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بلينكن ينتقد قرار الفيفا بمنع شارة المثليين بالمونديال

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 16:16

بلينكن ينتقد قرار الفيفا بمنع شارة المثليين بالمونديال
(Gettyimages)
عرب ٤٨

وصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، منع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشارة دعم المثليين خلال المباريات في كأس العالم في قطر بأنه "مقلق".

وقال بلينكن في الدوحة بعد ساعات من مشاهدته مباراة الولايات المتحدة وويلز، في مؤتمر صحافي إنه لا يجب أن يتم تخيير أي فريق بين "دعم قيمه" وخوض المباريات.

أعلنت سبعة منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال قطر 2022 أنها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات، معربة في بيان مشترك، الإثنين، عن "خيبة أمل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأصدرت منتخبات إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا، بيانًا قالت فيه إن "فيفا كان واضحًا جدًا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات (داعمة للمثليين) في الملعب".

لوح الاتحاد الدولي للعبة بفرض عقوبات صارمة على اللاعبين في حال خُرقت لوائحه.

وردا على سؤال بعد إجراء محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال بلينكن إنه "لأمر مقلق دائما عندما نرى أي قيود على حرية التعبير".

وبحسب الوزير الأميركي "لا ينبغي إجبار أي شخص في ملعب كرة القدم على الاختيار بين دعم قيمه أو اللعب".

وكان بلينكن يزور الدوحة لمدة 24 ساعة في زيارة تخللها مشاهدة مباراة فريق الولايات المتحدة ضد ويلز والتي انتهت بالتعادل 1-1 الإثنين.

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#كرة القدم
#مونديال قطر
#أنتوني بلينكن
#منع شارة المثليين في المودنيال

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