بعد ارتداء ميسي له: إقبال من الأجانب على شراء "البشت" العربيّ في قطر

شهد سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة إقبالا كبيرا من مشجعي الأرجنتين وبلدان أخرى على شراء "البشت" القطري بعد ارتداء اللاعب ليونيل ميسي له في ختام مونديال كأس العالم لكرة القدم.

وشهدت محلات بيع "البشت" في السوق إقبالا كبيرا على شراء اللباس العربي المميز، خاصة من جماهير الأرجنتين ومشجعين من جنسيات غربية، حرصوا على التعرف على صناعته وطريقة لبسه.

("الأناضول")

وخطف الزي العربي المعروف باسم "البشت" أضواء ما بعد انتهاء مونديال قطر، عقب ارتداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي له قبيل رفعه كأس العالم الذي استضافته الدوحة على مدار نحو شهر.

("الأناضول")

وقال صانع البشت الذي أهداه أمير قطر لميسي، أحمد السالم: "فخورون جدًا بأن البشت القطري الذي يُصنع في محل السالم هو صناعة قطرية من الألف إلى الياء"، وفق صحيفة "الراية" القطرية.

وأشار السالم إلى ارتفاع الإقبال على شراء "البشت" منذ حفل تسليم الكأس الذهبية، لا سيما من جماهير المونديال من الجنسيات الغربية. وتوقع السالم زيادة حركة المبيعات خلال الأيام المقبلة، لا سيما مع التفاعل العالمي مع ارتداء النجم الأرجنتيني له.

("الأناضول")

وتوجت الأرجنتين بطلة لكأس العالم مساء الأحد، عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4 ـ 2)، وقام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإلباس ميسي هذا الزي العربي غال الثمن الذي عادة ما يرتديه الملوك والأمراء.

("الأناضول")

والتقط النجم الأرجنتيني الصور بالزي العربي قبيل وبعد رفع الكأس، قبل أن يخلعه ويواصل الاحتفالات بزي وألوان منتخبه الوطني. وتلا ذلك أحاديث صحيفة وإعلامية غربية انتقدت ما أسمته لحظة ارتداء ميسي لـ"البشت"، وتحدثوا أنها "محاولة لفرض ثقافة معينة وأنانية وسلب للفرحة الأرجنتينية".

وهو ما قوبل بتغريدات عربية رافضة وداعمة لتلك الخطوة، وتفهم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لذلك في تغريدة بـ"تويتر" قائلا: "بالتأكيد..أنت ملك"، في مدح لميسي ومكانته بعد ارتداء ذلك الزي العربي.