كل ما تحتاجين لمعرفته عن أجهزة الليزر المنزلي

ما هو جهاز إزالة الشعر بالـ IPL؟

ترمز (IPL) إلى الأحرف الأولى من (Intense Pulsed Light) ويعني ذلك "نبضات الضوء المركزة" التي تعتمد على إطلاق أشعة ضوئية أو ومضات مركزة تمتصها البشرة وتحديدا الأصبغة غامقة اللون (الميلانين) في الشعر. ينتقل شعاع الضوء هذا إلى الشعرة ويتسبب بتيبّس قلب الشعرة فلا تتمكن من النمو مجددا.

هل أجهزة IPL هي ذاتها أجهزة الليزر؟

إن أجهزة الليزر المنزلي جميعها تعتمد على تقنية (IPL) التي تختلف تماما عن أجهزة الليزر التي تستخدم في العيادات الجلدية وعيادات إزالة الشعر بالليزر والتي تتطلب إشرافا طبيا وتطبيقا من قبل أشخاص مختصين بسبب خطورتها على الجلد. عادة ما تعطي أجهزة الليزر الاحترافية أشعة ضوئية أقوى بكثير من أجهزة الليزر المنزلي وتكون أكثر تحديدا بهدف الحصول على نتائج دائمة.

الليزر المنزلي والألم

تعمل أجهزة الليزر المنزلي عبر إطلاق شعاع مركز من الضوء يستهدف اللون في الشعرة، يتحول هذا الضوء إلى حرارة ما يعمل على تخريب البصيلة وجسم الشعرة بحد ذاته. وقد أثبتت التجربة أن الألم الناتج عن هذه العملية محدد وسريع ويوصف بأنه حرارة زائدة لا تصل إلى الإحساس بالحرق أبدا وعادة ما يكون أكثر لدى ذوي البشرة الرقيقة خصوصا في منطقة الشفة العليا والذقن.

معظم أجهزة الليزر التي تستخدم في العيادات الاحترافية مجهزة بآلية تبريد تتلخص بتيار قوي مستمر من الهواء البارد على المنطقة المستهدفة من الجلد ما يساعد كثيرا على تخفيف الألم. كما تمت الملاحظة أن الألم يزداد عندما تزداد درجة حرارة الجسم ولذلك ينصح بعدم التوتر والحركة السريعة قبل استخدام جهاز الليزر، أما بالنسبة لأجهزة الليزر المنزلي فليس هناك حاجة لجهاز التبريد لأن الأجهزة المنزلية تعتبر أقل تأثيرا وألما من أجهزة الليزر الطبية أو الاحترافية.

ما هي أنواع البشرة التي ينجح معها استخدام أجهزة الليزر المنزلي؟

يعمل جهاز الليزر المنزلي (IPL) بشكل فعال على الكثير من أنواع البشرة إلا أن النتائج المثلى تكون عند اللواتي يتناقض لون بشرتهن مع لون الشعر لديهن. بكلمات أخرى إذا كان الشعر أشقرا والجلد فاتح اللون أو إذا كان الشعر داكنا والبشرة أيضا داكنة فقد لا يكون جهاز الليزر المنزلي أفضل خيار. في المقابل إذا كانت بشرتك حنطية أو بيضاء وشعرك أسودا أو بنيا فقد تحصلين على نتائج رائعة عند استخدام أجهزة الليزر المنزلي أو (IPL).

تعتمد كمية طاقة الضوء التي تحتاجينها للحصول على نتائج جيدة على لون البشرة بالدرجة الأولى، وبعض أجهزة الليزر المنزلي مجهزة بحساسات تعمل على تقدير مستوى هذه الطاقة والإعدادات الموصى بها والتي يمكن أن يتم برمجة الجهاز تلقائيا وفقها.

هل تعمل أجهزة الليزر المنزلي جيدا على الشعر الأحمر؟

يحتوي الشعر الأحمر أو الأصهب على كمية صباغ أقل من غيره من ألوان الشعر والتي يمكن للجهاز أن يستهدفها بحزمة الضوء التي يطلقها ولذلك يعتبر جهاز الليزر المنزلي غير مناسب جدا مع الشعر الأحمر.

