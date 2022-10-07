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مزاد على ماسة وردية يحطم رقما قياسيا عالميا

تاريخ النشر: 07/10/2022 - 18:48

مزاد على ماسة وردية يحطم رقما قياسيا عالميا
الماسة الوردية (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

بيعت ماسة وردية مقابل 49.9 مليون دولار في هونغ كونغ، الجمعة، لتكسر رقما قياسيا عالميا لأعلى سعر مقابل القيراط لماسة تباع في المزيد.

وماسة "ويليامسون بينك ستار" التي بلغ حجمها 11.15 قيراط، بيعت في مزاد بدار سوذبيز هونغ كونغ مقابل 392 مليون دولار هونغ كونغ (49.9 مليون دولار أميركي). وقدر ثمنها في البداية بواحد وعشرين مليون دولار.

وحصلت الماسة على اسمها من ماستين ورديتين أسطوريتين. الأولى كانت الماسة "ويليامسون" وحجمها 23.60 قيراط وقدمت للملكة البريطانية الراحلة، إليزابيث الثانية، كهدية زفاف عام 1947، بينما الثانية هي الماسة "بينك ستار" وحجمها 59.60 قيراط بيعت مقابل 71.2 مليون دولار في مزاد عام 2017.

وتعتبر "ويليامسون بينك ستار" ثاني أكبر ماسة وردية تظهر في مزاد. عادة ما تكون الماسات الوردية هي الأندر والأثمن من بين الماسات الملونة.

وقال توبياس كورميند، المدير الإداري لمؤسسة "77 دياموندز"، إنه "عندما تفكر في الرابط الجذاب بالملكة إليزابيث، وارتفاع أسعار الماسات الوردية بفضل ندرتها المتزايدة وعلى خلفية اضطراب الاقتصاد العالمي، تثبت هذه الماسة أنها عرض مغر للغاية للشخص المناسب".

وأضاف "الأصول الملموسة كالماسات العالمية لها تاريخ من جلب أسعار جيدة. بعض أفضل ماسات العالم شهد أسعارا مضاعفة خلال العشر سنوات الأخيرة".

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#الماسة الوردية
#مزاد
#هونغ كونغ

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