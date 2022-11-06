هل يمكن أن يؤدي رفع الأثقال إلى الوفاة المبكرة؟

تعتبر رياضة رفع الأثقال إحدى أهم الرياضات المنتشرة حول العالم وهي من الألعاب الأولمبية، حيث أنها أدرجت في برامج مسابقات الألعاب الحديثة الأولمبية خلال دورة أثينا.

وتترتب على هذه الرياضة أضرار متنوعة بينها الخطر والمهدد للحياة، لذا يجب الانتباه وفهم الأسباب المؤدية إلى خطر الوفاة المبكرة لدى الأشخاص الذين يمارسون هذه الرياضة على حسب أجسامهم واختلافها، وفق دراسات علمية حديثة ندرجها في هذا المقال بشكل علمي مفصل.

هل تزيد رياضة رفع الأثقال من خطر الوفيات المبكرة؟

تمتلك رياضة رفع الأثقال بشكل أكيد العديد من الفوائد إلا أن ممارستها تنطوي على بعض الأضرار، ومن الضروري حسب رأي الكثير من العلماء إجراء فحوصات للقلب وخصوصا للمبتدئين بممارسة رفع الأثقال، وذلك لوجود عدة أدلة تؤكد أن من يحمل أوزانا أكثر من نصف وزن جسمه، قد يتعرض لخطر الموت المفاجئ.

وفي إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة تختص بالقلب، أوضح أحد جراحي القلب، جون إليفرياديس، في مستشفى "ييل نيو هافين" وجود علاقة تجمع بين ممارسة رفع أوزان ثقيلة وظاهرة تمزق الشريان الأبهر وخصوصا لدى فئة صغار السن ذوي الوزن المرتفع، والذين لم يتم تشخيصهم من قبل بأم دم أبهرية أو حالة تضخم في الشريان الأبهر.

وتصل نسبة الوفيات إلى عشرة من بين 31 مريضا بسبب تمزق الشريان الأبهر بعد زيادة تمدده، وذلك حين رفع أوزان ثقيلة نسبةً لأجسامهم، أي أكبر من نصف وزن جسمهم.

وقال الجراح إليفرياديس "مع بالغ الأسف تكرر هذا السيناريو كثيرا عند رفع الأوزان الثقيلة وانتهى بالوفاة، وهناك مشكلة تكمن في أن معظم الأطباء لا يخطر على أذهانهم إمكانية حدوث تمزق في الشريان الأبهر عند الرياضيين السليمين".

وكانت نتيجة هذه الدراسة هي وضعية قائمة بالنصائح الجديدة والتوصيات الصحية لمنع حصول آثار كارثية تنتهي بالوفاة المبكرة والمفاجئة، فنبّه إليفرياديس إلى أهمية فحص الشريان الأبهر قبل ممارسة تمارين قوة وجهد تتمثل برفع الأثقال، للتحري عن وجود أم دم أي (تمدد دموي) مجهول السبب لم يتم تشخيصه من قبل.

كما يجب إجراء هذه الفحوص على مَن يحملون أوزانا ثقيلة في أعمالهم. ويتم الفحص حسب رأي إليفرياديس من خلال تخطيط صدى القلب عن طريق الصدر. ويعتبر هذا الحل هو الأمثل حتى لا نفقد الكثير من الأشخاص بسبب هذه الحالات كل عام.

وفي النهاية لا تعني هذه الدراسة أبدا الابتعاد عن الرياضة، بل يجب ممارستها بشكل منتظم لكن دون الوصول إلى أوزان تسبب خطرا على الحياة، نظرا لفائدتها الكبيرة على الجسم ونشاط الدورة الدموية والقلب.

كيف يمكن أن تقلل رياضة رفع الأثقال من خطر الوفاة المبكرة؟

قامت دراسات الباحثين في هذا المجال على أسس علمية قوية واعتمدت على تجارب صحيحة، فأثبتت إحدى الدراسات أن القيام بتمارين رفع الأوزان بشكل منتظم يقلل من الخطر المبكر للوفاة، كما أشار الباحثون إلى أن اعتماد روتين أسبوعي منتظم في رفع الأثقال والتمرينات الهوائية له فوائد كبيرة.

ونصحت هذه الدراسة بأهمية ممارسة البالغين على الأقل لـ150 دقيقة أسبوعيا من التمارين متوسطة الشدة، أو حوالي 75 دقيقة أسبوعيا من التمارين مرتفعة الشدة، إذ يمكن الحصول على فائدة من ممارسة التمارين القوية من خلال تقوية عضلات الوركين والبطن والظهر والصدر والذراعين والكتفين والساقين مرتين أسبوعيا على الأقل.

وهكذا جرى الإثبات بشكل علمي أن التمارين الهوائية لها ارتباط واضح بتراجع الخطر المبكر للوفاة، ولكن لم يكن الأمر واضحا حتى الآن إذا كانت تمارين رفع الأثقال لها تأثير مماثل.

وقد قام الباحثون ببدء تقييم لتأثير ممارسة تمارين رفع الأثقال وتمارين الهواء على خطر الوفاة المبكرة بين فئة كبار السن.

وقام باحثون تحت إشراف أكاديميين في المعهد الوطني الخاص بالسرطان بالولايات المتحدة الأميركية في روكفيل ضمن ولاية ماريلاند بفحص بيانات حوالي مئة ألف شخص بالغ كانوا قد شاركوا في دراسة الفحص الأميركية هذه.

قال حوالي 23% من المشاركين الذين بلغت أعمارهم متوسط قدره 71 عاما، أنهم مارسوا تمارين رفع الأثقال بشكل منتظم. بينما ذكر 16% من المشاركين أنهم مارسوا تلك الرياضة بين مرة إلى ستة مرات على الأقل خلال الأسبوع.

واعتبر الباحثون كذلك أن حوالي ثلث المشاركين في الدراسة أي 32% منهم نشيطون بشكل كافي، وأن ما يقارب 24% يتبعون الإرشادات الخاصة بالتمارين الهوائية و8% منهم يزيدون عنها. وفي فترة متابعتهم التي وصلت إلى أكثر من 9 سنوات ونصف بلغ عدد الوفيات 28477 وفاة.

وعبر تحليل هذه الأرقام جرى التأكيد من خلال الدراسة أن من ذكروا ممارستهم لرفع الأثقال، قلت في ما بينهم مخاطر الوفاة نتيجة أي سبب بنسبة وصلت إلى 9%، وكانت النتائج مماثلة في حالات وفيات أمراض القلب، ولكن لم يتم الجزم بنتيجة تربط بين رفع الأثقال ووفيات السرطانات.

بالإضافة إلى هذا فقد توصلت الدراسة إلى نتيجة تقول إن الأشخاص ذوي التمارين المنتظمة من رفع الأثقال تراجع عندهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة تقدر بـ14%، أما الذين قاموا بمستويات مرافقة من التمرينات الهوائية فقد تراجع هذا الخطر عندهم بنسبة 32%. أما البالغين الذين استوفوا إرشادات التمارين الهوائية ورفع الأوزان الثقيلة مرة أو اثنتين على الأقل في الأسبوع، فقد تراجع خطر وفاتهم الباكرة إلى ما يقارب 41-47%.

نصائح هامة قبل أن تمارس رفع الأثقال

يجب ممارسة هذه الرياضة بحذر كبير، إذ أن أي خطأ قد يسبب إصابات جسدية صحية، لذا لا بد من اعتماد بعض الخطوات من قبل الرياضيين حتى يحافظوا على سلامتهم البدنية والنفسية كما يلي: