كل ما تحتاج لمعرفته عند كتابة السيرة الذاتية

ماهي السيرة الذاتية؟

السيرة الذاتية عبارة عن سرد لحياة الإنسان في الجوانب التي تطلبها الوظيفة، من خبرات ومؤهلات وإنجازات وجوائز وشهادات، والتي من خلالها يكوّن صاحب العمل أو مدير قسم التوظيف في العمل المتقدَّم له الانطباع الأولي عن الشخص المتقدِّم للعمل إما بالقبول أو الرفض لإجراء مقابلة العمل.

ما هي المعايير التي يجب اتباعها عند كتابة السيرة الذاتية؟

إنّ أهم ما يلزم في كتابة السيرة الذاتية ما يلي:

كتابة الخبرات والمؤهلات من الأحدث إلى الأقدم.

الابتعاد قدر الإمكان عن أسلوب الوهم والتدليس الذي يعطي انطباعا مغايرا وأضخم من الواقع.

كتابة معلومات دقيقة وصادقة.

المكتوب سوف يشكل انطباع أولي عنك في البداية، بحيث لا يمكنه أن يظلمك، إذ تحوي هذه السيرة الذاتية على أفضل المواصفات العلمية والعملية.

يجب أن تكون السيرة الذاتية مرتبة ترتيبا جميلا وأنيقا، بحيث يمكن الوصول بسهولة إلى مختلف أقسامها فلا يجب أن يضيع رب العمل أثناء بحثه عن خبراتك وشهاداتك وأعمالك.

أن تكون السيرة الذاتية خالية من الأخطاء النحوية والإملائية، وأن تبتعد عن المبالغة والأسلوب الأدبي.

الاختصار والإيجاز، وعدم الإكثار في ذكر التفاصيل.

كتابة المعلومات الشخصية بدقة، مثل الاسم وبيانات الاتصال والعنوان.

لا يفضل ذكر الراتب الذي تريده إلا إذا طلب منك بالإعلان عن الراتب الذي تريده.

لا ينبغي أن تسيء للشركة التي عملت بها سابقا، أو أن تسيء إلى مدير الشركة أو زملائك السابقين.

أن تكون واضحا تماما في سيرتك الذاتية، أي لا تفترض أنّ القارئ يعرف أي شيء تعتبره بديهيا.

طريقة كتابة السيرة الذاتية أو CV

يجب أن تتضمن السيرة الذاتية عدة نقاط هامة من المعلومات الشخصية ومنها ما يلي:

البيانات الشخصية

الاسم.

تاريخ الميلاد.

الجنسية.

العنوان.

الحالة الاجتماعية.

رقم الهاتف.

البريد الإلكتروني.

عنوان صفحة الإنترنت الشخصية.

المؤهلات التعليمية والأكاديمية

اسم التأهيل والتقدير.

اسم المؤسسة التعليمية، المعهد أو الجامعة، أو الكلية التي استلمت منها الشهادة.

تاريخ الحصول على التأهيل.

المهارات الشخصية

إنّ المهارات الشخصية في السيرة الذاتية تعد من أهم ما يجب التركيز عليه، لأنها ما تعطي انطباعا عن شخصيتك بشكل عام، مثل:

وجود قدرة على التعامل مع ملفات مختلفة بطريقة احترافية.

القدرة على العمل بدوام طويل.

التواصل بطريقة فعالة مع مختلف العملاء.

القدرة على التعامل والتكيف مع مختلف البرامج التي تطلبها الوظيفة.

اتقان التواصل الفعال بسلاسة.

اللغات

إنّ اللغات أمر في غاية الأهمية ومن الضروري كتابة اللغات التي يتقنها العامل مع التركيز على تحديد مستوى اللغة التي تتقنها سواء من ناحية المحادثة أو من ناحية الكتابة.

التزكية

يطلق عليها أيضا المعرَفون عبر ذكر اسم شخصين، أو ثلاث يشهدون لك بالكفاءة والخبرة مثل زملائك في المدرسة أو الجامعة أو المدراء أو الزملاء في العمل السابق.

