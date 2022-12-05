الدوحة: أجواء موندياليّة تجذب المشجعين خارج الملاعب

بينما تشتد المنافسات في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2022، تتابع قطر توفير أجواء الإثارة والإبهار لمشجعي كرة القدم في العاصمة الدوحة.

("الأناضول")

يأتي ذلك في إطار اهتمام قطر بالمشجعين الذين يزورون المدينة خلال البطولة، دون أن يدخلوا الملاعب خلال جميع المباريات.

("الأناضول")

لوّنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم وتنفيذ مشاريع المونديال، كل ركن في الدوحة، وزيّنتها بأعلام الدول الـ32 المشاركة في البطولة.

("الأناضول")

كما زينت المباني الضخمة والمميزة بالعاصمة، بصور نجوم كرة القدم المشاركين في البطولة، بالإضافة إلى أساطير اللعبة مثل مارادونا وبيليه.

صورة بيليه، على أحد المباني (غيتي إيميجيز)

وبرزت خاصة صور ورسومات ميسّي ورونالدو ونيمار، لتتحوّل الساحات والشوارع في منطقة لوسيل إلى مراكز يشعر فيها الجميع بالحماسة.