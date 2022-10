ما هي التخصصات التي يطلبها سوق العمل حاليا؟

في ظل عصر عنوانه التكنولوجيا، تغيرت الصورة النمطية للمهن الرائجة اليوم، وتلاشت المفاهيم التقليدية حول التخصصات الأكثر طلبا في العالم، لتحتل القائمة مهنا لن تتوقع كونها السائدة.

فما هي هذه المهن؟ وكيف أثرت ازمة كورونا في السنتين المنصرمتين على واقع العمل وأهمية التخصصات؟ وما هي المهن التي تناسب مهاراتك وفق اعتقادك؟

التكنولوجيا سباق العصر

تحتل تخصصات الكمبيوتر والتكنولوجيا رأس القائمة، لتتربع على عرش المهن الأكثر طلبا اليوم، إذ يعتمد العالم بشكل متزايد على تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر لإنجاز الأعمال المختلفة والبقاء متصلًا طوال الوقت، ومن هذه المهن:

الأمن الإلكتروني

لا تتوقف أعمال المخربين على الحياة الواقعية، ليطال تخريبهم الإنترنت، واليوم مع ازدياد التهديدات الأمنية المترافقة مع ازدياد أعداد مستخدمي الإنترنت وتطور أنظمة الاختراق وأساليب القرصنة، نبعت الحاجة الى تخصص الأمن الإلكتروني أو ما يعرف "الأمن السيبراني".

يسلط نائب رئيس شركة "Convergint Technologies" توني فاركو الضوء على أن مديري الأمن السيبراني واحدة من أكثر الوظائف طلبًا، ويستشهد بتقرير وظائف الأمن السيبراني الخاص بشركة "Cybersecurity Ventures" لعام 2018-2021، ومن مخرجاته أن هناك ما يزيد عن مليون وظيفة في مجال الأمن السيبراني.

متخصص ذكاء اصطناعي

تحوز تخصصات الذكاء الاصطناعي ومجالاته رتبة هامة من حيث تطورها السريع وزيادة الطلب عليها، إذ تعتبر من أكثر الوظائف طلبًا اليوم، واختصاصي الذكاء الاصطناعي هو الشخص المسؤول عن برمجة الحواسيب والأجهزة لتعمل وفق الخصائص والسمات التي يحددها، وتعتبر مطلوبة في جميع المجالات اللوجستية، والصناعية، والتنقيب وغيرها من المجالات الأخرى، وهذا العلم يبرهن على أن الآلة قادرة على فعل كل ما يفعله الإنسان. بالرغم من أنها من الوظائف الجديدة، إلا أن الطلب عليها مرتفع وسوف يزيد في المستقبل، وذلك لتعلقنا بالتكنولوجيا في جميع جوانب حياتنا.

مطورو التطبيقات والأنظمة

إن الحاجة المتزايدة لتطبيقات الهواتف تجعل وظيفة تطوير التطبيقات من أفضل الوظائف في العالم، ويقوم مطورو التطبيقات بإنشاء وبرمجة وتصميم التطبيقات التي يستخدمها العديد من الأشخاص، والتي يمكن أن تكون لعبة أو تطبيقا تعليميا ومن التطبيقات البسيطة الى التطبيقات المعقدة.

بالنسبة لتطوير الأنظمة فإنه لا يمكن أن تعمل جميع الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب من دون أنظمة تشغيل، وبالتأكيد سوف تكون وظيفة تطوير الأنظمة من الوظائف التي لها مستقبل زاهر.

إدارة الأعمال ضرورة متزايدة الأهمية

لا تقل تخصصات إدارة الأعمال والموارد البشرية أهمية عن تخصصات التكنولوجيا اليوم من حيث الطلب والاحتياجات، فبعد أن أدركت البشرية قرنها الـ21، لم تعد المشاريع الاستثمارية وإدارة رؤوس الأموال وتنظيم علاقات الموظفين والإشراف ودراسة الجدوى والتحليل الشامل للمشاريع أمرا بهذه السهولة، لتظهر الحاجة إلى تطبيقات إدارة الأعمال التي فرضت نفسها كحاجة ملحة انطلاقا من أهميتها، ومن تطبيقاتها الأكثر طلبا اليوم:

