إياك ورمي قشور البيض بعد اليوم

تحتوي قشور البيض على 900 مغ من الكالسيوم الذي يمتصه الجسم وهو يتواجد فيها على هيئة كربونات الكالسيوم. بالإضافة إلى ذلك فإن قشر البيض يحتوي على عناصر أخرى مهمة للجسم مثل البورون والمغنيزيوم والمنغنيز والنحاس والحديد والكبريت وغيرها.

تستطيع أجسامنا امتصاص مسحوق قشر البيض حيث أنه من نوع الكالسيوم الذي يتمكن الجسم من استهلاكه بشكل تام ويفيد بشكل أساسي في زيادة كثافة العظام، ولذلك يمكن القول إن استهلاك قشر البيض المنتظم قد يساهم في محاربة ترقق العظام بالإضافة إلى عدة فوائد أخرى تشمل البشرة والأسنان والشعر أيضا.

أهم استخدامات مسحوق قشور البيض

استعادة نضارة البشرة

ضع كمية ملعقة واحدة من مسحوق قشور البيض في وعاء عميق وأضف العسل الطبيعي لتشكيل مرهم. بعد ذلك دع المزيج يجف تماما وقم بغسله بعد ذلك وسترى أن البشرة أصبحت أكثر نضارة ونعومة.

أو يمكنك الاستعاضة عن ملعقة العسل في حال عدم توفره أو وجود حساسية تجاهه بالقليل من بياض البيض المخفوق جيدا. يعمل هذا الخليط على ترطيب البشرة بشكل فعال كما أنه مقشر ممتاز، ويمكن تكراره مرتان في الأسبوع للحصول على نضارة دائمة لبشرة الوجه.

تعزيز نمو الشعر باستخدام قشور البيض

ضع ملعقتين من مسحوق قشور البيض في وعاء عميق وأضف إليه ملعقتين من اللبن الرائب أو هلام الألوفيرا وزيت الزيتون أو أي زيت آخر ترى أنه يناسب شعرك وطبق الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله وستلاحظ أن شعرك قد أصبح أكثر حيوية ولمعانا.

قشور البيض سماد طبيعي ممتاز

تحتاج النباتات إلى بعض العناصر المحددة لتنمو بشكل مثالي مثل الفوسفور والنيتروجين، علما أن نقص هذه العناصر قد يؤدي إلى تأخر نمو النبات والتفاف الأوراق على بعضها ووجود بقع بنية على النبتة. لضمان نمو النبات بشكل سليم يمكن إضافة مسحوق قشور البيض ضمن التربة أثناء الزراعة وبذلك نضمن توفر الكالسيوم في التربة بشكل سهل ورخيص السعر. يمكنك أيضا وضع كمية من قشور البيض ضمن التربة أو حتى وضع مسحوق قشور البيض في وعاء مغلق مع كمية من الماء ثم استخدام هذا الماء لري النباتات.

استخدام قشور البيض كمتمم غذائي للكلس

يمكن استخدام مسحوق قشور البيض كبديل عن المكملات الغذائية الخاصة بعنصر الكلس. كل ما عليك فعله هو وضع مسحوق قشور البيض في كوب من الماء وتحريك الخليط وشربه في الصباح. يساهم الكالسيوم الموجود في مسحوق قشور البيض على تعزيز صحة الأسنان ومنع ترقق العظام والمعاناة من آلام المفاصل وهو قادر أيضا على إعادة نمو أظافرك.

طريقة أخرى للحصول على الكالسيوم في المنزل من قشرة البيض

بالرغم من توفر مسحوق قشور البيض في المحلات التجارية الكبرى فقد يفضل الشخص تحضير شراب الكلس المركز هذا في المنزل بطريقة طبيعية وسهلة وفق الخطوات التالية:

نغسل بيضة واحدة جيدا ونزيل أي بقايا أو قاذورات عن قشرتها ويفضل أيضا تعقيمها. نقوم بعصر ليمونة حامضة ونضع العصير في كأس يتسع للبيضة. نضع البيضة داخل عصير الليمون ونتركها خلال الليل. في الصباح سنلاحظ أن قشرة البيض قد تحللت ضمن العصير الذي أصبح عكرا بعض الشيء. بالرغم من تحلل القشر فذلك لا يعني أن فوائده قد تلاشت وإنما قد انحل ضمن السائل فقط. يمكن في الحقيقة استخدام البيضة التي تبقى ضمن الغشاء الخارجي سليمة في الطبخ أو الإفطار. يتم شرب عصير الليمونة الحامضة الذي يحتوي على الكلس مباشرة أو يمكن تحليته بالعسل الطبيعي مع أن حموضة السائل لن تكون بالمستوى الحاد الذي نظنه.

بهذه الطريقة تضمن عدم وجود مواد حافظة أو أي إضافات كيميائية إلى المزيج الذي تتناوله.

تبييض الأسنان بواسطة مسحوق قشور البيض

ضع ملعقة واحدة من مسحوق قشور البيض مع رشة من صودا الخبز في كوب ثم أضف زيت جوز الهند الطبيعي لتشكيل معجونة ثم استخدم هذه المعجونة لتنظيف أسنانك بشكل أسبوعي وستلاحظ أن هذا المزيج قادر على تخليصك من الجير والكلس العالق بين الأسنان ويعمل على تنظيفها وجعلها أبيض.

يمكن أيضا تبييض الأسنان وتنظيفها باستخدام مسحوق قشور البيض لوحده عبر فرك الأسنان به بواسطة الأصبع بشكل يومي. يحتوي مسحوق قشور البيض على الكالسيوم وغيره من المعادن التي تقوي مينا الأسنان وتنظف السن بشكل فعال وقد تساهم في نهاية المطاف بمحاربة التسوس أيضا.

فائدة مسحوق قشور البيض لمعالجة البشرة

قد يكون مسحوق قشور البيض واحدا من أفضل المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لمحاربة الالتهاب والطفح الجلدي وغير ذلك من مشاكل البشرة. كل ما عليك فعله هو وضع ملعقة طعام واحدة في وعاء عميق يحتوي على خل التفاح وترك الخليط ينتقع جيدا لمدة 5 أيام. بعد ذلك قم بوضع قطعة من القطن في الخليط وطبقه على البشرة في المكان الذي يحتاج إلى عناية خاصة واغسل البشرة بالماء الفاتر بعد 30 دقيقة.

يمكن أيضا تطبيق هذا الخليط على الجروح والحروق أو على أماكن تخرش البشرة والأكزيما والثآليل والتصبغات، ولكن قد يكون من الأفضل استشارة الطبيب قبل استخدام هذه الخلطة خصوصا إذا كانت بشرتك حساسة.

التنظيف باستخدام قشر البيض

مسحوق قشور البيض يعتبر منظفا فعالا وخاليا من المواد الكيميائية الضارة حيث يتم استخدامه لكشط البقع العنيدة عن الأطباق وأواني الطهي عبر مزجه ببعض الماء والصابون.

يمكن أيضا استخدام قشور البيض الناتجة عن سلق أو قلي البيض منزليا لهذه الغاية خصوصا عندما يلتصق الطعام عند الحرق في قعر الإناء عبر استخدام بعض القشور بمثابة ليفة الجلي، أو يمكن استخدامها على أسفل الإناء في الجزء الملامس للنار والذي يمكن أن يصبح لونه أسود مع الاستخدام المتكرر.

أضرار استخدام قشور البيض