الهدف الوظيفي

إنّ الهدف الوظيفي في السيرة الذاتية هو تركيز صاحب العمل أثناء قراءته السيرة الذاتية، وذلك عن طريق ذكر القيمة التي يمكن أن يضيفها الشخص للشركة، بالتالي على الشخص أن يكون صادقا بكتاباته أو يكون متقنا للعبارات المكتوبة، مع الحرص على عدم جعلها أكبر من قدرته ولا أضيق منها.

إرشادات ونصائح يجب اتباعها لكتابة سيرة ذاتية ناجحة

هناك العديد من الإرشادات لكتابة السيرة الذاتية، منها:

يجب أن تكون السيرة الذاتية معبرة كاملةً عن صاحبها.

يجب الانتباه على فكرة إقناع الآخرين وذلك عن طريق استخدام لغة رسمية واضحة.

خلو السيرة الذاتية من الأخطاء المطبعية والأخطاء النحوية.

الإيجاز والاختصار.

الصدق عند تقديم المعلومات.

التحقق من تنسيق السيرة الذاتية، لأنه من الضروري تنسيق السيرة الذاتية بشكل ممتاز.

تقديمها إلى مرجع لغوي.

مصادر لتحميل قوالب جاهزة

موقع Resume

يعد من المواقع الأكثر شهرة التي تساعد في كتابة السيرة الذاتية دون عناء، وذلك عن طريق تقديم قوالب جاهزة تناسب الجميع وبالتالي ما عليك سوى ملء البيانات الخاصة بك.

موقع Canva

يقدم لك هذا الموقع حوالي ألف نموذج بمختلف الأنواع.

موقع Visualcv

يقدم هذا الموقع عدة نماذج باللغتين الإنجليزية والعربية.

موقع Visme

يقدم لك هذا الموقع ما يقارب خمسة عشر نموذجا بطريقة احترافية.

موقع COOLFREECV

يمتاز هذا الموقع بالسهولة والبساطة، حيث يستطيع أن يقدم نماذج مختلفة، وكذلك يقدم لك قوالب جاهزة وكل ذلك مجاني.

أفضل مصدر لتصميم وإنشاء CV احترافي

موقع VisualCV

يمكن عن طريق هذا الموقع تعديل سيرتك الذاتية القديمة وذلك عبر تحميلها والتعديل عليها أو إعادة كتابتها من جديد.

موقع CVexemple

هذا الموقع يساعد على إنشاء سيرة ذاتية أون لاين.

موقع CVmkr

يختص هذا الموقع بإنشاء رسومات بيانية ومخططات معلوماتية.

موقع Easel.ly

هذا الموقع يختص بتصميم وإنشاء سير ذاتية احترافية وبطريقة سهلة.

موقع Canva

هذا الموقع يعد للتصميم حيث يتيح للمستخدمين إنشاء سير ذاتية بطريقة إبداعية.

أنواع السير الذاتية

السيرة الذاتية الورقية

هي السيرة الذاتية المطبوعة أو المكتوبة على أوراق عادية، وعادةً يتم إرسالها عن طريق البريد العادي، أو عن طريق تسليمها شخصيا إلى الجهة التي قدم عن طريقها صاحب السيرة.

يعتبر هذا النوع من السير هو الأقدم من نوعه، فحاليا مع تطور وسائل الاتصالات وانتشار الإنترنت أصبح الاعتماد على هذا النوع قليلا.

السيرة الذاتية الإلكترونية

بات من الشائع إنشاء سيرة ذاتية عن طريق برامج تحرير نصوص أو عن طريق إنشاء سيرة ذاتية وتحويلها مؤخرا إلى ملف بصيغة (PDF)، ومن ثم إرفاق الملف ضمن طلب التقديم وذلك عبر رسائل البريد الإلكتروني .

كما بدأت بعض المؤسسات والشركات بوضع نماذج جاهزة للسيرة الذاتية وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني، حيث يتطلب أن تملأ النموذج بمعلوماتك الشخصية، بعد ذلك يتم الضغط على زر إرسال، ثم يصل النموذج خلال ثواني، بالتالي يجب أن تكون السير الذاتية جميعها مطابقة لنموذج واحد.

السيرة الذاتية المصورة

ظهر هذا النوع من السير الذاتية حديثا، حيث يقوم الشخص بتصوير فيديو يقدم نفسه فيه، ويعرض من خلاله خبراته وإنجازاته والكفاءات التي يتمتع بها والشهادات الحاصل عليها.