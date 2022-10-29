سويسرا تسجل رقما قياسيا لأطول قطار ركاب بالعالم

عرب ٤٨ / أ ب

سجلت شركة سكك حديد سويسرية رقما قياسيا لأطول قطار ركاب في العالم خلال رحلة، اليوم السبت، على أحد أروع المسارات عبر جبال الألب.

وسيرت شركة "ريتيان" لسكك الحديد قطارا يبلغ طوله 1.9 كيلومتر ويضم 100 عربة ركاب و4 محركات على طول مسار ألبولا / برنينا من بريدا إلى برغون.

وصنفت منظمة اليونسكو المسار كموقع للتراث العالمي في عام 2008، حيث يمر عبر 22 نفقا، بعضها بشكل حلزوني عبر الجبال، وفوق 48 جسرا، منها جسر لاندفاسر الشهير.

واستغرقت الرحلة بأكملها، والبالغة قرابة 25 كيلومترا حوالي الساعة.

وذكر مدير شركة "ريتيان"، ريناتو فاسياتي، أن "الهدف من تسجيل الرقم القياسي هو تسليط الضوء على بعض الإنجازات الهندسية لسويسرا والاحتفال بمرور 175 عاما على إنشاء السكك الحديد السويسرية".