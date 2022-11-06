أسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها على العشاء

نعلم جميعا أن هناك أطعمة تعتبر مضرة بشكل عام ويجب الابتعاد عنها، ولكن هل كنت تعلم أن هناك أطعمة يجب تلافيها خصوصا في المساء؟

الابتعاد عن المأكولات النشوية في المساء

تعتبر البطاطس والمعكرونة والأرز جميعها من المأكولات النشوية التي يتم تناولها على العشاء بشكل شائع. ومع ذلك يشير مدربو الصحة الشخصيون إلى أن هذا النوع من المأكولات يتم يكسيره ضمن الجهاز الهضمي إلى السكر البسيط مما يرفع بدوره مستوى سكر الدم والأنسولين من بعده.

في هذه الحالة بالذات لا يتم حرق السكريات على شكل طاقة وإنما يتم تخزينها في الجسم على شكل دهون. تجدر الإشارة هنا إلى أن الأنسولين في الحالة الطبيعية يعمل على حرق السكريات خلال النوم ولهذا السبب يقال إن النوم يسبب خسارة الوزن، أما عندما يرتفع مستوى السكر في الدم تنقلب الآية ويتم اكتساب الوزن عوضا عن ذلك.

الابتعاد عن المأكولات الحارة على العشاء

قد تشكل هذه المعلومة مفاجئة للبعض، من غير الصحي تناول الطعام الحار والمليء بالبهارات عند المساء. يعود السبب في ذلك إلى تسبب الطعام الحار بالحرقة التي تزداد تأثيراتها السلبية عند الاستلقاء بعد تناول الطعام مما يسبب ارتجاع حمض المعدة إلى المريء وحتى إلى البلعوم. تسبب هذه الحالة انزعاجا شديدا وأرقا وقد تسبب الأذى للحبال الصوتية والحنجرة على المدى البعيد.

الابتعاد عن الكربوهيدرات البسيطة مساءً

بالرغم من أن الكربوهيدرات قد تكون مفيدة لك في الحالة الطبيعية فإنها قد تكون ضارة خلال الليل. يقول أختصاصيو التغذية إن هذه الأغذية تعتبر ذات مؤشر جلايسيمي عالي أي أنها سريعة الامتصاص والوصول إلى مجرى الدم. لهذا السبب إذا لم تكن تتمرن وتحرق هذه السكريات كمصدر للطاقة سيتم تحويلها في الجسم إلى دهون وتخزينها للاستخدام لاحقا مما يعني أنها قد تسبب اكتساب الوزن. ولذلك يجب تلافي تناول هذه الأطعمة بكل الوسائل الممكنة على العشاء.

من أشهر الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة والتي يجب تجنبها من قبل أي شخص يحاول عدم اكتساب الوزن نذكر:

البطاطا.

المعكرونة.

الحلويات.

البيتزا.

المشروبات الغازية.

السكر الأبيض.

المحليات السائلة.

الغلوكوز.

الفركتوز.

عصير الفواكه.

الخبز.

حبوب الإفطار.

عدم تناول المأكولات الدهنية مساءً

بالرغم من حالة الشبع والسعادة التي قد يسببها تناول الأطعمة الدهنية خصوصا في نهاية يوم متعب وشاق، يجدر بك تفادي إغراء الأطعمة الدهنية على العشاء بأي ثمن. بشكل عام يجب على الجميع تخفيض استهلاكهم من الأطعمة الدهنية كجزء من الحمية الغذائية الصحية، ولكن الابتعاد عن هذا النوع من المأكولات مهم على وجه الخصوص في المساء بسبب صعوبة هضمها على الجهاز الهضمي.

الكحول المسائية ليست صديقتك

يتناول الكثيرون شرابا كحوليا مع وجبة العشاء غير مدركين أن هذا المشروب قد يجعلهم يشعرون بالجوع بشكل أكبر من المعتاد ويشعرون برغبة بتناول الكربوهيدرات على وجه الخصوص. قد تؤدي هذه الحالة إلى الإفراط بتناول الطعام مما قد يجعل قضاء الليلة أصعب لهم.

