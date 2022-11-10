إعادة انتخاب سياسيّ متوف نائبا في برلمان بنسلفانيا

أفادت تقارير إخبارية بأن نائبا أميركيا توفي الشهر الماضي، أُعيد انتخابه مجددا بغالبية ساحقة عضوا في برلمان ولاية بنسلفانيا خلال انتخابات منتصف الولاية.

وتوفي الديمقراطي توني ديلوكا الذي يمثل إحدى ضواحي مدينة بيتسبورغ في برلمان الولاية في 9 تشرين الأول/ أكتوبر عن عمر ناهز 85 عاما، لكن الأوان كان قد فات لإزالة أسمه من القوائم الانتخابية.

واستعاد ديلوكا مقعده بنسبة 85 بالمئة من الأصوات مع فرز 98 بالمئة منها.

وسوف يتم إجراء انتخابات خاصة بالمقعد لتحديد من سيشغله.

وقال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا على تويتر "بينما نشعر بالحزن الشديد لفقدان النائب توني ديلوكا، نحن فخورون برؤية الناخبين يواصلون إظهار ثقتهم به وبالتزامه بالقيم الديمقراطية من خلال إعادة انتخابه بعد وفاته".