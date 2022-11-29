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شاب من غزّة يربح في "الطوطو" 45 مليون شيكل

تاريخ النشر: 29/11/2022 - 13:28

شاب من غزّة يربح في "الطوطو" 45 مليون شيكل
(Gettyimages)
عرب ٤٨

ربح مواطن فلسطيني من سكان قطاع غزّة، في الجائزة الأولى بورقة اليانصيب الإسرائيلية "الطوطو"، جائزة بقيمة 45 مليون شيكل.

بعد أن انتبه الفائز الغزي أنه لن يستلم كل المبلغ المُستحَق لأن الضريبة ستأخذ حصتها بقيمة 32% ما يساوي 15 مليون شيكل، قدّم اعتراضا للمحكمة على ذلك، بادعاء أنه ليس من حق دولة إسرائيل جباية الضريبة منه كونه مواطن من غزة.

وردّ قاضي محكمة القدس المركزية اسئتناف المواطن الغزي، وقال إن "سلطة الضرائب عملت وفقا للقانون وادعاءات المعترِض لا أساس قانوني لهما".

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#مواطن من غزة يربح باللوطو
#مواطن من غزة يربح باليانصيب

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