ما هو لون جواز سفرك؟

يحتاج الكثيرون إلى استراحة من أعمالهم وهمومهم اليومية فيلجأون للسفر للترويح عن أنفسهم. فإذا كانت وجهة سفرهم تقع داخل البلد الذي يعيشون فيه، فليس عليهم سوى حزم أمتعتهم والانطلاق، أما إذا كانت خارج بلادهم ففي معظم الحالات يحتاجون إلى اصطحاب جوازات سفرهم. فهل لاحظتم يوما ما أن جواز سفركم له لون مغاير عن لون جواز سفر صديقكم ذو الجنسية الأخرى؟ وهل لاحظتم أن جوازات السفر لها ألوان متعددة؟

لماذا يختلف لون جوازات السفر؟

يعود السبب بشكل مباشر وبسيط معظم الوقت إلى اللون الذي يرمز للدولة وحضارتها وثقافتها أو يتم اعتماد أحد الألوان الموجودة في علم الدولة وفق ما يتم تفضيله منها ويتماشى مع سياستها العامة وتفضيلها.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يرمز لون جواز السفر إلى المنطقة الجغرافية التي تتواجد فيها البلد وتنتمي إليها أو حتى التي تطمح بالانتماء إليها، على سبيل المثال تعتمد تركيا جوازات السفر ذات اللون الأحمر الداكن تشبها بدول الاتحاد الأوروبي لأن لها مطامحا بالانضمام إليه.

من جهة أخرى قد يدل لون جواز السفر إلى التيار العام في الدولة سياسيا أو دينيا، فمن الشائع رؤية جوازات السفر باللون الأخضر في الدول الإسلامية وباللون الأحمر في الدول التي ترتبط بالشيوعية.

ألوان جوازات السفر الأكثر شيوعا

نلاحظ أن جوازات السفر بتنوع ألوانها ودرجاتها تميل إلى الألوان الغامقة عوضا عن الألوان الفاتحة والزاهية. يعود ذلك إلى تفضيل الجانب العملي لجواز السفر فالألوان الغامقة أفضل لإخفاء الغبار والأوساخ التي يمكن أن تنتقل إلى الجواز أثناء السفر وتناوله من قبل العديد من الموظفين.

بالإضافة إلى ذلك فالألوان الغامقة تعطي جانبا جماليا عبر التناقض بين خلفية الجواز والشعار الذي غالبا ما يتم دمغه بألوان مميزة وفاتحة مثل الأبيض والذهبي. وفيما يلي أكثر ألوان جوازات السفر شيوعا في العالم:

الأزرق

يمكن القول إن الأزرق لون رائج جدا لجوازات السفر حول العالم، إذ بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية تعتمد دول الكاريبي مثل غوام بورتوريكو وجزر الساموا هذا اللون لغطاء جوازات سفرها بالإضافة إلى العديد من دول أميركا الجنوبية.

الأخضر

تعتمد الكثير من الدول الإسلامية اللون الأخضر لجواز سفرها لأسباب دينية، حيث يعتقد أن هذا اللون أحد الألوان المفضلة في الإسلام بصفته لون الطبيعة ولهذا السبب نرى جوازات السفر الإيرانية والمغربية والأفغانية وغيرها الكثير من البلدان بهذا اللون.

الأحمر والأحمر الخمري

أما الأحمر الغامق أو اللون الخمري فله حصة كبيرة من جوازات سفر العالم، وخصوصا الدول التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي عدا سويسرا التي تعتمد اللون الأحمر القاني المشابه لعلم الدولة ويمثل ثقافتها وحضارتها.

ومع أن دولة الصين الشعبية تعطي مسؤوليها وممثليها الدبلوماسيين والرسميين جوازات سفر حمراء اللون والتي يعتقد أن لونها يرتبط بعلم الحزب الشيوعي الأحمر، فهي تعطي مواطنيها العاديين جوازات سفر باللون الأسود.

