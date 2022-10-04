كيف أجدد ملابسي القديمة؟

قبل البدء بتجديد ملابسك القديمة من المهم أن تتواجد لديك بعض الأدوات الضرورية لهذه المغامرة مثل إبرة الحياكة والخيطان بعدة ألوان ومقص القماش ومكواة وبعض الدبابيس. بالإضافة إلى هذه المعدات الموجودة في كل بيت فقد تحتاج إلى طريقة تترك بها علامات على القماش مثل الطباشير الذي يمكن غسله بسهولة عن الملابس أو حتى قطعة مدببة من الصابون.

إزالة الوبر

مع مرور الوقت قد تبدأ الشعيرات الصغيرة على الملابس الصوفية بالتجمع وتشكيل كراتٍ صغيرة وخصوصا في الأماكن التي تحتك ببعضها البعض أو بالملابس الأخرى مثل المعاطف. يمكن لإزالة هذه التكتلات أن تعيد للملابس رونقها فتبدو جديدة تماما.

يمكن شراء قطعة خاصة بإزالة هذه الآثار عن الملابس الصوفية من متاجر القماش والملابس ولكن ذلك ليس ضروريا، حيث يمكن تقفي هذه الكتل يدويا وشدها إلا أن ذلك قد يستغرق وقتا طويلا. كحل بديل يمكن استخدام شفرة حلاقة للاستعمال مرة واحدة و "حلاقة" هذه التكتلات عن سطح السترة كما يمكن استخدام سكين حادة في هذه المهمة عبر وضع لوح من الكرتون تحت السترة وتمرير السكين عليها مع توخي الحذر من ثقبها.

الصباغة

إذا كانت ألوان الملابس تتلاشى أو تبهت مع مرور الوقت فليس عليك إلا استخدام صبغة القماش المشابهة للون الملابس الأصلي لتجديدها وإعطائها ألوانا خلابة وحيوية من جديد.

أما إذا كانت ملابسك بيضاء أو فاتحة اللون فبإمكانك اختيار لون جديد لتبدو الملابس بهذه الطريقة جديدة تماما وكأنها قطعة ملابس أخرى. على سبيل المثال يمكن صباغة فستان الزواج الأبيض، وخصوصا إذا كان الزواج فاشلا، بألوان أخرى وارتداؤه في حفلات لاحقة.

يشير خبراء الموضة إلى ضرورة تبليل الملابس كليا عند صبغها لأن ذلك يضمن لونا موحدا، كما يمكن اللجوء إلى إزالة اللون بطرق متعددة باستخدام الكلور.

طبعات الملابس

يمكنك التوجه إلى محلات القماش المحلية وشراء عدة طبعات تناسب ذوقك الشخصي والقطعة التي تريد تجديدها. يمكن اختيار الطبعات التي يتم تثبيتها عبر الحياكة على الملابس أو الطبعات التي يتم كيها لتلتصق بالقماش مع الحرارة. تعطي هذه الطبعات منظرا جديدا تماما للملابس وهي متنوعة الأشكال فمنها شعارات أو كلمات تحفيزية أو صور لشخصياتك المفضلة من الأنمي أو رسوم الكرتون والحيوانات والشعارات الصورية التي لا تعد ولا تحصى.

تتميز طبعات الملابس الحديثة بإمكانية استخدامها على الملابس كلها وليس فقط على الجينز كما كان الحال في السابق. على سبيل المثال تقول إحدى خبيرات الموضة إنها استخدمت الطبعات التي عليها لؤلؤ لتعطي أحد فساتين الزواج البسيطة رونقا وجمالية مترفة.

استبدال الأزرار

حتى لو كنت من أصحاب القدرات البسيطة في الحياكة فلا بد أنك قادر على تبديل الأزرار خصوصا إذا قمت بمتابعة دليل أو فيديو توضيحي على "يوتيوب" مثلا. تكمن أهمية تبديل الأزرار بملء المكان الفارغ لأحد الأزرار التي سقطت أو حتى استبدال الأزرار كلها بطقم عصري من الأزرار.

