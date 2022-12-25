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نصف مليون توقيع: أرجنتينيون يطلقون عريضة تطالب فرنسا "بالتوقف عن البكاء"

تاريخ النشر: 25/12/2022 - 13:25

نصف مليون توقيع: أرجنتينيون يطلقون عريضة تطالب فرنسا "بالتوقف عن البكاء"
أثناء عودة لاعبي المنتخب الفرنسي إلى بلادهم بعد خسارة كأس العالم في مونديال قطر 2022(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعدّ ناشطون ومشجعون للمنتخب الأرجنتيني، عريضة رقميّة، يطالبون فيها فرنسا وجماهير المنتخب الفرنسي "بالتوقف عن البكاء"، بعد الخسارة في نهائي كأس العالم.

ووقّع أكثر من 500 ألف شخص على العريضة التي أُطلقت في الأرجنتين، وقال فالنتين غوميس المبادر إلى إطلاق العريضة التي جمعت 570 ألفًا و768 توقيعًا على موقع "تشاينج دوت أورغ" إنه "منذ أن فزنا، لم يتوقف الفرنسيون عن البكاء والشكوى ولا يقبلون أن الأرجنتين هي بطلة العالم".

وأثار الحكم البولندي سيمون مارسينياك الذي أدار المباراة النهائية، الأحد الماضي، انتقادات في فرنسا، خصوصا حيال قراره منح ركلة جزاء لـ"ألبيسيلستي" بعد خطأ من عثمان ديمبيليه على أنخل دي ماريا في الشوط الأول.

وأعرب فرنسيون عن أسفهم لـ"انعدام لياقة" بعض اللاعبين الأرجنتينيين في الاحتفال عقب التتويج، ولا سيما الحارس إيميليانو مارتينيس.

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#المنتخب الفرنسي
#عريضة

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