اللون الأسود

قد يكون جواز السفر ذو اللون الأسود هو الأندر والأقل اعتمادا بين الدول. من أهم الدول التي تعتمد هذا اللون نذكر الصين ومالاوي وجمهورية طاجكستان والدومينيكان وترينيداد وتوباغو. بالإضافة إلى ذلك فاللون الأسود هو اللون الرسمي لدولة نيوزيلندا ولذلك كان خيار هذه الدولة لجواز سفرها.

الجانب الفني في جوازات السفر

تعمل بعض الدول في السنوات الأخيرة على إضفاء سمة فنية مميزة لجوازات سفرها، مثل جوازات السفر التابعة لدولة فنلندا التي أضافت صورا لحيوان الأيل على صفحاتها بشكل يمكن الناظر من رؤية الأيل وهو يركض عند تقليب الصفحات بشكل سريع.

ما هي أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2022؟

يتم تصنيف جوازات السفر حسب القوة بالنظر إلى عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها بدون الحاجة إلى فيزا أو عبر فيزا تُمنح بشكل روتيني عند الوصول.

وقد حاز هذا العام جواز السفر الياباني على المركز الأول بين جوازات سفر العالم حيث يمكن لحامله دخول 193 دولة بسهولة وبدون عراقيل وجاء متقدما على الجواز الكوري الجنوبي والسنغافوري الذي يمكن لحامليهما الدخول إلى 192 دولة.

فإذا تتفوق جوازات السفر الآسيوية السابقة على كل جوازات سفر العالم بما في ذلك الأوروبية منها، حيث يأتي في المركز التالي كل من ألمانيا وإسبانيا برصيد 190 دولة، ويتبعهما مباشرة فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ برصيد 189 دولة.

كان يمكن دخول الولايات المتحدة الأميركية بدون جواز السفر

منذ تأسيس ما يعرف بالولايات المتحدة الأميركية وحتى عام 1918 كان بإمكان أي شخص التوجه إليها ودخولها من أي بلد في العالم بدون الحاجة لإبراز جواز السفر. قد يكون الاستثناء الوحيد الذي تم طلب جوازات السفر خلاله هو الحرب الأهلية الأميركية والحرب العالمية الثانية.

قامت عصبة الأمم بإطلاق جوازات السفر بشكل رسمي في 1920 وجعلتها ضرورة للسفر بين الدول. لم تكن الولايات المتحدة الأميركية في تلك الفترة عضوا في عصبة الأمم إلا أنها قررت تطبيق هذا القرار والالتزام به بكل الأحوال. منذ ذلك الوقت بدأت الولايات المتحدة الأميركية بإصدار جوازات سفر لمواطنيها وكانت مجرد ورقة تبدو مثل أي شهادة أو وثيقة رسمية. ثم تطور جواز السفر الأميركي من حيث الشكل والحجم ونوع الورق فأخذ شكل الكتيب الصغير الذي يحوي 28 ورقة وله غطاء أخضر اللون.

لم يدم اللون الأخضر على جوازات السفر الأميركية طويلا، حيث جرى تغييره في 1970 إلى اللون الأزرق، ثم استعاد جواز السفر الأميركي لونه الأخضر مجددا في 1993 لسنة واحدة ويعود بعدها إلى اللون الأزرق في 1994 وحافظ على هذا اللون منذ ذلك الحين.

لسوء الحظ ليس هناك أوراق رسمية أو تاريخية تعطي سببا حقيقيا لاختيار هذين اللونين لجواز السفر الأميركي، إلا أن البعض يعتقد أن لون جواز السفر في تلك الحقبة ارتبط بالتغيرات السياسية، كما أن البعض الآخر يشير إلى أن اللون الأزرق يرمز إلى العالم الجديد وأنه لون من ألوان العلم الأميركي، وتبقى كل هذه التعليلات مجرد ظنون غير مؤكدة.