وفاة نجم سلسلة أفلام "هاري بوتر" هاغريد عن عمر ناهز 72 عاما

توفي الممثل البريطاني روبي كولتراين، المعروف عالميا بدور "هاغريد" في أفلام هاري بوتر، عن 72 عاما، على ما أعلنت وكيلة أعماله الجمعة.

وفارق روبي كولتراين، واسمه الحقيقي أنتوني روبرت ماكميلان، الحياة الجمعة في مستشفى فورث فالي الملكي في لاربرت بإسكتلندا، بحسب وكيلة أعماله بليندا رايت.

وأشادت مؤلفة قصص "هاري بوتر" جاي كاي رولينغ، بـ"موهبته الرائعة". وكتبت عبر تويتر "كنت محظوظة للغاية لمعرفته والعمل معه والضحك معه حتى البكاء".

وحصد الممثل المولود في إسكتلندا، إعجاب الأطفال في جميع أنحاء العالم لأدائه شخصية روبوس هاغريد، وهو شبه عملاق ذو لحية كثيفة يساعد الساحر الشاب هاري بوتر وأصدقاءه في مغامراتهم في مدرسة السحرة "هوغوارتس".

وفي الواقع، كان طول قامته 1,86 متر، لكن لأغراض الفيلم، أعطت المؤثرات الخاصة الانطباع بأنه أطول بكثير.

وقالت وكيلة أعمال الممثل الراحل "كان لدى روبي موهبة فريدة من نوعها، إذ شارك مايكل غامبون (الذي كان أيضًا جزءًا من سلسلة "هاري بوتر" وأدى دور الأستاذ دمبلدور) رقمًا قياسيًا بعد فوزه بثلاث جوائز بافتا (جوائز الأفلام البريطانية) لأفضل ممثل" عن دوره في سلسلة "كراكر"، في أعوام 1994 و1995 و1996.

وأشاد الممثل دانيال رادكليف الذي لعب دور هاري بوتر في السلسلة، بـ"أحد أطرف الأشخاص" الذين التقى بهم، واصفاً كولتراين بأنه "ممثل رائع".

برز روبي كولتراين في منتصف التسعينيات بفضل دور إدي "فيتز" فيتزجيرالد، وهو طبيب نفساني يساعد شرطة مانشستر في المسلسل البوليسي البريطاني "كراكر".

في التسعينيات، شارك أيضًا في فيلمين لجيمس بوند هما "The World Is Not Enough" و"GoldenEye"، من خلال دوره كرجل عصابات روسي وعميل سابق في الاستخبارات السوفياتية.

وكتب الحساب الرسمي لسلسلة أفلام جيمس بوند على تويتر "هذه خسارة مأساوية للعالم. كان ممثلًا استثنائيًا صاحب موهبة لا تعرف حدودًا".