حولك عن هذه الأنواع وأهميتها وتوقيع عريضة أو تقديم شكوى للبلدية أو الجهة المسؤولة لوقف الأعمال التي تهدد حياة الحيوانات.

زيارة المحميات والمنتزهات الطبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض

تؤمن المناطق المحمية مواطن طبيعية للعديد من الحيوانات والأنواع المهددة بالانقراض. إن زيارة المحميات الطبيعية التي تشرف عليها المنظمات البيئية أو حتى السلطات المحلية قد تكون حافزا إضافيا لحماية الطبيعية وخصوصا أن هذه المرافق عادة ما تقدم تفاصيل ومعلومات عن الحيوانات بحد ذاتها وعن طرق حمايتها. بالإضافة إلى ذلك قد يمثل العامل المادي إضافة جيدة لهذه الأماكن وتزويدها بما تحتاجه لحماية الحيوانات والعناية بها.

محاولة العيش بطريقة رفيقة بالحيوانات

يتلخص الأمر بتحصين منزلك لكي لا تجد نفسك في مواجهة مع الحياة البرية، على سبيل المثال حاول وضع القمامة في أكياس محكمة الإغلاق وفي مستوعبات خاصة قابلة للإغلاق واحرص على تسييج فنائك بحيث لا تتسلل بعض الحيوانات التي تهدد حياتك أو حياة أفراد أسرتك إلى الفناء.

من المفيد أيضا ترشيد استهلاك المياه في المنزل والفناء بهدف الحفاظ على الموارد المائية والحيوانات التي تعيش فيها أو تعتمد عليها للحياة. يقول الخبراء أيضا إن آلاف الطيور تلقى حتفها نتيجة الاصطدام بالنوافذ الزجاجية لأنها تظن أن بإمكانها العبور منها ولذلك قد يكون من المفيد وضع طبقة من اللاصق العاتم على الزجاج الخارجي الذي يبدو أسود اللون من الخارج.

دعم النباتات المحلية

إن جذب الحشرات المحلية مثل النحل والفراشات يعتبر مهما لتلقيح النباتات وخصوصا أن جلب الأنواع النباتية الدخيلة يؤثر بشكل كبير على الغطاء النباتي الأصلي في كل منطقة. ولذلك قد يكون من المفيد زراعة النباتات التي تشتهر بها المنطقة بشكل أساسي منذ عصور وخصوصا أن أنواعا كثيرة من النباتات تعتبر مهددة بالانقراض تماما مثل الحيوانات.

عدم استخدام المبيدات الحشرية والنباتية

بالرغم من أن استخدام المبيدات الحشرية والنباتية الكيميائية قد يكون مفيدا للمحاصيل الزراعية والمناظر الحديثة، إلا أن أضرار هذه المواد على المدى البعيد لا تعد ولا تحصى. على سبيل المثال قد ينقض أحد الحيوانات المهددة بالانقراض على فأر تعرض للمبيدات أو تناول نباتا تمت مكافحته بمبيد نباتي ما مما يؤثر في الصقر ويساهم بتقليل أعداد هذه الأنواع.

القيادة البطيئة

حان الوقت للإنسان أن يدرك أن الكثير من المناطق التي يسكنها تعود بالأصل إلى مملكة الحيوان وأنه هو الدخيل وليس العكس. واحدة من أكبر المخاطر التي يشكلها الإنسان على الحيوان تكمن أثناء قيادة السيارات بسرعة وعدم القدرة على التوقف قبل دهس الحيوانات التي تقطع الطريق المعبد طلبا للماء أو الغذاء. لذلك من المهم توخي الحذر أثناء القيادة وخصوصا في الأماكن التي تعتبر موطنا أصليا لبعض الحيوانات أو في الطرق التي تخترق الغابات.

الامتناع عن شراء بعض المنتجات الحيوانية

بالطبع لا نطلب منكم عدم شراء البيض أو الحليب وخصوصا أن الدجاج والأبقار ليست من الحيوانات المهددة بالانقراض ولكن يمكن الامتناع عن شراء المعاطف المصنوعة من الفرو الطبيعي الذي يعود للنمور أو الثعالب أو الدببة القطبية أو الحلي المصنوعة من عاج الفيلة والعطور المستخرجة من بعض أنواع الحيتان أو الغزلان. تعتبر تجارة بعض السلع التي يدخل في تصنيعها منتجات تعود للحيوانات المهددة بالانقراض أمرا غير قانوني في معظم دول العالم إلا أن هناك سوقا سوداء لهذه السلع.

تتضمن أيضا هذه التجارة غير القانونية الحيوانات التي لا تزال على قيد الحياة مثل بعض أنواع الطيور كالمكاو والببغاء وبعض أنواع الأفاعي والسلاحف وأيضا بعض الأنواع النباتية مثل الأوركيد وبعض العصاريات.

التبرع للمنظمات التي تعنى بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض

عادة ما تكون تكاليف العناية بالحيوانات باهظة بسبب توفير المأكل والمساحات المخصصة لها والرعاية الطبية، ولكن في بعض الحالات يحتاج المشرفون على المحميات الطبيعية استئجار أشخاص متخصصين للحماية من الصيادين غير القانونيين أو المرخصين ما يستدعي معدات وتكاليف إضافية.

يمكنك التبرع بهدف المساهمة بتغطية هذه التكاليف وغيرها عبر الاستفسار لدى المنظمة التي تنوي التبرع لها بالمال أو عبر بحث بسيط على الإنترنت.