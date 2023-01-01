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نصائح لتغيير أنماط حياتية بالعام الجديد

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 10:23

نصائح لتغيير أنماط حياتية بالعام الجديد
(Gettyimages)
عرب ٤٨

مع بداية العام الجديد 2023، يلجأ الناس عادة لاتخاذ قرارات فردية يضعونها على لائحة أهداف للتحقيق، أما في ما يلي، فسنذكر 6 نقاط يمكنك اتباعهم لتغيير أنماط حياتية قد تساعد بتنظيم الوقت، والاستقرار الصحي والذهني...

1) تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، وهذا يعني تضمين الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب والبروتينات الخالية من الدهون في الوجبات. تجنّب الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية قدر الإمكان.

(Gettyimages)

2) ممارسة الرياضة بانتظام، ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة أو 75 دقيقة من التمارين الشديدة أسبوعيًا، يمكن أن يشمل ذلك أنشطة مثل المشي والجري وركوب الدراجات ورفع الأثقال.

3) النوم لساعات كافية، يجب أن يحصل البالغون على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة. ضع روتينًا لوقت النوم لمساعدتك على الاسترخاء والحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل.

4) حافظ على رطوبة الجسم، اشرب الكثير من الماء طوال اليوم للمساعدة في طرد السموم من جسمك والحفاظ على بشرتك متوهجة.

(Gettyimages)

5) السيطرة على التوتر، يمكن أن يكون للتوتر المزمن آثار سلبية على صحتك الجسدية والعقلية. مارس تقنيات إدارة الإجهاد مثل؛ التنفس العميق أو التأمل أو التمرين لمساعدتك على التعامل مع التوتر.

6) احصل على فحوصات طبية منتظمة، لا تهمل صحتك عن طريق تخطي الفحوصات والفحوصات المهمة. تأكد من زيارة طبيب العائلة وطبيب الأسنان بانتظام للتعرف على أي مشاكل محتملة في وقت مبكر.

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