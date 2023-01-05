لماذا منعت الهند استخدام كلمة Hello؟

لا أحد يستطيع إنكار تأثير الحضارة الغربية على بقية العالم، فبالإضافة لغزو بريطانيا لمعظم أرجاء الأرض سابقا نضطر أحيانا للجوء إلى الحضارة الغربية بهدف التعلم أو الاستمتاع. علاوة على ذلك فإن استخدام اللغة الإنجليزية الواسع وتفوقها على معظم لغات العالم من الناحية التقنية يجعل الوقوع في فخ الانسياق نحو الحضارة الغربية على حساب حضارتنا أمرا سهلا ووارد الحدوث.

تخوف الهند من الحضارة الغربية

مع أن الحضارة الغربية تسخر من فكرة تخوف حضارة من حضارة أخرى ومحاولة الابتعاد عن اللغة الإنجليزية بشكل خاص، فالتاريخ يثبت أن العديد من الحضارات القديمة ولغاتها قد خسرت المعركة أمام اللغة الإنجليزية. لا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة وسكانها الأصليين من الهنود الحمر، أو على أميركا اللاتينية واندثار العديد من الحضارات واللغات المحكية من قبل الأقليات، بل أيضا هناك مثل هذه الحالات في أوروبا وأهمها لا يزال قائما في اسكتلندا.

أما بالنسبة للهند التي كانت من المستعمرات البريطانية لزمن طويل، فهي من الدول المتأثرة بشدة بالحضارة الغربية والدليل على ذلك واضح في أفلام بوليوود (وهو تقليد للفظ هوليوود) حيث يمكن أن يقتصر حوار الشخصيات على اللغة الإنجليزية.

بالطبع الهند لها خصوصية من حيث عدد اللغات المحكية فيها والتي ترتبط بحضارتها وتنوعها وإرثها الثقافي والسكاني، فلا عجب أن يحاول مسؤولو الهند أن يحافظوا على لغتهم ويحموها من المد الغربي والأميركي على وجه الخصوص.

الهند تصدر قرارا بمنع استخدام كلمة Hello عند الإجابة على الهاتف

أصدرت حكومة ماهاراشترا في جنوبي الهند قرارا قد يعتبر غريبا بعض الشيء في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2022. حيث طلب المسؤولون المحليون من الموظفين الرسميين عند الإجابة على هواتفهم عدم استخدام كلمة "هلو". ووفقا لإدارة مقاطعة ماهاراشترا والتي تضم مدينة مومباي فإن كلمة (Hello) التي يعرف الجميع أنها تعني "مرحبا" باللغة الإنجليزية تعتبر بمثابة تقليد للحضارة الغربية وأنها تحية لا تتضمن أي معنى أو تحرك أي نوع من المشاعر.

وجرى تشجيع الموظفين الرسميين في مقاطعة ماهاراشترا على استخدام التحية الهندية (Vande Mataram) والتي تعني حرفيا "ننحني لأمنا" كما أنه من المقبول أيضا استخدام تحية أخرى هي (Jai Shri Ram) التي تعني "يحيا الإله رام" الرمز الديني الهندوسي. وقد شجع وزير الثقافة الهندي سودهير مونغانتيوار على نشر الوعي في حملة خاصة تهدف للتخلص من المصطلحات الإنجليزية في الأحاديث اليومية.

تأتي حملة التخلص من المصطلحات الغربية هذه بتوجيه من رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد الوعود التي أطلقها حول التخلص من الرموز التي تعود إلى فترة الاستعمار البريطاني. على سبيل المثال قام رئيس الوزراء، مؤخرا، بإعادة تسمية أحد المرافق المشهورة في نيودلهي بعد أن كان اسمها (Rajpath) والتي تعني "جادة الملوك". كما أنه قام في السابق بإزالة صليب القديس جرجس عن علم البحرية الهندية في سبيل إلغاء مظاهر وآثار فترة الاستعمار البريطانية للهند.

