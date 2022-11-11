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إيلون ماسك يحذر من "إفلاس" تويتر

تاريخ النشر: 11/11/2022 - 11:00

إيلون ماسك يحذر من "إفلاس" تويتر
(Getty Images)
عرب ٤٨

حذّر المالك الجديد لموقع "تويتر" إيلون ماسك، موظفي الشركة، من خطر "الإفلاس" إذا لم يتمكن من تحقيق عائدات مالية أكبر للشركة.

وقال ماسك في أول خطاب له لموظفي الشركة بعد استحواذه عليها مقابل 44 مليار دولار، إن الإفلاس أمر وارد مالم تبدأ الشركة تحقيق عائدات مالية أكبر، بحسب ما نقلت صحيفة "بلومبيرغ" الأميركية عن أشخاص مطلعين.

ويأتي التحذير وسط بداية مضطربة لماسك في موقع التواصل الاجتماعي، والتي أقال خلالها نصف عدد موظفي الشركة، وسرّح معظم كبار الموظفين، وأمر الباقي بالتوقف عن العمل من المنزل، وفق الصحيفة الأمريكية.

وأصدر ماسك تحذيرات صارمة في خطابه للموظفين، وقال: ينبغي على الموظفين أن يستعدوا لنظام عمل 80 ساعة كل أسبوعين.

كما ألغى العديد من الامتيازات في المكاتب، على غرار الأكل المجاني، كما أنهى المرونة المقدمة للموظفين خلال فترة جائحة كورونا والتي سمحت لهم العمل من المنزل.

وقال ماسك للموظفين: "إذا كنتم لا تريدون القدوم للمكاتب، فاستقالتكم مقبولة".

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#إيلون ماسك
#تويتر
#إفلاس
#تسريح موظفين

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