بالإضافة إلى ذلك فالكحول في الحقيقة ليست إلا نوعا من السموم يؤثر على العقل والجسم. ومع أن الكثيرين يلجأون إلى تناول الكحول عند التوتر أو في أوقات الشدة، فقد يكون هناك بدائل أفضل من هذه المشروبات حتى على الأعصاب وخصوصا أن المشروبات الكحولية تحفز إفراز الكورتيزول وهو هرمون التوتر. بالإضافة إلى ذلك فقد تساهم الكحول بإضعاف الجملة العصبية مما يحفز التوتر وحتى هجمات القلق.

ومع أن الكحول قد يساعدك في الخلود إلى النوم إلا أن الدراسات تشير إلى أنها تؤثر على نوعية النوم في نهاية المطاف. وبالطبع ليس هناك مجال لمناقشة أهمية نوعية النوم خلال الليل على الصحة العقلية ولذلك يفضل التحكم بكمية الكحول التي يستهلكها الشخص عند العشاء.

الشوكولا بعد العشاء أيضا لها تأثير سلبي

من الطبيعي أن يستمتع الشخص بطبق تحلية بعد العشاء خصوصا عند الذهاب إلى المطعم، إلا أن الشوكولا تحتوي على السكر وعلى الكافايين وهما عنصران يجب تلافيهما في فترة المساء على وجه الخصوص.

الخضار المقلية ليست وجبة عشاء صحية

بالطبع تناول الخضروات على العشاء خيار صحي للغاية لأنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم وعلى الألياف مما يساعد في عملية الهضم وفي الوصول إلى توازن صحي ولكن بمجرد أن تلامس الخضروات الدهون في عملية القلي تصبح خيارا سيئا للغاية.

تعمل الخضروات مثل الفلفل الأخضر والجزر واليقطين والكوسا والباذنجان والملفوف على دعم الجسم بالأحماض الأمينية والألياف والمعادن والفيتامينات وهي مناسبة جدا للتحكم بالوزن. لذلك ينصح الخبراء بتناول الخضار المشوية أو المبخرة أو النيئة في السلطات أو المطبوخة في الحساء.

هل يكفيك طبق سلطة على العشاء؟

قد يظن البعض أن تناول طبق من السلطة يعتبر خيارا ممتازا لوجبة العشاء، وهو بالفعل خيار جيد إذا لم يكن الطبق الرئيسي أو الوحيد. مهما بلغ حجم طبق السلطة فهو في الحقيقة غير كاف لسد الجوع خلال الليل لأنه لا يحتوي على حاجتك من البروتين أو السعرات الحرارية ولأنه قد يشعرك بالشبع لساعة أو اثنتين قبل أن يغلبك الجوع وتتوجه إلى المطبخ لالتهام الأخضر واليابس.

بالطبع لا ننصحك بالاستغناء عن السلطة كليا ولكن لا يجب الاكتفاء بها. قد يكون الحل الوسط هو الخيار الصحيح بالنسبة لوجبة العشاء، فبالإضافة إلى السلطة الصحية يمكنك إضافة البروتين إلى وجبتك مثل صدر الدجاج أو الديك الرومي أو سمك السلمون أو التونة أو أي نوع تفضله من البقوليات.

الوجبات السريعة هي الأسوأ على العشاء

من بين كل ما يمكنك تناوله على وجبة العشاء على الإطلاق قد تكون المأكولات الجاهزة والوجبات السريعة هي الخيار الأسوأ. بالإضافة إلى احتوائها على كمية كبيرة من الملح وعلى الخبز الأبيض والدهون المتحولة التي تعتبر الأكثر ضررا على القلب وجهاز الدوران، فهي لا تقدم أي فائدة تذكر من حيث احتوائها على العناصر الغذائية الضرورية للجسم كما يسهل الإفراط في كمية الطعام التي يتم تناولها وهي بالمجمل ليست على مستوى عال من النظافة ويفضل تلافيها كل الأوقات وليس فقط على العشاء.