تكمن جمالية استبدال الأزرار القديمة بالقدرة على اختيار مجموعة جديدة من الأشكال أو المواد التي جرى تصنيع الأزرار منها، على سبيل المثال يمكنك الاستغناء عن الأزرار البيضاء المسطحة القديمة على قميصك الحريري بمجموعة من الأزرار على شكل لآلئ أو الأزرار المعدنية الطولانية ذات اللون البرونزي أو الذهبي.

إضافة القماش المنخرم

بالرغم من أن القماش المنخرم مثل الدانتيل أو الكيبير يبدو صعب التركيب إلا أنه من السهل في الحقيقة إضافته إلى سترة أو قميص قديم لإعطائه رونقا جديدا. يمكن استخدام الإبرة والخيط للقيام بهذه المهمة وليس من الضروري استخدام آلة الخياطة للوصول إلى المظهر الذي تتمناه. على سبيل المثال يمكن إضافة طبقة من القماش المنخرم على نهاية الأكمام لإعطاء مظهر أنثوي لطيف وأنيق.

تقصير الملابس

قد تكون السراويل من أكثر القطع التي يمكن تجديدها بسهولة وبشكل يدوي. كل ما عليك فعله هو تغيير طول السروال ليتحول إلى سروال يصل فوق الكاحل أو حتى سروال قصير فوق الركبة. يمكن إتمام هذه المهمة عبر طيّ نهاية السروال بطول محدد وطي الجهة الأخرى منه بنفس الطريقة وتثبيت الطول بواسطة الإبرة والخيط.

يشير خبراء الحياكة إلى ضرورة ترك أكثر من 2 سم في نهاية القماش عند القص أو حتى الاعتماد على طريقة الثني بدلا من القص، كما أنهم يشيرون إلى أن سراويل الجينز قد تكون أصعب من حيث الحياكة باليد.

بالطبع يمكن أيضا تقصير الفساتين إلى الطول الذي تراه مناسبا إلا أن المهمة قد تكون أصعب بسبب طول القماش الذي يجب حياكته. أما بالنسبة القمصان والسترات فيمكن تقصير الأكمام وإضافة القماش المنخرم كما ذكرنا في النصيحة السابقة.

تعديلات بسيطة على القصة أو التفصيلة

إذا كنت تعتبر نفسك ذا خبرة حتى لو كانت بسيطة في الحياكة فقد تتجرأ على خوض مغامرة تغيير قصة قطعة الملابس. على سبيل المثال إذا أردت تجديد فستان واسع قديم يمكنك إضافة بعض القطب بتحديد الخصر وجعل الفستان أضيق. ينطبق الأمر كذلك على القمصان وحتى السراويل القماشية التي يمكن تعديلها لتصبح مناسبة لمقاساتك أكثر.

تغيير الملابس كليا

قد تكون هذه النصيحة هي الأكثر جرأة في هذه المقالة فعلى سبيل المثال يمكن تحويل القمصان الرجالية إلى قمصان نسائية مع بعض القص والقياس والحياكة أو حتى يمكن تحويلها إلى ملابس أو فساتين للفتيات الصغيرات. كل ما عليك فعله لتحقيق هذه الغاية هو قص الأكمام والجوانب حسب مقاسات الطفلة وحياكة الأطراف، ويمكن أيضا إضافة شريط مطاطي على الخصر ليصبح الفستان مناسبا أكثر.

عند خوض هذا النوع من المغامرات يجب الأخذ بعين الاعتبار نوع القماش الذي نقوم بتحويله لأن بعض أنواع الأقمشة قد يصعب التعامل معها مثل الصوف والساتان.

الإكسسوارات المناسبة تعطيك قطعا جديدة

عند التفكير بالإكسسوارات المناسبة لتجديد قطعة ما من الملابس فالخيارات لا تعد ولا تحصى وتعطيك الفرصة المريحة للتفكير خارج الصندوق. قد تكون الإكسسوارات الجديدة عبارة عن حزام جلدي فوق فستان واسع أو سترة جلدية بدون أكمام أو حتى حذاءً مميزا أو عقدا جريئا من الخرز الكبير.