كيف تستخدمين جهاز الليزر المنزلي؟

يتم وضع الجزء الفعال من الجهاز أو الفوهة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها مع الحرص على ملامسة البشرة. في بعض أجهزة الليزر المنزلي لا يبدأ الجهاز بالومضان إلى أن تلتصق هذه الفوهة بالبشرة وتعتبر هذه الخاصية من عوامل الحماية والأمان لتلافي الومضان في العينين أو على منطقة لا تريدين إزالة الشعر منها مثل شعر الرأس والحاجبين مثلا.

عند تطبيق جهاز الـ(IPL) على منطقة صغيرة من الجلد مثل الشفة العليا أو الإبطين، يمكن الاعتماد على زر الومضات الفردية (Pulse) أما عند معالجة مناطق كبيرة من الجسم مثل الساقين فيمكن الاعتماد على خيار الومضات التلقائية المتلاحقة أثناء تمرير الجهاز (Glide) ما يسهل ويسرع عملية استخدام الجهاز.

كم يستغرق استخدام الجهاز؟ وكم جلسة يحتاج؟

تستغرق معالجة منطقة الإبطين حوالي 90 ثانية فقط، أما بالنسبة لمنطقة الساقين فقد تستغرق حوالي 13- 15 دقيقة وقد تستغرق منطقة الساعدين حوالي 5 دقائق.

ينصح بتطبيق جلسة واحدة خلال كل أسبوعين مثلا بالنسبة للجلسات الأربع الأولى ثم يمكن تطبيق جلسة كل أربعة أسابيع مثلا. عادة ما تبدأ ملاحظة النتائج الإيجابية بعد الجلسة الرابعة من المعالجة حيث يبدأ الشعر بالتساقط من تلقاء نفسه إلا أن هذه المدة أو هذا المعيار يختلف من شخص إلى آخر حسب العمر ولون الشعر والبشرة ومعدل نمو الشعر الاعتيادي وتوقيت بدء المعالجة.

ويفيد 98% من الأشخاص الذين استخدموا أجهزة الليزر المنزلي الحديثة بأنهم لاحظوا تناقصا في الشعر بعد الجلسة الثامنة من استخدام جهاز الليزر المنزلي، وأنهم بعد إتمام 12 جلسة (بالنسبة للشعر الداكن) تلاشى الشعر غير المرغوب به تماما.

هل يمكن استخدام جهاز الليزر المنزلي على أي منطقة في الجسم؟

يمكن استخدام أجهزة الليزر المنزلي (IPL) على أي منطقة في الجسم بدءا من الوجه إلى الإبطين والساعدين والبطن وخط البيكيني أيضا. وللتفصيل أكثر عن هذا الاستخدام يمكنك تطبيق هذا الجهاز على الوجنتين والشفة العليا والذقن والساقين والفخذين وأي منطقة أخرى في الجسم ما عدا العينين والحلمتين.

هل يمكن استخدام جهاز الليزر المنزلي على الجلد الموشوم أو الأسمر بفعل أشعة الشمس؟

لا يجب أن يستخدم جهاز الليزر المنزلي على المناطق التي تحتوي على أوشام (Tattoo) حيث أن الصبغة الصناعية في الوشم تمنع أشعة الضوء التي يطلقها الجهاز من تحديد بصيلة الشعر بشكل دقيق ما قد يؤدي إلى إحساس بالحرق في الجلد.

أما إذا كنتي من محبي حمامات الشمس (البرونزاج) فلا ينصحك الخبراء باستخدام جهاز الليزر المنزلي بعد التعرض لأشعة الشمس لأن الجهاز قد يؤدي إلى ضرر في الجلد الداكن بنفس الطريقة كما أن البشرة في هذه الحالة عادة ما تكون حساسة أكثر.

هل يمكن للرجال استخدام أجهزة الليزر المنزلي؟

بالطبع يمكن لأي شخص أن يستخدم أجهزة الليزر المنزلي التي تعمل بتقنية (IPL) إلا أن شعر الرجال عادة ما يكون أكثر سماكة من شعر النساء وخصوصا في منطقة الصدر والوجه ولذلك قد يحتاج الرجال إلى عدد أكبر من الجلسات.