هل نستخدم كلمة Hello نحن أيضا؟

عندما اخترع غراهام بيل الهاتف الثابت كانت أول كلمة جرى نقلها عبر أسلاك هذا الجهاز هي (Hello) ويمكن القول إن معظم الناس يستخدمون نفس الكلمة إلى يومنا هذا.

حتى كلمة "آلو" التي اعتدنا قولها في اللغة العربية ما هي إلا تحريف عن كلمة (Hello) التي تكاد تكون واحدة من أشهر الكلمات عالميا في اللغة الإنجليزية بالإضافة لكلمة (OK).

ماذا منعت الهند أيضا؟

التقبيل في الأماكن العامة

يعتبر تبادل القبل في الأماكن العامة من الأمور التي تخالف القانون في الهند، بل يمكن القول إن أي نوع من المظاهر الحميمية في الأماكن العامة يعتبر جريمة فيها. وتفيد تقارير صحفية بأن الكثيرين تعرضوا للضرب المبرح بعد رؤيتهم يتبادلون القبل في العلن وأن آخرين أجبروا على الزواج بعد بعض القبلات أو حتى مسك الأيدي.

وبالرغم من أن القوانين التي تتعلق بالعنف ضد المرأة لا زالت بحاجة إلى الكثير من التطوير، فإن القانون الجنائي الهندي ينص على أن التصرفات الحميمية تعتبر مخالفة للقانون.

تناول لحم العجل

يعتبر تناول لحم العجل واحدا من الممنوعات في الهند منذ 2015 حيث قامت حكومة ماهاراشترا وهي ثاني أكبر المقاطعات الهندية بمنع تداول وحيازة لحم العجل تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 10,000 روبية وقد تصل العقوبة إلى حبس لمدة 5 سنوات في حال تم إثبات الجرم. جرت الموافقة على هذا القانون من قبل الحكومة بالتماشي مع المعتقدات الدينية لدى الهندوس الذين يعتبرون البقرة حيوانا مقدسا.

عرض الملابس الداخلية على دمى العرض

قد يكون مشهد دمى العرض التي تعرض الملابس الداخلية أو ملابس السباحة على واجهات المحلات التجارية أمرا أقل من عادي لديك، ولكنه أصبح من الممنوعات في الهند وتحديدا في مدينة مومباي. جاء قرار منع عرض هذا النوع من الملبوسات على واجهات المحلات بهدف تقليل حالات الاعتداء الجنسي ضد النساء التي ارتفعت وتيرتها في البلاد.

ويفيد المسؤولون عن هذا القرار بأن دمى العرض التي ترتدي البيكيني أو الجوارب المنخرمة أو ملابس النوم الفاضحة ما هي إلا إحراج للنساء والفتيات وتسمم عقول الشباب وتخالف الذوق والأدب العام للمجتمع الهندي.

الأفلام الإباحية

تعتبر صناعة المحتوى الإباحي جريمة يعاقب عليها القانون في الهند، وبالرغم من ازدهار هذه الصناعة حول العالم بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية أو السياسية لأي بلد، فهي ممنوعة تماما في الهند. من الصحيح أن العديد من نجوم الأفلام الإباحية في الهند لا زالوا يشاركون صورهم الجريئة على تويتر أو غيرها من المنصات، إلا أن هذه الأعمال تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في الهند.

الترويج للكحول

قد يكون الترويج لشراء واستهلاك الكحول واحدا من أقدم الأمور الممنوعة في الهند فهو يعتبر مخالفا للقانون منذ أواخر التسعينيات. في الحقيقة فإن استهلاك الكحول بحد ذاته ممنوع في الكثير من المدن والمقاطعات الهندية مثل غوجرات وناغالاند ومانيبور وميزورام.

اضطر هذا الأمر شركات إنتاج الكحول الهندية إلى اتباع أساليب مبتكرة للترويج لمنتجاتها، فبدأت الترويج لمنتجات تابعة لشركاتها مثل المشروبات الغازية والمياه المعدنية وفرق الكريكت التي ترعاها.