محلل بحوث التسويق

يقوم محلل بحوث التسويق بفهم سلوك المستهلكين والمنافسين ما يساعد الشركة على صياغة إستراتيجية وتسويقية مناسبة، وهذا هو السبب لإدراجنا وظيفة محللين بحوث التسويق في قائمة أكثر الوظائف طلبًا فهم يقومون بالبحث عن عادات الشراء والتركيبة السكانية للمستهلكين وذلك لمعرفة حاجات ورغبات العملاء ما يمكن الشركة من تصنيع منتجات فعالة في السوق، كما يقومون بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمنافسين ونقاط قوتهم وضعفهم وهذا ما يؤكد على كونها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها من قبل الشركات المنافسة التي تطمح دوما لأفضل صيغة من صيغ التواصل والعلاقات مع العملاء.

محاسب مالي

تعد هذه المهنة اليوم من أكثر المهن شيوعا وطلبا لدى مختلف الشركات والمؤسسات وأصحاب الاستثمارات الصغيرة منها والكبيرة، حيث أن المحاسبين يقومون بتسجيل وتبويب العمليات المالية في الشركة، وأيّ شركة لا بد من أن يكون بها محاسبا لإعداد البيانات المالية وحساب الضرائب والمرتبات والاحتفاظ بالسجلات.

يمكنك الحصول على المزيد من الفرص في مجال المحاسبة عن طريق الحصول على شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA)، والتي تتطلب من الخبرة والمؤهلات ما يناسب ويلائم تعقيدات هذه المهنة اليوم وأشكالها المترقية.

التسويق الإلكتروني

كل شركة تحتاج إلى مسوق إلكتروني للقيام بحملاتها الإعلانية حتى أصبحت عملية التسويق الإلكتروني من بديهيات الأسس العامة لمخططات العمل. حيث يساهم التسويق الإلكتروني بنسبةٍ كبيرةٍ في رفع نسبة الأرباح، وزيادة التنافس بين الشركات التي تعمل على تقديم نفس المنتج، بالإضافةً إلى تحسين الجودة؛ بسبب سهولة التواصل مع المستهلكين أو الزبائن.

أزمة كورونا واحتياجات القطاع الصحي

بعد ظهور فيروس كورونا وتفشيه في أنحاء العالم أجمع، وجدت البشرية نفسها أمام تحديات صارمة ومفاجئة كان لا بد من مواجهتها بأسرع وقت ممكن، ونستطيع القول إن النقص في الكادر الصحي الذي ازداد عجزه بأعداد الخسارات والوفيات بين أفراد الكادر، كان من أعتى التحديات التي فرضها واقع أزمة كورونا، لتصبح مهن الرعاية الصحية من أكثر التخصصات المطلوبة، ومنها:

التمريض

ارتفعت احتياجات المشافي لأفراد الطاقم التمريضي بشكل هائل إثر أزمة كورونا العالمية، فازدياد أعداد الإصابات والمرضى المقبولين في المشافي من جهة، والوفيات المترقية بين أفراد طاقم الممرضين من جهة أخرى، كانت عوامل حسم في الاحتياج الضروري والأكيد لأعداد كبيرة من الممرضين تخدم الفوضى الحديثة المترتبة على وباء فيروس كورونا.

كلنا تقريبا ندرك الفرق الجوهري بين مهمة الطبيب والممرض في قطاع الخدمات الصحية، فالممرض هو من يقدم الرعاية الفعلية للمريض قبل وبعد التدخلات الطبية الجراحية والتصويرية وغيرها، ويعمل على خدمة المريض والعناية به في غرف الإقامة أو العناية المشددة، ناهيك عن دوره في بعض الأحيان كمساعد طبيب، دون إغفال ذكر دوره في الوظائف الإدارية والبروتوكولات الروتينية في المشافي من إدخال وقبول وإلخ...

مقدم الرعاية المنزلية

مع زيادة أعداد المسنين، تزداد فجوة العرض والطلب للعاملين في مجال الرعاية المنزلية، ويقول مايك فلير نائب رئيس شركة "Franchise Business Solutions at Right at Home" (شركة متخصصة في الرعاية المنزلية): "بحلول سنة 2026، سيحتاج سكان العالم الآخذون في الزيادة بسرعة إلى العديد من مقدمي الرعاية المنزلية" وهذا ما جرى رصده بالإحصائيات والدراسات في القارة العجوز "أوروبا".