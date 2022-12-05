  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

الدوحة: أجواء موندياليّة تجذب المشجعين خارج الملاعب

تاريخ النشر: 05/12/2022 - 21:27

الدوحة: أجواء موندياليّة تجذب المشجعين خارج الملاعب
("الأناضول")
عرب ٤٨/ الأناضول

بينما تشتد المنافسات في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2022، تتابع قطر توفير أجواء الإثارة والإبهار لمشجعي كرة القدم في العاصمة الدوحة.

("الأناضول")

يأتي ذلك في إطار اهتمام قطر بالمشجعين الذين يزورون المدينة خلال البطولة، دون أن يدخلوا الملاعب خلال جميع المباريات.

("الأناضول")

لوّنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم وتنفيذ مشاريع المونديال، كل ركن في الدوحة، وزيّنتها بأعلام الدول الـ32 المشاركة في البطولة.

("الأناضول")

كما زينت المباني الضخمة والمميزة بالعاصمة، بصور نجوم كرة القدم المشاركين في البطولة، بالإضافة إلى أساطير اللعبة مثل مارادونا وبيليه.

صورة بيليه، على أحد المباني (غيتي إيميجيز)

وبرزت خاصة صور ورسومات ميسّي ورونالدو ونيمار، لتتحوّل الساحات والشوارع في منطقة لوسيل إلى مراكز يشعر فيها الجميع بالحماسة.

(غيتي إيميجيز)

بودكاست عرب 48

#لوسيل
#قطر
#الدوحة
#كأس العالم
#مونديال قطر

حوارات

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شاب من غزّة يربح في "الطوطو" 45 مليون شيكل
شاب من غزّة يربح في "الطوطو" 45 مليون شيكل

2022-11-29

"إم بوكس"... الاسم الجديد لفيروس جدري القردة
"إم بوكس"... الاسم الجديد لفيروس جدري القردة

2022-11-28

وفاة الموسيقار والكاتب المسرحي اللبناني روميو لحّود
وفاة الموسيقار والكاتب المسرحي اللبناني روميو لحّود

2022-11-22

الأكثر قراءة

توزير بن غفير وسموتريتش:

توزير بن غفير وسموتريتش: "تأديب العربي" لتجرئه على "السيادة اليهودية"

2022-12-04
عقوبة مخففة على أفراد شرطة إسرائيليين عذبوا وسرقوا عمالا فلسطينيين

عقوبة مخففة على أفراد شرطة إسرائيليين عذبوا وسرقوا عمالا فلسطينيين

2022-12-04
الاحتلال يقرر تعزيز الحراسة على قاتل الشهيد مفلح في حوارة

الاحتلال يقرر تعزيز الحراسة على قاتل الشهيد مفلح في حوارة

2022-12-04
مونديال قطر: مبابي يقود فرنسا لإقصاء بولندا وبلوغ ربع النهائي

مونديال قطر: مبابي يقود فرنسا لإقصاء بولندا وبلوغ ربع النهائي

2022-12-04
حالة الطقس: غائم وبارد نسبيا

حالة الطقس: غائم وبارد نسبيا

2022-12-04