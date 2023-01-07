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الرئيس الفلسطيني يعزي جورج وسوف بوفاة نجله وديع

تاريخ النشر: 07/01/2023 - 23:09

الرئيس الفلسطيني يعزي جورج وسوف بوفاة نجله وديع
جورج وسوف ونجله وديع (الشبكة)
عرب ٤٨

هاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الفنان السوري، جورج وسوف، معزيا بوفاة نجله وديع وسوف، السبت.

وقدم عباس تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد، فيما أعرب الفنان جورج وسوف عن شكره للأول على اتصاله.

وتوفي وديع وسوف فجر، السبت، نتيجة عملية جراحية في المعدة، إذ صُدم الوسط الفني السوري والعربي منذ إعلان نبأ وفاة نجل "سلطان الطرب".

وصدر خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل وسوف إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تصغير للمعدة خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

وبالرغم من إعلان نجاح العملية حينها، فإن وديع تعرض لنزيف داخلي أودى بحياته. وقدم فنانون عرب التعازي بوفاة نجل زميلهم الفنان جورج وسوف.

بودكاست عرب 48

#جورج وسوف
#وديع وسوف
#محمود عباس
#سلطان الطرب
#وفاة وديع وسوف

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